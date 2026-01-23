¡Kobbie Mainoo gana! El Manchester United dará un nuevo contrato al centrocampista formado en casa tras superar a Rubén Amorim

El control en Manchester ha sido, sin embargo, transferido al jefe interino Michael Carrick, quien ha dado la bienvenida a Mainoo de nuevo. Disfrutó de una actuación completa de 90 minutos en una impresionante victoria por 2-0 en el derbi contra sus rivales Manchester City.

Según el Daily Mail, el United ahora está “preparado para retomar las conversaciones de contrato” con Mainoo. Cualquier discusión sobre su salida ha sido “pospuesta”, con el plan de mantener a una estrella local en Manchester.

Se dice que un nuevo acuerdo para Mainoo se acordó el año pasado, pero Amorim se negó a aprobarlo. Solo quedan 18 meses para que finalicen sus términos actuales, aunque ese acuerdo incluye la opción de un año adicional hasta 2028.

A Amorim se le preguntó con frecuencia sobre su manejo de Mainoo, y muchos se sorprendieron por la decisión de pasar por alto a un talento emocionante. El propio hermano del mediocampista, Jordan, llegó a usar una camiseta en los juegos con el eslogan: “Liberen a Kobbie Mainoo”.

