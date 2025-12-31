El diagnóstico llega solo días después de lo que debería haber sido un punto álgido de celebración. Mbappe celebró su 27 cumpleaños con estilo marcando un penalti tardío para asegurar una victoria 2-0 sobre el Sevilla en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid había tomado la delantera antes con Jude Bellingham, antes de que el Sevilla se quedara con diez hombres cuando Marcao fue expulsado por una falta mal medida sobre el centrocampista inglés. Con cuatro minutos del tiempo reglamentario restantes, Mbappe se preparó después de que Juanlu Sánchez cometiera una falta sobre Rodrygo dentro del área, enviando tranquilamente al portero Odysseas Vlachodimos en la dirección contraria desde el punto. Fue el 59º gol de club de Mbappe en el año calendario, igualando el legendario récord de Cristiano Ronaldo de 2013; un referente considerado intocable en Madrid.

Lo celebró imitando la icónica pose 'Siu' de Ronaldo. Hablando después en citas recogidas por Mundo Deportivo, el francés fue efusivo en sus elogios para el hombre que durante mucho tiempo ha descrito como su héroe de la infancia.

Mbappe dijo: "Es increíble, en mi primer [año completo] poder hacer lo que hizo Cristiano. [Él es] mi ídolo, el mejor jugador en la historia del Real Madrid. La celebración es para él. Quería darle un saludo porque siempre ha sido bueno conmigo, me ha ayudado a adaptarme a Madrid, y ahora es genial ayudar a Madrid a ganar partidos. Hoy quería compartir eso con él. Tengo una muy buena relación con él, ahora es mi amigo, y le envío mis mejores deseos a él y a todos los aficionados del Madrid, y una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo. Es un día especial porque es [también] mi cumpleaños. Siempre he dicho desde pequeño que es un sueño jugar un partido profesional en mi cumpleaños, y aún más para mi equipo soñado. El objetivo era terminar el año con una victoria."