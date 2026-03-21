El Juventus-Sassuolo (sábado 21 de marzo, con inicio a las 20:45) es un partido correspondiente a la trigésima jornada de la Serie A.

Tras la victoria por 1-0 a domicilio ante el Udinese, los bianconeri llegan a este partido en quinta posición de la clasificación con 53 puntos, 15 más que los neroverdi, que vienen de caer por 1-0 en casa ante el Bolonia.

En el Stadium de Turín arbitrará Marchetti, asistido por Costanzo y Bianchini, con Allegretta como cuarto árbitro, y Abisso y Camplone al VAR.

Atención a las tarjetas: Kelly y McKennie están amonestados por un lado; Muric, Doig y Fadera por el otro.

En la próxima jornada, el Sassuolo recibe al Cagliari en el partido adelantado del sábado por la tarde, mientras que la Juventus vuelve a jugar en casa contra el Genoa el lunes de Pascua.