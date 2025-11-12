¿Kenan Yildiz se va? La Juventus no logra convencer a la joven estrella de firmar una extensión de contrato en un impulso de transferencia para el Arsenal, Chelsea y Real Madrid
La Juventus no logra alcanzar un acuerdo de extensión
Según La Gazzetta dello Sport, Damien Comolli, quien fue nombrado CEO del club esta semana, y los representantes de Yildiz no han logrado encontrar un acuerdo sobre un nuevo contrato. El entorno del jugador quiere un aumento de sueldo que refleje su creciente papel en el club, pero los gigantes de la Serie A no están dispuestos a igualar el salario solicitado. Yildiz busca un contrato que lo acerque a los mejores pagados del equipo, cerca de los 6 millones de euros, pero la diferencia en la valoración ha llevado a un completo estancamiento en las negociaciones después de una reunión reciente entre ambas partes.
La estrella turca, que se unió a la Juventus desde el Bayern Múnich en una transferencia libre en 2022, actualmente gana 1.7 millones de euros, una fracción de lo que ganan muchos de sus compañeros a pesar de haberse convertido en uno de los talentos más brillantes del equipo esta temporada.
- Getty Images
Gigantes de la Premier League y Madrid al acecho
Chelsea está entre los primeros en apuntar al joven talento. Los Blues supuestamente hicieron una oferta de €67 millones (£59m/$77.5m) por Yildiz el pasado julio, que fue rechazada, pero siguen interesados y se espera que regresen el próximo verano. Los rivales de la Premier League, Arsenal, también se han unido a la carrera, mientras que los líderes de La Liga, el Real Madrid, están monitoreando la situación de cerca. Informes en España sugieren que el precio de Yildiz podría superar los €100m (£88m/$116m) si estalla una guerra de ofertas entre los tres clubes el próximo verano. Su contrato se extiende hasta 2029, lo que le da a la Juventus cierta ventaja, pero la ruptura en las conversaciones podría abrir la puerta a negociaciones con otros clubes.
El mes pasado, el entrenador de los Blancos, Xabi Alonso, había expresado públicamente su admiración por Yildiz, llamándolo uno de los jugadores más prometedores de Europa. Antes del enfrentamiento de la Champions League de la Juventus contra el Madrid, el español había dicho: "[La Juventus] tiene muy buenos jugadores, y Yildiz es uno de ellos. Ha tenido un desarrollo fantástico. Lo conozco. Estaba en el Bayern de Múnich cuando yo estaba allí. Ver su progreso me hace muy feliz."
Según el agente Giovanni Branchini, el jefe del Madrid incluso le dijo a la dirección que estaría dispuesto a vender 'a cualquiera excepto a Kylian Mbappe' si eso significaba fichar al delantero turco.
El ex compañero de equipo de Yildiz le insta a venir a la Premier League
En medio del conflicto contractual, el ex compañero de equipo de Yildiz en la Juventus, Nicolo Savona, quien ahora está en el Nottingham Forest, recientemente aconsejó al centrocampista que considere unirse a él en Inglaterra mientras evalúa su próximo movimiento. “Recomendaría la Premier League a todos los muchachos que aman el fútbol, sería difícil decir lo contrario. Así también a Kenan y a cualquiera de sus compañeros de equipo.” Dijo Savona al Gazzetta.
- Getty Images
Las preocupaciones por la fatiga de Yildiz en medio de las luchas de la Juventus
Mientras tanto, la Juventus sigue teniendo dificultades esta temporada. El equipo de Turín se separó del entrenador Igor Tudor después de una racha de ocho partidos sin ganar y trajo al exentrenador de Italia Luciano Spalletti como su reemplazo. El nuevo jefe ha logrado solo una victoria en sus primeros tres juegos, con la Juventus en el sexto lugar de la tabla de la Serie A.
A pesar de las dificultades del equipo, Yildiz ha sido una de las pocas notas positivas. El internacional turco ha participado en 14 partidos en todas las competiciones, anotando tres goles y proporcionando cuatro asistencias en 1,155 minutos.
Spalletti reconoció después del empate sin goles con el Torino que Yildiz podría estar mostrando signos de fatiga, pero insistió en que no tiene planes de darle descanso. “Podría ser una impresión justa, jugar mientras está cansado... pero lo haré jugar nuevamente y lo mantendré allí. Puede relajarse.”
Los gigantes de la Serie A visitarán a la Fiorentina en el Estadio Franchi después del parón internacional, con la esperanza de estabilizar su temporada.