Kylian Mbappé, «desconcertado» tras alcanzar un récord indeseado en su carrera con el Real Madrid
El problema de rodilla se deriva de la derrota ante el Celta.
Mbappé se perderá el partido del lunes contra el Getafe, rival madrileño, debido a un problema en la rodilla que ha estado afectando al capitán de Francia en los últimos meses. El problema se originó en una lesión sufrida en la derrota por 2-0 en casa ante el Celta de Vigo en diciembre.
El jugador de 27 años disputó los 90 minutos del partido, en el que Williot Swedberg salió del banquillo para marcar dos goles en la segunda parte y dar la sorpresa. Sin embargo, el exjugador del París Saint-Germain no fue utilizado en la derrota por 2-1 en casa ante el Manchester City en la Liga de Campeones tres días después, antes de volver a jugar en la victoria ante el Alavés una semana después del revés ante el Celta.
Tras marcar en la victoria sobre el Sevilla antes del parón navideño, Mbappé no volvió a jugar hasta la derrota en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona, tras haberse perdido la victoria en semifinales sobre el Atlético de Madrid. Incluso entonces, el delantero francés solo salió desde el banquillo cuando el Real Madrid intentaba remontar el resultado.
La derrota por 3-2 le costó finalmente el puesto a Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid.
El récord personal no deseado de Mbappé
Mbappé se perdió el primer partido de Álvaro Arbeloa como entrenador del Real Madrid, una sorprendente derrota por 3-2 en la Copa del Rey ante el Albacete, pero volvió a jugar los 90 minutos completos en la victoria por 2-0 en casa ante el Levante, partido en el que volvió a marcar.
Sin embargo, con el agravamiento de sus problemas de rodilla, Mbappé ya ha superado su ausencia más larga en una sola temporada, que se produjo anteriormente en la campaña 2019-20, cuando se perdió 51 días por lesión.
Solo en esta temporada, el delantero ya se ha perdido 53 días debido a ocho contratiempos distintos, una cifra que no hará más que aumentar, ya que se perderá el partido del lunes contra el Getafe tras haberse perdido la victoria del miércoles en la Liga de Campeones contra el Benfica. Los goles de Aurelien Tchouameni y Vinicius Junior a mitad de semana sellaron la victoria por 3-1 en el global a costa del equipo portugués, después de que Arbeloa supervisara la victoria por 1-0 en Lisboa en el partido de ida.
Sin embargo, el partido se vio empañado después de que Gianluca Prestianni supuestamente insultara por motivos raciales a Vinicius Junior.
La victoria global del Real Madrid sobre el Benfica le da el pase a los octavos de final de la Champions League, donde se enfrentará al Manchester City. El ganador del encuentro entre estos dos grandes equipos europeos se enfrentará al Atalanta o al Bayern de Múnich en los cuartos de final de la competición.
Los blancos, sin embargo, temen que Mbappé se pierda el partido contra el City. «Esperemos que no sea nada grave, porque es muy importante para nosotros. Por el momento, no sabemos si estará disponible contra el Manchester City», ha admitido el director del club, Emilio Butragueño.
Mbappé no está dispuesto a arriesgar la Copa del Mundo.
Tanto Mbappé como el Real Madrid están sopesando ahora las siguientes opciones para evitar nuevos brotes, y el propio jugador está deseando evitar pasar por el quirófano para solucionar el problema, ya que faltan poco más de tres meses para el Mundial.
Mbappé será el capitán de Les Bleus en la que será la última competición de Didier Deschamps como seleccionador de Francia. Deschamps, artífice del triunfo de 2018 y que estuvo a punto de repetir éxito en el Mundial de 2022, querrá despedirse con una última medalla de campeón del mundo colgada al cuello.
En cambio, Mbappé está trabajando ahora con el equipo médico del club para encontrar una alternativa viable a la cirugía que pondría en peligro su sueño de disputar el Mundial. La estrella francesa fue fundamental para que los hombres de Deschamps se clasificaran con facilidad para la gran cita de 2026, ya que marcó cinco goles y dio tres asistencias en cuatro partidos.
El Real Madrid busca seguir los pasos del Barça
El Real Madrid espera volver a la senda de la victoria para reforzar sus opciones de ganar la Liga, tras caer por 2-1 ante el Osasuna el pasado fin de semana. Este resultado, junto con la victoria por 3-0 del Barcelona sobre el Levante, ha hecho que el equipo madrileño caiga al segundo puesto de la máxima categoría del fútbol español antes de la jornada de este fin de semana.
El Barcelona puede ampliar temporalmente su ventaja sobre el Real Madrid a cuatro puntos cuando reciba al Villarreal en el Spotify Camp Nou el sábado por la tarde.
