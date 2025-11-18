Getty Images Sport
Karim Benzema deja en el aire su continuidad en Al-Ittihad y habla sobre su futuro y posible retiro
El futuro de Benzema sigue en el aire en medio de las dificultades de Al-Ittihad
Benzema se acerca al tramo final de su contrato con Al-Ittihad, y la incertidumbre sobre los planes del club ha llevado al veterano delantero a evaluar cuidadosamente su próximo paso. Las especulaciones recientes abarcan desde una posible renovación hasta una salida e incluso un eventual retiro, aunque ninguno de esos escenarios ha sido confirmado ni descartado oficialmente. Su situación ha despertado un fuerte interés de varios clubes europeos que buscan repatriarlo y acercarlo nuevamente al nivel de élite en el que brilló durante más de una década con el Real Madrid.
El francés sigue siendo altamente valorado por Al-Ittihad, tanto como líder dentro del campo como figura de impacto comercial, pero sus dificultades al inicio de la temporada en la Saudi Pro League han chocado con sus aspiraciones competitivas. Aunque está plenamente asentado fuera del campo, Benzema ha dejado claro que no desea pasar sus últimos años lejos de la lucha por títulos importantes. Con un contrato vigente hasta 2026, cualquier decisión dependerá de que el club presente pronto un proyecto deportivo sólido que lo convenza de continuar.
Por ahora, permanece concentrado en aportar esta temporada y en mantenerse en un estado físico óptimo mientras se acerca a su cumpleaños 38 en diciembre. Su mensaje es que está lejos de estar acabado, ni física ni mentalmente, pero quiere que el tramo final de su carrera esté a la altura de sus ambiciones.
El exganador del Balón de Oro aborda su futuro
Benzema habló sobre la encrucijada que atraviesa en una reciente entrevista con AS, dejando claro que no tomará una decisión apresurada. “Es cierto que mi contrato aquí está llegando a su fin. Aún no puedo decir qué haré, si me quedaré o me iré, depende de muchas cosas. En diciembre cumpliré 38 años y todavía me veo jugando al fútbol dos años más”.
El delantero subrayó que busca un proyecto a largo plazo, no simplemente una extensión breve. “Veremos qué pasa y qué piensa el club. Me gusta hablar las cosas cara a cara y saber qué piensan. Lo ideal para mí sería seguir aquí, pero no solo por uno o dos años más. No quiero eso”.
Benzema también confirmó que las ofertas desde Europa siguen vigentes, aunque señaló que el confort personal y el respeto pesan tanto como el nivel competitivo. “Es cierto que tengo ofertas de Europa. Necesito valorar todo, elegir con cabeza y ver dónde me siento bien, sin olvidar que aquí estoy cómodo y recibo cariño. En cualquier caso, no voy a dejar de jugar o competir en seis meses”.
Benzema cuenta con ofertas de Europa mientras mantiene contrato vigente hasta 2026
Benzema ha reiterado en varias ocasiones que sigue sintiéndose en buena forma física, pese a su edad y a las exigencias de la Saudi Pro League. Mantiene una preparación rigurosa en los entrenamientos y confía en que su calidad técnica y su inteligencia sobre el campo le permiten seguir siendo determinante en momentos clave. Su conexión con la afición de Al-Ittihad y el respeto que recibe en Arabia Saudita también influyen en que permanecer en el club siga siendo una opción atractiva.
No obstante, el llamado de Europa —y en particular de la Champions League— nunca ha dejado de atraerlo. Ha reconocido que continúa viendo los partidos del Real Madrid y las principales competiciones europeas, las cuales describe como “mágicas” y un recordatorio del máximo nivel. Según informes, Fenerbahce tenía al exinternacional francés en su lista de deseos para enero; sin embargo, es poco probable que el club concrete una oferta real.
¿Puede Benzema realmente volver a Europa?
Se espera que en las próximas semanas se produzcan conversaciones entre Benzema y la directiva de Al-Ittihad, mientras ambas partes buscan claridad antes de la segunda mitad de la temporada. Si el club presenta un proyecto convincente, el delantero podría renovar su compromiso en Arabia Saudita y apuntar a un último impulso por los títulos. De lo contrario, se abriría la puerta a un posible y dramático regreso a Europa en la recta final de su carrera.
El interés europeo probablemente aumentará conforme se acerque el mercado de verano, especialmente entre clubes de alto nivel que siguen de cerca su situación contractual y su estado físico. El retiro no está sobre la mesa a corto plazo; el propio Benzema ha insinuado que su despedida podría llegar más cerca de 2028.
