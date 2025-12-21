Getty Images Sport
'La celebración es para él' - Kylian Mbappé envía un mensaje conmovedor a Cristiano Ronaldo después de copiar el icónico 'Siu' de la leyenda del Real Madrid tras el penalti contra el Sevilla
Mbappé marca de penalti mientras el Real Madrid pone presión sobre el Barcelona
Kylian Mbappe celebró su 27 cumpleaños con estilo al marcar un penalti tardío para ayudar a Real Madrid a derrotar a un Sevilla con 10 hombres en el Bernabéu. Los Blancos tomaron una ventaja temprana gracias al esfuerzo de Jude Bellingham en la primera mitad, antes de que Marcao del Sevilla fuera expulsado por una entrada mal medida sobre el internacional inglés.
Y con solo cuatro minutos de tiempo reglamentario por jugar, Mbappé aseguró los tres puntos para el Real al convertir un penalti después de que el defensor del Sevilla, Juanlu Sánchez, fuera penalizado por hacer falta a Rodrygo dentro del área. La victoria significa que el Madrid ahora está a solo un punto detrás de su feroz rival Barcelona antes de su viaje a Villarreal el domingo.
El francés iguala el récord del club de Ronaldo con 59 goles en un año.
Y si marcar un gol en su cumpleaños no fuera suficiente, Mbappé logró un increíble hito con su tiro penal contra el Sevilla.
Tras enviar al portero Odysseas Vlachodimos en la dirección equivocada, el exdelantero del Paris Saint-Germain y Mónaco igualó el récord del club de Ronaldo de 59 goles en un año calendario, una hazaña que la leyenda del Real logró en 2013.
Marcando la ocasión al imitar la famosa celebración ‘Siu’ de Cristiano Ronaldo, Mbappé luego tuvo muchas palabras cálidas para su héroe de la infancia después del pitido final en Madrid.
Mbappé elogia el 'increíble' logro de igualar a su 'ídolo' Ronaldo
En declaraciones recogidas por la publicación española Mundo Deportivo, Kylian Mbappe dijo: “Es increíble, en mi primer [año completo] poder hacer lo que Cristiano hizo.
“[Él es] mi ídolo, el mejor jugador en la historia del Real Madrid. La celebración es para él. Quería darle un saludo porque siempre ha sido bueno conmigo, me ha ayudado a adaptarme a Madrid, y ahora es genial ayudar a Madrid a ganar partidos.
“Hoy quería compartir eso con él. Tengo una muy buena relación con él, ahora es mi amigo, y le envío mis mejores deseos a él y a todos los aficionados del Madrid, y una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo.
“Es un día especial porque [también] es mi cumpleaños. Siempre he dicho desde que era pequeño que es un sueño jugar un partido profesional en mi cumpleaños, y más aún para mi equipo de ensueño. El gol era terminar el año con una victoria.”
Mbappe no tendrá la oportunidad de romper el récord de Ronaldo ya que el choque del Real con el Sevilla fue su último partido de 2025. El equipo de Alonso no volverá a la acción hasta que viajen para enfrentarse al Real Betis de Manuel Pellegrini el domingo 4 de enero.
El capitán de Francia habló sobre su relación con Ronaldo a principios de este año.
Después de completar su tan esperada mudanza al Real en junio de 2024, Mbappé inmediatamente recurrió a las redes sociales para expresar su alegría por unirse a los gigantes españoles. En una publicación que luego se volvió viral en Instagram, el joven de 27 años compartió varias imágenes, incluida una de él conociendo a Ronaldo cuando era niño.
Y en una entrevista con Universo Valdano, un programa de televisión que se emite en la cadena de transmisión española Movistar+, Mbappé reveló que recibe regularmente consejos del delantero de Al-Nassr.
“Cristiano siempre ha sido un modelo a seguir, un ejemplo, para mí”, dijo Mbappe en octubre. “Tengo la suerte de poder hablar con él. Me da consejos, me ayuda... Es el número uno, la mayor referencia en el Real Madrid. La gente, incluso ahora, todavía sueña con Cristiano. Es el mejor, pero quiero forjar mi propio camino, y será histórico para mí y para el Real Madrid. Quiero hacer algo histórico con el Real Madrid.”
Mbappé se dirige hacia 2026 como el máximo goleador de La Liga y la Champions League.
Mbappe ha estado en una forma extraordinaria en lo que ha sido una desafiante temporada 2025-26 tanto para el Real como para el entrenador Alonso, quien ha estado bajo presión tras una serie de resultados que han visto al club ser superado en la cima de la Liga por el Barcelona.
El número 10 del Real ha anotado la increíble cifra de 29 goles en solo 24 partidos en todas las competiciones esta temporada. Actualmente es el máximo goleador tanto de La Liga (18) como de la Liga de Campeones (9) al entrar en 2026.
