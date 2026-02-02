Karim Benzema completa un sorprendente traspaso de Al-Ittihad a Al-Hilal en medio de la protesta de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo no participó en el último partido de Al-Nassr contra Al-Riyadh en el día de cierre del mercado, tras informes antes del partido que afirmaban que el jugador de 40 años planeaba hacer huelga en protesta por la actividad de transferencias en la Saudi Pro League. Al-Nassr aún no ha explicado la ausencia de Ronaldo para el partido, mientras que el delantero tampoco ha hablado públicamente sobre la especulación actual. Sin embargo, si la ausencia de Ronaldo fue una protesta, parece ser en vano, ya que Benzema se ha unido ahora a Al-Hilal en busca de su segundo título de la Saudi Pro League. Ronaldo aún no ha ganado la liga desde que se trasladó a Al-Nassr desde el Manchester United en 2022.

