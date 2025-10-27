AFP
Juventus despide a Igor Tudor tras ocho partidos sin ganar a pocos meses de su contratación
Juventus despide al entrenador Igor Tudor
La Juventus confirmó el lunes el despido del entrenador Igor Tudor tras una preocupante racha de ocho partidos sin victorias, que ha dejado al club fuera de los puestos de Liga de Campeones. La decisión responde a las dificultades continuas del equipo frente al gol y a la sensación de que las ideas de Tudor no habían logrado consolidarse. El técnico croata, de 46 años, quien se unió al club en marzo, se marcha apenas unos meses después de haber firmado una extensión de contrato hasta 2027.
El equipo buscaba una reacción en el Stadio Olimpico, pero sufrió una derrota por 1-0 ante la Lazio que evidenció una crisis más profunda. La Juventus no ha logrado marcar en cuatro partidos consecutivos y acumula ocho encuentros sin ganar. El ataque se ha estancado: a pesar de jugar a veces con dos delanteros, el último tercio ha sido ineficaz, las oportunidades se desperdician y los errores defensivos se pagan caro. La inesperada victoria inicial de Como y la posterior racha de empates y derrotas reflejan problemas estructurales más que simples malos momentos.
Tras el pitido final del domingo, las tensiones en Turín se intensificaron y el club tomó la decisión de relevar a Tudor. Antes del anuncio oficial, el entrenador croata se dirigió a los medios, asumiendo responsabilidad y recordando a sus jugadores la importancia de la unidad y el esfuerzo para corregir errores, un mensaje que también buscaba mantener la cohesión en el vestuario mientras la directiva ultimaba su decisión.
“Juventus FC anuncia que ha relevado hoy a Igor Tudor de sus funciones como entrenador del Primer Equipo Masculino, junto con su cuerpo técnico compuesto por Ivan Javorcic, Tomislav Rogic y Riccardo Ragnacci”, comunicó el club.
“El Club agradece a Igor Tudor y a todo su equipo por su profesionalismo y dedicación durante estos meses y les desea lo mejor en sus futuras carreras.”
- AFP
El breve pero intenso reinado de Tudor en Italia
El mandato de Tudor comenzó con grandes promesas. Nombrado en marzo de 2025 para reemplazar a Thiago Motta, se le encomendó la tarea de estabilizar a la Juventus y devolverla al top cuatro, un objetivo que logró asegurando la clasificación para la Liga de Campeones y ganándose una extensión de contrato hasta 2027. Su inicio fue prometedor: cinco victorias, tres empates y una sola derrota en nueve partidos de Serie A.
Bajo su dirección, la Juventus mostró mayor disciplina táctica y solidez defensiva. Tudor reintrodujo la presión alta y compacta, y jóvenes talentos como Kenan Yildiz florecieron bajo su guía. Tras la derrota 1-0 ante Lazio, el técnico declaró: “Nos sentimos terribles, pero necesitamos mantenernos juntos y salir adelante. Todos son responsables; volveremos a jugar en dos días y con una victoria podemos retomar el rumbo.”
Sin embargo, el impulso se desvaneció rápidamente. La Juventus acumula ahora cuatro partidos sin marcar y ocho sin ganar, quedándose rezagada tanto en la liga como en Europa. Su última victoria fue a mediados de septiembre, un emocionante 4-3 sobre el Inter, pero desde entonces el ataque se ha secado. Incluso Tudor reconoció tras la derrota ante Lazio:
“Hoy intentamos con dos delanteros, estuvimos presentes y tuvimos oportunidades, pero definitivamente nos falta algo. Cuando llegas a los últimos 20 metros, alguien tiene que anotar, de lo contrario te castigan.”
La caída ante Lazio marcó un punto de inflexión. La preocupación de los aficionados creció y las discusiones internas se intensificaron, ampliando la brecha entre la terquedad táctica de Tudor y la visión del club bajo el nuevo CEO, Damien Comolli.
¿Quién podría ser el próximo entrenador de la Juventus?
Con Brambilla designado únicamente como solución temporal, la Juventus ya ha comenzado a evaluar candidatos para el banquillo a largo plazo. Según diversos informes, Roberto Mancini, Luciano Spalletti y Raffaele Palladino encabezan la lista.
Mancini, recién salido de Arabia Saudita, aporta experiencia y serenidad, con un historial que incluye un título de Premier League, tres Scudetti y la Eurocopa 2020 con Italia. Su estilo estructurado pero flexible resulta atractivo para la directiva, que busca estabilidad y madurez táctica.
Spalletti, artífice del Scudetto del Napoli en 2023, representa otra opción de alto perfil. Reconocido por su fútbol fluido y por potenciar a jóvenes talentos, su enfoque coincide con la visión a largo plazo de Comolli: un equipo dinámico y de alto ritmo alrededor de promesas como Yildiz y Jonathan David.
Palladino, aunque con menor experiencia, cuenta con seguidores dentro del club por sus ideas progresistas y su éxito previo con Monza y Fiorentina. Desde el extranjero, también han surgido nombres como Edin Terzic y Marco Rose, conocidos por su estilo táctico moderno y su capacidad para desarrollar jóvenes talentos.
- Getty Images Sport
Brambilla interviene para comenzar el nuevo capítulo de la Juventus
Tras el despido de Tudor, Brambilla asciende desde la Juventus Next Gen con la misión de estabilizar un equipo falto de confianza y cohesión. El entrenador de 51 años no es un desconocido para el club; se ha ganado respeto por su claridad táctica, temperamento calmado y compromiso con el desarrollo de jóvenes talentos.
Brambilla dirigió por primera vez a la Juventus Next Gen entre 2022 y mediados de 2024, llevándolos a la final de la Coppa Italia Serie C y a los play-offs, logrando la mejor posición de la historia del equipo, séptimo en la liga. Tras una breve salida, regresó en noviembre de 2024, tomando las riendas de un equipo en crisis con solo una victoria en 14 partidos. En pocos meses, logró revitalizar al equipo, alejándolo del descenso y acercándolo nuevamente a la zona de play-offs. Su éxito en el desarrollo de jugadores como Dean Huijsen y Yildiz demuestra su capacidad para combinar juventud con una filosofía estructurada y ofensiva.
Esa misma mentalidad progresista ahora da esperanza a la Juventus. Brambilla apuesta por un fútbol constructivo basado en la posesión, promoviendo el juego vertical y la presión inteligente, un enfoque que contrasta con la rigidez táctica de Tudor. Mientras el equipo se prepara para desafíos clave, comenzando con Udinese, luego Cremonese fuera de casa y el Sporting CP en la Liga de Campeones, su período interino también servirá de prueba: si logra inspirar una respuesta del equipo, la directiva podría considerar extender su mandato.
Anuncios