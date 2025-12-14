¿Kobbie Mainoo se unirá a Marcus Rashford? Barcelona quiere 'tentar' al jugador del Manchester United para ir al Camp Nou, pero enfrenta competencia de transferencia de Real Madrid, Chelsea y Napoli
Kobbie Mainoo quiere dejar Old Trafford
El entrenador del Manchester United, Ruben Amorim, esperaba incorporar un nuevo mediocampista central durante el verano, y el poderoso club de la Premier League estuvo fuertemente vinculado con un posible fichaje de la estrella de Brighton, Carlos Baleba. Sin embargo, el United no logró acordar una tarifa con los Seagulls por el centrocampista camerunés, y la transferencia no se materializó.
Baleba sigue siendo vinculado con un movimiento al United, al igual que el joven de Crystal Palace Adam Wharton y la sensación del Nottingham Forest Elliot Anderson, aunque el United enfrentaría una dura competencia de varios rivales de la Premier League por estos dos últimos.
Si bien sería difícil completar un movimiento en enero para cualquiera de los tres mediocampistas, Mainoo está ansioso por dejar el club mientras busca reavivar sus oportunidades con Inglaterra antes del Mundial 2026. El joven de 20 años aún no ha iniciado un partido de la Premier League esta temporada, y la falta de acción europea del United significa que Amorim ve poco motivo para rotar en el centro del campo.
Y según la publicación española Defensa Central, el Barcelona está listo para moverse por Mainoo.
Competencia intensa por el centrocampista del United
El informe afirma que Barcelona está buscando 'tentar' a Mainoo para alejarlo del Manchester United, ya que el Blaugrana considera reforzar sus opciones en el mediocampo. Dicho esto, el mismo informe también afirma que la competencia por el descarte del United es intensa, con Real Madrid rondando al joven.
Después de un comienzo fulgurante de la temporada bajo Xabi Alonso, Los Blancos están luchando y ahora están siete puntos detrás del líder de la liga, Barcelona, aunque con un partido menos, tras una racha de una victoria en sus últimos cinco. Aun así, los gigantes españoles están preparados para autorizar un movimiento por Mainoo no solo para mejorar la plantilla, sino también para asestar un golpe a sus feroces rivales.
El Real Madrid no es el único peso pesado europeo interesado en Mainoo, ya que los gigantes de la Serie A, Napoli, y el conjunto de la Premier League, Chelsea, también están monitoreando al mediocampista del United. Un movimiento a Napoli vería a Mainoo seguir el mismo camino que Scott McTominay, quien reconstruyó su carrera tras su traslado a Italia el verano pasado.
Mientras tanto, los Blues son conocidos por acumular el mejor talento joven del continente y saltarían ante la oportunidad de fichar a un jugador del calibre de Mainoo y con el potencial de mejora. Un informe separado indica que el Chelsea lidera la carrera por Mainoo, aunque la preferencia del jugador es mudarse al Napoli.
Zirkzee también presiona para salir en enero.
Mainoo no es el único marginado del United que está presionando para dejar Old Trafford en enero. Joshua Zirkzee ha descendido en el orden de preferencia en Old Trafford tras las llegadas de verano de Matheus Cunha, Bryan Mbeumo y Benjamin Sesko.
El holandés es otro que está ansioso por acumular minutos antes de la Copa del Mundo 2026 y recientemente anotó su primer gol de la temporada en la victoria del United por 2-1 en Crystal Palace el mes pasado.
El equipo de Amorim, sin embargo, se niega a dar luz verde a las respectivas salidas de Mainoo y Zirkzee en enero. El gurú de las transferencias Fabrizio Romano recientemente arrojó luz sobre la situación en Old Trafford, con el entrenador del United cauteloso sobre permitir que la pareja se marche el próximo mes.
Con Mbeumo, Amad Diallo y Noussair Mazraoui esperando unirse a Camerún, Costa de Marfil y Marruecos, respectivamente, para la Copa Africana de Naciones, Amorim "no quiere debilitar más al equipo en enero".
'El United aún no ha tomado una decisión' sobre Mainoo y Zirkzee
Hablando en su podcast de YouTube, Romano dijo: "Dos situaciones importantes a monitorear: Kobbie Mainoo y Joshua Zirkzee. Con varios jugadores yéndose a la AFCON, Ruben Amorim no quiere debilitar más al equipo en enero. Este es un factor clave en el pensamiento del United. Roma tiene un interés fuerte y genuino en Joshua Zirkzee. Han hablado con sus representantes y lo consideran un objetivo prioritario. Sin embargo, este acuerdo depende completamente del Manchester United, y por ahora, no hay luz verde.
"Kobbie Mainoo también está presionando para jugar más y le gustaría un préstamo. Hay más de diez clubes interesados, incluido el Napoli, que ha estado presionando durante semanas. Pero nuevamente, el United no ha tomado una decisión aún. El mensaje desde Old Trafford es claro. Debido a la AFCON y preocupaciones sobre la profundidad de la plantilla, no se aprobarán salidas a menos que el United se sienta completamente protegido. El deseo de los jugadores está ahí, pero la decisión final pertenece al club."