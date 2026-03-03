Getty Images Sport
Kevin De Bruyne vuelve por fin a los entrenamientos del Nápoles tras 128 días de baja por lesión
El maestro belga se reincorpora al grupo.
La larga espera ha terminado por fin para los fieles seguidores del Partenopei, ya que De Bruyne regresó triunfalmente al césped de Castel Volturno el lunes, según informa Football Italia. Tras 128 agotadores días fuera de los terrenos de juego, el maestro belga fue visto de nuevo entrenando con el equipo al completo, lo que supone un hito importante en su recuperación de una lesión devastadora que amenazaba con arruinar su primera temporada en Italia. El exjugador del Manchester City parecía estar muy animado, luciendo una amplia sonrisa mientras se reincorporaba a sus compañeros para una sesión de alta intensidad bajo la atenta mirada del equipo médico.
Fue un regalo para los ojos de una afición que echaba de menos a su creativo líder desde finales de octubre. El camino de De Bruyne hacia la recuperación no ha sido nada fácil, ya que ha supuesto meses de rehabilitación especializada lejos de los focos de la Serie A. El centrocampista de 34 años no ha disputado ningún partido oficial desde que sufrió una grave rotura de isquiotibiales durante un encuentro de alto riesgo contra el Inter el 25 de octubre de 2025.
Irónicamente, la lesión se produjo justo en el momento en que estaba transformando un penalti, una muestra típica de su naturaleza clínica que terminó en un dolor físico inmediato. La gravedad de la lesión muscular era tan importante que los especialistas consideraron que la cirugía era la única vía viable para una recuperación completa. Esto obligó al centrocampista a pasar meses alejado del terreno de juego, y gran parte de su periodo de rehabilitación lo pasó en su Bélgica natal, cerca de su familia y de sus médicos de confianza.
El latido creativo recuperado
Tras regresar a Italia la semana pasada acompañado de su familia, De Bruyne finalmente volvió a sentir el césped bajo sus botas por primera vez en más de cuatro meses. Era la primera vez que se reincorporaba a los entrenamientos con sus compañeros desde la operación, y su presencia animó notablemente el ambiente en el campo de entrenamiento.
Demostrando que su moral está tan alta como su forma física, De Bruyne recurrió a las redes sociales para celebrar su regreso con sus millones de seguidores. Publicando imágenes de sí mismo riendo y trabajando durante la sesión, dejó claro que los días oscuros del gimnasio y la mesa de tratamiento han quedado definitivamente atrás. Los aficionados del Nápoles respondieron con miles de mensajes celebrando la noticia. El internacional belga había marcado cuatro goles y dado dos asistencias en solo 11 partidos oficiales antes de la lesión.
Un triunfo mental y físico
El equipo médico ha sido increíblemente cauteloso con la reintegración de De Bruyne, dada su edad y la naturaleza de las cirugías de isquiotibiales. Sin embargo, su rendimiento en la sesión de contacto total del lunes sugiere que la fuerza y la elasticidad del músculo han vuelto a niveles óptimos. Participó en la mayoría de los ejercicios tácticos y partidos de pequeño formato, sin mostrar signos de vacilación al golpear el balón o acelerar hacia el espacio.
En lugar de precipitarse y arriesgarse a una recaída, De Bruyne siguió un estricto protocolo diseñado para garantizar que pudiera soportar las exigencias físicas del fútbol italiano. Su paciencia parece haber dado sus frutos, ya que se mostró ágil y en buena forma física durante las maniobras tácticas del equipo.
Posible remontada contra el Torino
Los informes desde dentro del campamento sugieren que sus datos físicos son tan alentadores que podría entrar rápidamente en la plantilla para el partido de la Serie A de este viernes contra el Torino. Dada su ausencia de 128 días, es probable que el entrenador Antonio Conte y el equipo médico opten por una reincorporación gradual a los minutos de competición para evitar cualquier contratiempo. Pero, si finalmente entra en la convocatoria, el Estadio Diego Armando Maradona le dará sin duda una bienvenida digna de un héroe que regresa.
