Kylian Mbappé espera evitar la cirugía por la lesión de rodilla que ha estado arrastrando durante tres meses, ya que la estrella del Real Madrid quiere mantener vivo su sueño de disputar el Mundial

El origen del problema se remonta al partido del 7 de diciembre contra el Celta de Vigo, que marcó el final de la explosiva forma física que Mbappé había mostrado al comienzo de la temporada. Aunque el club intentó tratar la dolencia internamente, la recuperación completa sigue siendo difícil de alcanzar. La inminente Copa del Mundo añade una importante capa de complejidad a la situación, ya que optar por la cirugía pondría en grave peligro las posibilidades del delantero de liderar a su país en el mayor escenario futbolístico.

Centrado en salvaguardar sus sueños mundialistas, la estrella francesa se opone firmemente a la intervención quirúrgica y prefiere confiar en una rehabilitación conservadora. En estrecha coordinación con el equipo médico del Real Madrid, Mbappé está consultando activamente con especialistas externos para encontrar una alternativa viable. Aunque no se ha establecido un calendario concreto para su regreso, existe un firme acuerdo mutuo entre el jugador y el club de que no volverá a pisar el terreno de juego hasta que esté completamente recuperado.