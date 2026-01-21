+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Thomas Hindle y Ryan Tolmich

De Kylian Mbappé a Christian Pulisic: Un paquete inicial para el Mundial 2026 organizado por Canadá, Estados Unidos y México

La Copa del Mundo 2026 promete ser histórica: más grande que nunca, sin un favorito claro y con sedes icónicas. Esto es lo que debes saber.

¿Quieres saber de qué va la Copa del Mundo? En esencia, es el mayor escenario del fútbol: la cita donde se reúnen las mejores selecciones del planeta y solo una termina levantando el trofeo más emblemático del deporte. Se disputa cada cuatro años, con países compitiendo por el honor de albergarla. La edición más reciente coronó a la Argentina de Lionel Messi tras una final que muchos consideran, sin demasiada discusión, el mejor partido que ha ofrecido este deporte.

Pero ¿qué hace especial a esta Copa del Mundo? Para empezar, se jugará en casa: Estados Unidos, México y Canadá serán los coanfitriones, aunque la mayoría de los partidos —incluida la final— se disputarán en territorio estadounidense. Además, será la más grande de la historia, con un formato ampliado a 48 selecciones en lugar de las tradicionales 32, un cambio que ha generado opiniones divididas. Hay claros atractivos: más figuras, cruces de alto nivel y un torneo notablemente equilibrado, con cuatro o cinco selecciones con opciones reales al título y sin un favorito indiscutido.

La Copa del Mundo está a menos de 150 días. Para quienes quieren ponerse al día antes de junio, este es el paquete de inicio de GOAL para el torneo.

  • United States v Mexico - Gold Cup 2025: FinalGetty Images Sport

    ¿Cuáles son las naciones anfitrionas?

    América del Norte no es ajena a la Copa del Mundo, aunque esta edición marcará el regreso del torneo a la región tras 32 años de ausencia. La última vez fue en 1994, cuando Estados Unidos fue sede de un Mundial que terminó siendo transformador, tanto para el país como para el desarrollo del fútbol en general. En esta ocasión, EE. UU. albergará la mayoría de los encuentros, con un total de 78 partidos.

    México, por su parte, es el país que más veces ha organizado la Copa del Mundo. En 2026 será sede de 13 partidos y alcanzará un hito histórico: se convertirá en el primer país en albergar tres ediciones distintas del torneo, tras haberlo hecho en 1970 y 1986.

    Canadá, finalmente, vivirá un momento histórico al organizar por primera vez un Mundial masculino, también con 13 partidos en su territorio. El país ya cuenta con experiencia como anfitrión de grandes torneos, tras haber albergado la Copa Mundial Femenina en 2015, mientras que Estados Unidos fue sede de ese certamen en 1999 y 2003.

  • WC Ticket PricesGOAL

    ¿Cuánto costará asistir a un partido de la Copa del Mundo?

    En la práctica, conseguir una entrada para este evento no es nada sencillo. La FIFA implementó un sistema de lotería —algo ya habitual— para otorgar el derecho a comprar boletos. A mediados de enero anunció que había recibido más de 500 millones de solicitudes, aunque no reveló cuántas fueron exitosas.

    Como es de esperar, los precios varían considerablemente según el partido. Los encuentros de la fase de grupos que no incluyen a selecciones anfitrionas parten desde 65 dólares (unos 60 euros), pero pueden superar los 300 dólares (alrededor de 275 euros) dependiendo del cruce y la demanda. A medida que avanzan las rondas, los costos aumentan de forma significativa. Para la final, el boleto más barato tiene un precio nominal de 4,185 dólares (aprox. 3,850 euros), aunque en el mercado de reventa esa cifra podría dispararse aún más.

    Ahí es donde el panorama se vuelve todavía más complejo. La FIFA ha introducido un sistema de precios dinámicos para el Mundial 2026, ajustando el costo de las entradas según la demanda. Aunque este modelo es común en eventos de entretenimiento en Estados Unidos —e incluso en el fútbol—, implica que los boletos pueden subir o bajar de precio en los próximos meses. La política ha generado críticas por el elevado costo de acceso, y no es casualidad: esta será, con diferencia, la Copa del Mundo más cara de la historia.

  • Lionel Messi World Cup trophy 2022Getty

    ¿Quiénes son los favoritos?

    Uno de los grandes atractivos de este torneo es la ausencia de un “favorito” indiscutido. En su lugar, emerge un grupo de selecciones de élite con el talento suficiente para levantar el trofeo.

