Kevin Filling: El crack adolescente vinculado al Manchester United sigue los pasos del sueco Alexander Isak

Filling cumple 17 años a finales de noviembre, pero ¿seguirá nuevamente los pasos de Isak y dará un salto temprano a una de las cinco principales ligas de Europa? En esta etapa, parece ser un caso de humo y espejos, con el nombre del United mencionado, pero potencialmente solo como una estrategia del agente.
En agosto, informes desde Suecia afirmaban que los pesos pesados de la Premier League, United y Tottenham, estaban siguiéndole la pista a Filling valorado en 3 millones de euros, aunque ninguno podría ficharlo hasta noviembre de 2026 cuando cumpla 18 años, según las reglas del Brexit. El plan del primero supuestamente era cederlo al FC Lausanne, propiedad de INEOS en Suiza, mientras que los Spurs lo enviarían de inmediato de vuelta a AIK.
Luego, tras semanas de silencio, los medios alemanes informaron a finales de octubre que United estaba en "negociaciones concretas" por el jugador, en medio de interés desde la Bundesliga, con Filling apuntando a salir tan pronto como en enero, pero esa sugerencia fue rápidamente desmentida por la prensa sueca. Aunque los Red Devils pueden haber iniciado conversaciones, parece que el AIK no estaría dispuesto a vender tan pronto y ahora valoran al delantero en cerca de 5 millones de euros. Poco después, también se acreditó a Aston Villa con interés, pero ni ellos ni el United estarían dispuestos a cumplir con el nuevo precio solicitado por el club de Estocolmo a pesar de enviar ojeadores a verlo.
Entonces, ¿qué piensa el propio jugador de todo esto? "No es nada especial," dijo recientemente. "No sé mucho. Estoy centrado en AIK y es donde está todo mi enfoque. Así que, simplemente continuaré allí. (Mi plan es) Conseguir un lugar titular en el equipo y hacerlo lo mejor que pueda en cada partido y en cada oportunidad que tenga. Quiero seguir y entregar más puntos."
Probablemente, esa sea una postura sabia a tomar, ya que no hay realmente prisa desde la perspectiva de Filling. Si continúa en su trayectoria actual, tendrá a la élite de Europa siguiendo de cerca su progreso y un gran traspaso inevitablemente seguirá.