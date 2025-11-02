Kylian Mbappé rechaza las comparaciones con Cristiano Ronaldo mientras que el ganador de la Bota de Oro europea del Real Madrid muestra respeto por CR7, a quien considera una "referencia"

Kylian Mbappé no disfrutó de la mejor primera temporada desde que completó su sueño de mudarse a los gigantes españoles. A pesar de marcar un impresionante total de 31 goles en 34 apariciones en la liga, cualquier pequeño éxito que el delantero pudiera haber disfrutado fue eclipsado por su antiguo equipo, el Paris Saint-Germain, alzando la Liga de Campeones. Los parisinos triunfaron jugando un juego fluido y altamente energético, un estilo de juego al que Mbappé se negó a adaptar su juego, mucho para el disgusto del exentrenador Luis Enrique.

El delantero había dejado al PSG en favor del Madrid con el fin de alzar la competición más grande de Europa, convirtiéndose en el hazmerreír cuando los Blancos fueron aplastados por el Arsenal y el equipo de Enrique lograría su primer título europeo.

Decidido a corregir los errores de la campaña anterior, Mbappé ha comenzado 2025-26 de manera espectacular. El francés ha sido crucial para el dominio del Madrid en La Liga, perdiendo solo un partido en la división contra el Atlético de Madrid y manteniéndose siete puntos por delante en la cima de la tabla. Los rivales por el título, el Barcelona, pueden reducir la brecha a cinco puntos, pero ya están en desventaja tras haber perdido el pasado fin de semana el Clásico, cortesía de una magnífica actuación de Mbappé.