    Argentina, como campeona defensora, parte inevitablemente entre las candidatas, con Lionel Messi persiguiendo la hazaña de revalidar el título de 2022. España también se perfila con fuerza, impulsada por una nueva generación liderada por Lamine Yamal, tras su reciente consagración en la Eurocopa. Francia, fiel a su tradición, cuenta con la profundidad y calidad necesarias para competir hasta el final, mientras que Portugal e Inglaterra llegan con plantillas que muchos consideran las más equilibradas de su historia reciente. A ese grupo se suman las potencias habituales —Países Bajos, Alemania y Brasil—, selecciones cargadas de pasado, prestigio y la presión constante de cumplir con las expectativas en el mayor escenario del fútbol.

  • Luis Diaz Colombia 2025Getty Images

    ¿Quiénes son los rebeldes?

    Hay varios equipos justo por debajo de la élite que merecen especial atención. El punto de partida lógico son los coanfitriones, Estados Unidos. Bajo la dirección de Mauricio Pochettino, el USMNT ha dado un salto notable en los últimos 18 meses y, liderado por Christian Pulisic, podría convertirse en una sorpresa si logra explotar todo su potencial. Canadá también llega con optimismo, respaldado por una generación talentosa que está entrando en su mejor momento competitivo.

    El fútbol africano atraviesa una etapa de renovación. Puede que ya no cuente con el mismo brillo individual de otras épocas, pero su nivel colectivo es hoy mucho más sólido. Marruecos y Senegal, protagonistas recientes de una final memorable de la Copa Africana de Naciones, se perfilan como rivales incómodos para cualquiera.

    Sin embargo, los equipos sudamericanos podrían ser los tapados más peligrosos. Brasil y Argentina parten como candidatos naturales, con la presión histórica de pelear por el título, pero la CONMEBOL ofrece una profundidad de talento notable. Colombia aparece como el aspirante más serio a llegar lejos: cuenta con uno de los atacantes más desequilibrantes del mundo, Luis Díaz, y una estructura colectiva sólida. Además, James Rodríguez, héroe de Brasil 2014, podría estar ante su última gran cita mundialista.

    Ecuador, por su parte, no destaca tanto en el plano ofensivo, pero fue la selección defensivamente más consistente de las eliminatorias sudamericanas. Si logra superar la fase de grupos, puede convertirse en una auténtica pesadilla para cualquier rival.

  • Republic of Ireland v Portugal - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    ¿Quiénes son las principales estrellas?

    ¿Por dónde empezar? Los Mundiales son torneos de selecciones, sí, pero también son escenarios de estrellas inmortales. De Pelé en 1958 a Diego Maradona en 1986, de Kylian Mbappé en 2018 a Lionel Messi en 2022, la Copa del Mundo ha sido siempre el lugar donde se consagra la grandeza. Esta generación, sin embargo, presenta un matiz particular.

    Durante años, Messi fue etiquetado como el genio incapaz de ganar un Mundial. Eso cambió para siempre en Catar 2022. Al guiar a Argentina al título, selló definitivamente su legado. A partir de ahora, todo lo que venga será un extra para el único futbolista con ocho Balones de Oro.

    Las grandes figuras no faltan. Cristiano Ronaldo podría vivir un desenlace inesperado: el del héroe trágico, una etiqueta que rara vez —o nunca— se ha asociado con el portugués. Todo apunta a que esta será su última oportunidad de levantar la Copa del Mundo y, si no lo logra, quedará como el mejor jugador que jamás la ganó.

    Francia desborda talento, con el vigente Balón de Oro, Ousmane Dembélé, y el siempre decisivo Kylian Mbappé. Inglaterra tampoco se queda atrás, liderada por Harry Kane y Jude Bellingham, dos figuras llamadas a marcar la era.

  • WC Attendance GOAL

    Asistencia esperada

    Independientemente de si todos los estadios se llenan o no, la Copa del Mundo de este verano está destinada a convertirse en la más concurrida de la historia. La razón es clara: la expansión a 48 selecciones eleva el número total de partidos de 64 a 104, un cambio que transforma por completo la magnitud del torneo.

    La FIFA prevé vender una cantidad récord de entradas para esos 104 encuentros, con aficionados desplazándose por toda América del Norte para presenciar el Mundial más grande jamás organizado.

