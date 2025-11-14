Karim Benzema responde al activista de extrema derecha mientras el delantero francés defiende a la actriz Lyna Khoudri por su homenaje a las víctimas en el décimo aniversario del ataque terrorista

Benzema ha confrontado públicamente a un activista de extrema derecha que lanzó un ataque contra su pareja, la actriz Khoudri, tras su participación en un homenaje solemne a las víctimas de los ataques en Francia. Khoudri participó en una conmemoración en TF1, leyendo el poema de Charlotte Delbo "Oración a los vivientes para perdonarlos por estar vivos," marcando el décimo aniversario de los trágicos eventos fuera del Stade de France.

El activista Damien Rieu criticó a Khoudri debido a sus presuntas acciones anteriores y su relación con Benzema. Rieu publicó en las redes sociales: "Para honrar a las víctimas del 13 de noviembre, no encontraron a nadie más que a Lyna Khoudri, pareja de Benzema, que dio 'me gusta' a una publicación que justificaba la decapitación de Samuel Paty (y que perdió su demanda contra mí cuando lo denuncié)."

Benzema respondió rápidamente a Rieu en su propia cuenta, defendiendo a Khoudri y condenando los comentarios del activista. "Hay quienes rinden homenaje y quienes se exhiben... Hay que ser increíblemente superficial para confundir un tributo con una actuación escenificada, Damien. Eres solo un extra en nuestro mundo," declaró el exinternacional francés. Esta fuerte reprimenda destaca la disposición de Benzema para proteger a su pareja y abordar lo que percibe como un intento cínico de politizar un momento de recuerdo.