Kylian Mbappé admite que el Real Madrid "jugó muy mal" en las derrotas contra el Atlético de Madrid y el Liverpool mientras el delantero aborda los "rumores" de tensión entre Xabi Alonso y sus jugadores
Madrid tambaleante y creciente inquietud bajo Alonso
Madrid comenzó la temporada con la esperanza de que la disciplina y la claridad táctica de Alonso se construyeran sobre la libertad de los años de Carlo Ancelotti. Sin embargo, el marco rígido y de alta exigencia de Alonso con más trabajo en video, horarios más estrictos y una carga física mayor ha inquietado, según se informa, a los jugadores acostumbrados al entorno abierto y centrado en el jugador de Ancelotti.
Mientras el equipo de Alonso está en la cima de La Liga, ha habido señales de inconsistencia, habiendo perdido 5-2 ante el Atlético de Madrid y luego cayendo 1-0 en Anfield en la Liga de Campeones. El empate 0-0 de la semana pasada contra el Rayo Vallecano fue el último recordatorio de su estancamiento ofensivo. Más de veinte tiros no resultaron en nada, y el equipo movió el balón con una lentitud y previsibilidad que hizo que el Rayo se sintiera cómodo durante todo el partido.
Mbappé aborda tensiones en Madrid en medio de altas expectativas
Después de la victoria de Francia por 4-0 sobre Ucrania, Mbappe fue inevitablemente preguntado sobre el ambiente en el vestuario del Madrid en su entrevista posterior al partido. Su respuesta fue breve pero reveladora: la crítica es fuerte, el equipo sabe que ha rendido por debajo de lo esperado, y el enfoque ahora debe estar en recuperar el control después del parón internacional.
"¿Qué quieres que diga? No tengo nada que decir", dijo. "Cuando no ganas partidos en el Real Madrid, la gente habla mucho, y no hemos ganado los dos últimos. Hemos jugado muy mal, pero volveremos después del descanso listos para vencer al Elche.
"Al final, estamos primeros en La Liga y entre los ocho mejores en la Champions League. No es perfecto, pero todos sabemos que cuando las cosas no funcionan en el campo, la gente habla y habla. Pero estamos unidos para ganar todos los títulos este año."
Las deficiencias de Madrid contra Atlético, Liverpool y Rayo
A lo largo de los tres partidos, los problemas de Los Blancos se han repetido con una preocupante consistencia. El empate contra el Rayo fue el ejemplo más claro de un equipo que dominó la posesión pero creó muy poco. El Madrid pasó largos períodos circulando el balón sin propósito, luchando por encontrar amplitud o acelerar el juego. Sus delanteros fueron desplazados a zonas centrales abarrotadas, la forma compacta del Rayo cortó las líneas de pase, y aun con más de 20 disparos, el Madrid rara vez pareció estar cerca de anotar. La falta de movimiento sin balón y la ausencia de un pase final decisivo hicieron que toda la actuación fuera predecible y fácil de defender.
El partido contra el Atlético siguió un patrón similar pero expuso al Madrid en ambas áreas. El equipo de Simeone fue más intenso, más rápido en las transiciones y mucho más decisivo en los momentos clave. El Madrid perdió repetidamente los segundos balones en el mediocampo y nunca estableció el control. Al avanzar, crearon muy pocas oportunidades significativas, a menudo apresurando sus acciones finales o chocando con las líneas defensivas organizadas del Atlético. Fue un recordatorio de que cuando el ritmo del Madrid cae, su estructura se vuelve rígida, y los equipos con disciplina pueden cerrarlos sin mucha dificultad.
La derrota contra el Liverpool fue la más alarmante desde un punto de vista táctico. La presión de Anfield ahogó al Madrid desde el primer minuto, forzándolos a pases apresurados y aislando a Mbappé y Jude Bellingham en la parte alta del campo. Incluso en períodos de posesión controlada, el Madrid no representó casi ninguna amenaza, terminando el partido con solo un tiro a puerta. Liverpool expuso lo limitada que se ha vuelto la variedad ofensiva del Madrid con construcciones lentas, poco movimiento coordinado, y muy pocos patrones diseñados para vencer una presión agresiva.
El asunto de Vinicius persiste en el trasfondo
A pesar de la turbulencia, el liderazgo del Madrid sigue comprometido con la visión a largo plazo de Alonso. No hay planes para decisiones drásticas. Alonso cuenta con la confianza de la junta y un contrato hasta 2028. Pero estabilidad no significa inacción. El club ya está evaluando ajustes, especialmente en la carga de entrenamiento y el enfoque táctico, para aliviar la fatiga de los jugadores y reconstruir la confianza.
El futuro de Vinicius definirá los próximos meses. Su relación con Alonso está tensa, sus reacciones a las sustituciones han levantado cejas, y sus negociaciones contractuales se han estancado. Los Blancos no están dispuestos a satisfacer sus demandas financieras, y con un precio de €150M fijado para el próximo verano si las negociaciones fracasan, la situación es ahora delicada. Si Alonso encuentra una manera de reconectar con Vinicius, podría moldear la próxima era del club.
Después del receso, el Madrid se enfrenta a Elche, Olympiacos y Girona, tres partidos que pondrán a prueba su respuesta a las críticas y determinarán si las ideas de Alonso están comenzando a afianzarse. Se mantienen en la cima de La Liga y firmemente en la carrera de la Liga de Campeones, pero las próximas semanas revelarán si esto es un tropiezo temporal o un problema estructural más profundo.