    A finales de 2025, ya se habían vendido más de dos millones de boletos, pese a las controversias en torno al sistema de entradas. El verano pasado, la FIFA estimó que 6.5 millones de aficionados asistirán a los estadios durante el torneo. De confirmarse, la cifra casi duplicaría el récord histórico de asistencia, establecido precisamente en el último Mundial celebrado en América del Norte, en 1994.

    Aquel verano, más de 3.5 millones de espectadores acudieron a los partidos, con un promedio de 68,000 asistentes por encuentro. Todo indica que la edición de 2026 no solo superará esos números, sino que redefinirá lo que significa un Mundial en términos de escala y alcance global.

  • Estadio Azteca WC graphicGOAL

    ¿Dónde se jugará el primer partido?

    La sede del partido inaugural simplemente se siente perfecta. El escenario será el Estadio Azteca, un recinto mítico dentro del panteón del fútbol mundial. Es el primer estadio en la historia en albergar dos finales de la Copa del Mundo, en 1970 y 1986, y también fue testigo de uno de los momentos más icónicos del torneo: los cuartos de final de 1986, cuando Diego Maradona marcó el célebre gol de la “Mano de Dios”.

    Es poco probable que el encuentro inaugural alcance ese nivel de trascendencia histórica. Sin embargo, es un partido cargado de significado para los conocedores del fútbol. México y Sudáfrica ya se enfrentaron en el primer partido del Mundial de 2010, y volverán a cruzarse el 11 de junio, reavivando aquella historia compartida. Aquel duelo en 2010 dejó uno de los instantes más memorables del torneo, cuando Sudáfrica sorprendió al mundo al ponerse 1-0 arriba ante su público. La esperanza es que el inicio de este verano nos regale una dosis similar de emoción.

    La presión, inevitablemente, recaerá sobre México. El Tri ha atravesado dificultades en las últimas Copas del Mundo, pero con una nueva camada de talentos emergentes respaldada por la experiencia de sus veteranos, el equipo necesitará arrancar el torneo con una victoria para encender la ilusión desde el primer día.

  • SoFi Stadium CaliforniaGetty Images

    Las sedes, bajo la lupa

    No faltaron ciudades interesadas en albergar partidos de esta Copa del Mundo. Un total de 41 ciudades presentaron su candidatura para formar parte del torneo. Finalmente, la FIFA seleccionó 16 sedes: dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos.

    En territorio estadounidense, los estadios elegidos resultarán familiares para los aficionados al deporte norteamericano. Los once recintos son estadios de la NFL, todos ellos entre los más modernos del mundo. Cada uno ha sido construido o renovado en el siglo XXI, y varios —como los de Dallas, Atlanta, San Francisco y Los Ángeles— figuran entre los más avanzados tecnológicamente a nivel global. La final se disputará en las afueras de Nueva York, en el MetLife Stadium. El Rose Bowl, sede de la final del Mundial de 1994, quedó fuera en las últimas fases del proceso, con el SoFi Stadium de Los Ángeles imponiéndose como una de las grandes joyas del torneo.

    El partido inaugural, sin embargo, se celebrará en México, en el estadio de fútbol más emblemático del continente: el Estadio Azteca. El coloso capitalino ya ha albergado dos finales de la Copa del Mundo y numerosos encuentros históricos. Junto a él, México contará también con el Estadio Akron de Guadalajara y el Estadio BBVA de Monterrey como sedes del torneo.

  • FIFA Drone Show Ahead of Club World Cup FinalGetty Images Sport

    Todo sobre la final de la Copa Mundial de 2026

    El partido número 104 y la gran final se disputarán el 19 de julio en East Rutherford, Nueva Jersey, marcando la primera vez que el área de Nueva York alberga una final de la Copa del Mundo. El encuentro tendrá lugar en el MetLife Stadium, casa de los New York Giants y New York Jets de la NFL.

    Aunque es un recinto icónico del fútbol americano, el MetLife también cuenta con una rica historia vinculada al fútbol. Fue sede de nueve partidos del Mundial de Clubes 2025, incluida la final entre Paris Saint-Germain y Chelsea, y albergó la final de la Copa América Centenario 2016. Además, ha acogido numerosos amistosos internacionales y encuentros de clubes de alto perfil.

    Más atrás en el tiempo, el Giants Stadium, predecesor del actual MetLife, fue el hogar de los New York Cosmos de Pelé, durante el primer gran auge del fútbol en Estados Unidos, un legado que refuerza el simbolismo del lugar como escenario de uno de los partidos más importantes en la historia del deporte.

