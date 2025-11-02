Getty/GOAL
Kylian Mbappé rechaza las comparaciones con Cristiano Ronaldo mientras que el ganador de la Bota de Oro europea del Real Madrid muestra respeto por CR7, a quien considera una "referencia"
Kylian Mbappé de vuelta a su mejor nivel
Kylian Mbappé no disfrutó de la mejor primera temporada desde que completó su sueño de mudarse a los gigantes españoles. A pesar de marcar un impresionante total de 31 goles en 34 apariciones en la liga, cualquier pequeño éxito que el delantero pudiera haber disfrutado fue eclipsado por su antiguo equipo, el Paris Saint-Germain, alzando la Liga de Campeones. Los parisinos triunfaron jugando un juego fluido y altamente energético, un estilo de juego al que Mbappé se negó a adaptar su juego, mucho para el disgusto del exentrenador Luis Enrique.
El delantero había dejado al PSG en favor del Madrid con el fin de alzar la competición más grande de Europa, convirtiéndose en el hazmerreír cuando los Blancos fueron aplastados por el Arsenal y el equipo de Enrique lograría su primer título europeo.
Decidido a corregir los errores de la campaña anterior, Mbappé ha comenzado 2025-26 de manera espectacular. El francés ha sido crucial para el dominio del Madrid en La Liga, perdiendo solo un partido en la división contra el Atlético de Madrid y manteniéndose siete puntos por delante en la cima de la tabla. Los rivales por el título, el Barcelona, pueden reducir la brecha a cinco puntos, pero ya están en desventaja tras haber perdido el pasado fin de semana el Clásico, cortesía de una magnífica actuación de Mbappé.
- Getty Images
Delantero orgulloso de la comparación con Cristiano Ronaldo
Tras el partido contra el Barcelona, Mbappé estaba siendo comparado con algunos de los mejores talentos de la historia del Madrid. Al anotar en su cuarto Clásico consecutivo, Mbappé se convirtió en solo la tercera persona en igualar ese récord, uniéndose a los ganadores del Balón de Oro, Crisriano Ronaldo y Ronaldinho en el exclusivo club.
Ser el próximo Ronaldo no es algo a lo que Mbappé aspire. Hablando con Marca, al jugador de 26 años le preguntaron si puede superar los logros del gran portugués en España. Mbappé fue rápido en descartar cualquier sugerencia de que podría compararse con su ídolo.
"Todo el mundo sabe que Cristiano es la referencia en Madrid, el número uno. Yo he estado aquí un año y medio y él estuvo aquí nueve años", dijo. "No puedo compararme con lo que él hizo; mi camino es diferente. Quiero hacer mi propio camino."
Mbappé añadió que está increíblemente orgulloso de ser mencionado junto al actual número siete del Al-Nassr, pero expresó que solo se está enfocando en ayudar al equipo a rendir bien. El francés dijo que cree que esta es la manera en que puede ayudar al club a ganar "tantos títulos como sea posible."
Gyokeres y Salah derrotados por la Bota de Oro
Con sus hazañas goleadoras aún intactas, Mbappé está bien encaminado para emular a Ronaldo. A pesar del clamor en torno a su supuestamente decepcionante primera temporada en el blanco de Madrid, el número 10 del club recogió la Bota de Oro Europea la semana pasada.
Sus 31 goles en La Liga en 2024-25 equivalieron a 62 puntos y significaron que terminó en la cima entre los delanteros de élite de todo el continente. Superó a Viktor Gyokeres del Arsenal (58.5 puntos) y a Mohamed Salah del Liverpool (58) para reclamar el premio individual y afianzar aún más su lugar como uno de los élite del fútbol.
- Getty Images Sport
Mbappé busca más historia
Añadiendo el trofeo a su ya interminable colección, Kylian Mbappé se convirtió en el único jugador en la historia en ganar la Bota de Oro Europea, la Bota de Oro del Mundial y la Bota de Oro de la Champions League.
Ahora, Mbappé está desesperado por añadir honores de club. Un primer trofeo de La Liga y de la Liga de Campeones sin duda es todo con lo que sueña el delantero, pero queda un largo camino por recorrer esta temporada antes de que tenga en sus manos un trofeo adornado con las cintas blancas de Los Blancos.
Mbappé tiene la oportunidad de expulsar más demonios de la temporada pasada cuando el club español viaje a Anfield para enfrentarse al Liverpool. Estará ansioso por encontrar el fondo de la red después de que avergonzantemente fallara desde el punto de penalti en 2024.
Anuncios