Kevin Mier sufre fractura de tibia tras dura entrada de Adalberto Carrasquilla y Cruz Azul buscará la inhabilitación del jugador de Pumas
Golpe duro para Cruz Azul con Mier
La noticia que Cruz Azul no quería recibir ha llegado. Tras la dura entrada de Adalberto Carrasquilla contra Kevin Mier durante el juego de la jornada 17 contra Pumas, se ha confirmado que el arquero sufrió una fractura de peroné, por lo cual, no estará disponible ni en la Liguilla ni en la Copa Intercontinental.
El colombiano tuvo que abandonar el compromiso después de la barrida del panameño en la primera mitad en camilla y este domingo, luego de realizarle estudios, se confirmó la grave lesión que es un duro golpe para La Máquina, debido a que el guardameta es una pieza clave en el esquema de Nicolás Larcamón.
Van por la inhabilitación de Carrasquilla
Tras conocer el diagnóstico de Kevin Mier, diversos medios han reportado de Cruz Azul buscará que la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol inhabilite a Adalberto Carrasquilla por la lesión del colombiano.
Durante el partido, el árbitro Fernando Hernández solamente amonestó al 'Coco' y pese a que revisó nuevamente la jugada en el VAR, mantuvo su decisión y no expulsó al dorsal '28' de los Pumas, ante la molestia de los 'Cementeros'.
Al finalizar el compromiso, Carrasquilla fue entrevistado por TUDN y afirmó que nunca tuvo mala intención en la barrida que terminó por fracturar a Mier e incluso, aseguró que le gustaría ver al portero para disculparse. Se espera que en los próximos días La Máquina presente la queja y se de una resolución.
¿Cuánto tiempo se pierde Mier?
Aunque Cruz Azul no ha comunicado el tiempo que tomará Kevin Mier en volver a la actividad, se estima que será entre cuarto y seis meses los que estará fuera de circulación, pues regularmente esa es la duración de la rehabilitación de una fractura de tibia.
Por tal motivo, el colombiano se perdería lo que resta del Apertura 2025, así como la Copa Intercontinental y prácticamente toda la fase regular del Clausura 2026 de la Liga MX, además de que llegaría justo al Mundial 2026 con la Selección de Colombia.
Cruz Azul va por la décima con Andrés Gudiño
Andrés Gudiño será el arquero que reemplace a Kevin Mier de cara a la Liguilla del Apertura 2025 y espera poder estar a la altura de la responsabilidad, ya que los Celestes intentarán alzar su título de Liga MX número diez de su historia.
La Máquina se medirá a las Chivas del Guadalajara en cuartos de final, abriendo la serie en el Estadio Akron y cerrándola en el Olímpico Universitario, en fechas y horarios aún por confirmar.
