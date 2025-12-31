Kylian Mbappé, diagnosticado con lesión de rodilla en un gran golpe para el Real Madrid antes del regreso del receso de invierno
Revés en el ligamento de la rodilla detiene a la estrella francesa
Según L'Equipe, Mbappé había estado manejando una lesión de ligamentos en la rodilla durante varias semanas, creyendo inicialmente que era un problema menor que podía manejarse jugando. Sin embargo, una resonancia magnética realizada el miércoles por la mañana confirmó una lesión ligamentaria que ahora requerirá tratamiento y un período de descanso de al menos tres semanas. Los hallazgos obligaron a Mbappé a confrontar la realidad de que continuar ya no era sostenible, especialmente después de que se sintiera cada vez más limitado en su aceleración durante los partidos recientes. Las señales de advertencia habían estado presentes. Mbappé fue notoriamente dejado como suplente sin usar durante el encuentro de la Liga de Campeones de Real Madrid contra el Manchester City. A pesar de su instinto competitivo, al delantero se le ha aconsejado que detenerse ahora es esencial para evitar un problema más serio a largo plazo.
El Real Madrid ha emitido un comunicado confirmando la lesión, que decía: "Tras las pruebas realizadas hoy por los Servicios Médicos del Real Madrid a nuestro jugador Kylian Mbappé, se le ha diagnosticado un esguince en la rodilla izquierda. Se supervisará su progreso."
Gol de cumpleaños y logro histórico
El diagnóstico llega solo días después de lo que debería haber sido un punto álgido de celebración. Mbappe celebró su 27 cumpleaños con estilo marcando un penalti tardío para asegurar una victoria 2-0 sobre el Sevilla en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid había tomado la delantera antes con Jude Bellingham, antes de que el Sevilla se quedara con diez hombres cuando Marcao fue expulsado por una falta mal medida sobre el centrocampista inglés. Con cuatro minutos del tiempo reglamentario restantes, Mbappe se preparó después de que Juanlu Sánchez cometiera una falta sobre Rodrygo dentro del área, enviando tranquilamente al portero Odysseas Vlachodimos en la dirección contraria desde el punto. Fue el 59º gol de club de Mbappe en el año calendario, igualando el legendario récord de Cristiano Ronaldo de 2013; un referente considerado intocable en Madrid.
Lo celebró imitando la icónica pose 'Siu' de Ronaldo. Hablando después en citas recogidas por Mundo Deportivo, el francés fue efusivo en sus elogios para el hombre que durante mucho tiempo ha descrito como su héroe de la infancia.
Mbappe dijo: "Es increíble, en mi primer [año completo] poder hacer lo que hizo Cristiano. [Él es] mi ídolo, el mejor jugador en la historia del Real Madrid. La celebración es para él. Quería darle un saludo porque siempre ha sido bueno conmigo, me ha ayudado a adaptarme a Madrid, y ahora es genial ayudar a Madrid a ganar partidos. Hoy quería compartir eso con él. Tengo una muy buena relación con él, ahora es mi amigo, y le envío mis mejores deseos a él y a todos los aficionados del Madrid, y una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo. Es un día especial porque es [también] mi cumpleaños. Siempre he dicho desde pequeño que es un sueño jugar un partido profesional en mi cumpleaños, y aún más para mi equipo soñado. El objetivo era terminar el año con una victoria."
Partidos cruciales que se perderán
La lesión deja a Mbappé fuera del primer partido competitivo de 2026 del Real, contra el Real Betis el domingo. Más perjudicial aún es su ausencia en la Supercopa de España, que se celebrará en el Medio Oriente. Para el entrenador Xabi Alonso, la Supercopa representaba una oportunidad temprana de reclamar su primer trofeo en el banquillo del Real Madrid. En cambio, debe planificar sin su delantero estrella cuando Los Blancos se enfrenten a sus rivales de ciudad, el Atlético de Madrid, en las semifinales, con una posible final contra el Barcelona también en el horizonte. Se espera que Mbappé también se pierda el choque de La Liga con el Levante el 17 de enero, complicando aún más el calendario doméstico del Madrid.
Apuntando a un regreso a la Liga de Campeones
La esperanza dentro del club es que el descanso forzado sea relativamente a corto plazo. Si su recuperación procede según lo planeado, Mbappé podría volver a la acción el 20 de enero, cuando el Real reciba al AS Mónaco en la Liga de Campeones en el Bernabéu, un encuentro lleno de narrativa dado los años formativos del delantero en el equipo de la Ligue 1. El personal médico está decidido a pecar de cauteloso, consciente de que el estilo explosivo de Mbappé ejerce una enorme presión sobre la parte inferior de su cuerpo. La prioridad es asegurarse de que vuelva completamente en forma en lugar de arriesgar una recurrencia en la fase decisiva de la temporada.