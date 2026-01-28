Karim Benzema rechaza jugar en Al-Ittihad y explica los motivos

Cuando Benzema dejó el Real Madrid y se unió al Al-Ittihad en 2023, el delantero aseguró que su intención era “ayudar a que el fútbol saudí creciera” y afrontar un “nuevo desafío” en Oriente Medio.

En octubre de ese mismo año, explicó su decisión con detalle: “Después de todo lo que hice y gané con el Real Madrid, sentí que era el momento adecuado para probar algo nuevo. Desde hace mucho tiempo, incluso antes del fútbol, siempre quise venir aquí. Además, es un país musulmán y desde el primer momento sentí ese cariño hacia mí. Dentro y fuera del campo me siento bien. Este país me recibió con los brazos abiertos y percibo el afecto de la gente, lo que me hace feliz. De verdad quiero ayudar a que el fútbol saudí crezca. Al-Ittihad era un proyecto que empezaba a tomar forma y yo quería ser parte de su historia. Por eso vine aquí”.

Sin embargo, con el paso del tiempo, la situación en el entorno de Benzema ha comenzado a torcerse y no todo marcha bien en su etapa en Arabia Saudita.