Kylian Mbappé, ausente en la primera sesión de entrenamiento del Real Madrid de Álvaro Arbeloa tras una fuerte respuesta al despido de Xabi Alonso
Mbappe descansó nuevamente tras recuperarse de una lesión en la rodilla
Tras un par de días llenos de acontecimientos para el Real, los Blancos regresaron al entrenamiento el martes, antes de un choque de la Copa del Rey con el Albacete el miércoles. Se esperan cambios significativos en su equipo al enfrentarse a un rival de la segunda división.
Lo más probable es que Mbappe no hubiera jugado en ese partido incluso si estuviera completamente en forma. Sin embargo, ha estado cuidando una lesión de rodilla últimamente y solo fue nombrado en el banco para un encuentro con el Barcelona en el Medio Oriente.
Fue introducido durante la segunda mitad de ese partido, ya que el Real se encontraba persiguiendo el juego y más títulos importantes, pero hizo poco impacto en una derrota 3-2. El ganador de la Copa del Mundo ahora está siendo concedido otro descanso.
Cómo Mbappe reaccionó a la noticia del despido de Alonso
Se señaló por ESPN que el internacional francés no formó parte del grupo que estaba siendo ejercitado por Arbeloa en Valdebebas. Es probable que esa ausencia se aborde cuando Arbeloa enfrente a la prensa.
Aunque Mbappé no ha sido visto en público desde que Alonso fue despedido, ha roto su silencio en las redes sociales. El jugador de 27 años publicó en respuesta a un cambio impresionante en el banquillo del Santiago Bernabéu: “Ha sido corto pero fue un placer jugar para ti y aprender de ti. Gracias por darme la confianza desde el primer día. Te recordaré como un manager que tenía ideas claras y que sabe mucho de fútbol. Mucha suerte en tu próximo capítulo.”
Mbappé disfrutó de mucho éxito bajo Alonso, registrando 29 goles y cinco asistencias en 25 partidos. Sin embargo, se dice que es uno de aquellos que chocaron con el excentrocampista del Liverpool y Real.
Mbappé apartó a sus compañeros del pasillo de honor
Mbappe fue calificado como una "vergüenza" por los espectadores en línea que lo vieron wave team-mates away from a guard of honour al final de la derrota de la final de la Copa de Real ante los rivales del Clásico, el Barça. Alonso había estado animando a sus jugadores a alinear y rendir homenaje a los archirrivales.
El presidente del Barcelona, Joan Laporta, dijo sobre esas acciones: “Me sorprende lo que hizo Mbappe. En la victoria y en la derrota, tienes que ser generoso y respetuoso. Esto es deporte y tienes que comportarte de manera normal. Creo que fuimos generosos en la victoria y respetamos al equipo rival. Por eso no puedo entenderlo.
“La verdad es que no vi ese momento con Mbappe en el campo, pero entiendo que debe haber sido un momento muy difícil. Deben haber estado muy molestos y por eso hubo esa reacción.”
¿Qué sigue para el Real Madrid sin entrenador?
Mientras tanto, Guillem Balague ha estado discutiendo qué salió mal para Alonso en su columna para BBC Sport. Admite que Mbappé, quien se convirtió en otro 'Galáctico' en el Bernabéu en 2024, fue parte del problema.
Balague dijo: “Mbappé perseguía récords, no siempre lo que necesitaba para recuperarse de su última lesión, jugando para igualar los 59 goles de Cristiano Ronaldo en un año calendario.
“Alonso nunca logró convencer a los jugadores de que su manera era la correcta. Y sin eso, no pudo imponer la alta presión, el ritmo, el fútbol posicional que definieron a su equipo del Leverkusen.”
Balague añadió sobre lo que viene después para los Blancos: “El siguiente en la fila es el entrenador del Castilla, Álvaro Arbeloa. Un hombre del club. Pero si una leyenda como Alonso no pudo cambiar la cultura, Arbeloa enfrenta una tarea casi imposible.
“Si esta temporada termina sin trofeos, la élite de Europa se sentirá confirmada en su creencia. Si, por una de las conocidas contradicciones del fútbol, el Real Madrid termina levantando trofeos, llegaremos a la misma conclusión de siempre. Que algunos entrenadores encajan en ciertos clubes. Y que algunos clubes se niegan a ser dirigidos en absoluto.”
Con Mbappé aparentemente listo para quedarse fuera de la acción de copa a mitad de semana, el temible No.10 del Real Madrid podría volver al campo cuando los Blancos - que están a cuatro puntos del Barcelona en la tabla de la Liga - reciban al Levante el sábado.
