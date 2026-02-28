Kylian Mbappé, «desconcertado» tras alcanzar un récord indeseado en su carrera con el Real Madrid

Mbappé se perdió el primer partido de Álvaro Arbeloa como entrenador del Real Madrid, una sorprendente derrota por 3-2 en la Copa del Rey ante el Albacete, pero volvió a jugar los 90 minutos completos en la victoria por 2-0 en casa ante el Levante, partido en el que volvió a marcar.

Sin embargo, con el agravamiento de sus problemas de rodilla, Mbappé ya ha superado su ausencia más larga en una sola temporada, que se produjo anteriormente en la campaña 2019-20, cuando se perdió 51 días por lesión.

Solo en esta temporada, el delantero ya se ha perdido 53 días debido a ocho contratiempos distintos, una cifra que no hará más que aumentar, ya que se perderá el partido del lunes contra el Getafe tras haberse perdido la victoria del miércoles en la Liga de Campeones contra el Benfica. Los goles de Aurelien Tchouameni y Vinicius Junior a mitad de semana sellaron la victoria por 3-1 en el global a costa del equipo portugués, después de que Arbeloa supervisara la victoria por 1-0 en Lisboa en el partido de ida.

Sin embargo, el partido se vio empañado después de que Gianluca Prestianni supuestamente insultara por motivos raciales a Vinicius Junior.

La victoria global del Real Madrid sobre el Benfica le da el pase a los octavos de final de la Champions League, donde se enfrentará al Manchester City. El ganador del encuentro entre estos dos grandes equipos europeos se enfrentará al Atalanta o al Bayern de Múnich en los cuartos de final de la competición.

Los blancos, sin embargo, temen que Mbappé se pierda el partido contra el City. «Esperemos que no sea nada grave, porque es muy importante para nosotros. Por el momento, no sabemos si estará disponible contra el Manchester City», ha admitido el director del club, Emilio Butragueño.