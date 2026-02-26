Getty Images Sport
Traducido por
¿Jurgen Klopp ante la amenaza del despido del Red Bull? Se plantean preguntas sobre el futuro del exentrenador del Liverpool ante los rumores que lo vinculan con el Real Madrid
Un informe afirma que Klopp se siente frustrado en su cargo de director global de fútbol.
Klopp dejó la dirección cuando rompió sus vínculos con el Liverpool en el verano de 2024. Ahora lleva aproximadamente 14 meses trabajando con Red Bull, pero no se descarta una salida anticipada de ese puesto.
Según Salzburger Nachrichten, la «tensión» en ese equipo podría llevar a una separación de caminos. Se afirma que el técnico de 58 años ya no se considera parte integral de los planes futuros. El informe afirma que Klopp se ha «convertido en el embajador perfecto de la marca para la empresa de bebidas con sede en Salzburgo. Pero esto no puede ocultar el hecho de que su nombramiento aún no ha tenido un impacto positivo en su área de
responsabilidad real».
- Getty Images
Red Bull responde a los rumores sobre la salida de Klopp
Se dice que Klopp se siente frustrado, ya que su influencia está muy limitada, y supuestamente está abierto a la idea de volver a entrenar. Se dice que Red Bull no se interpondría en el camino del exentrenador del Borussia Dortmund si quisiera marcharse este verano.
Sin embargo, Red Bull se ha apresurado a desmentir esos rumores. El director general Oliver Mintzlaff ha declarado a transfermarkt.de: «Eso es una completa tontería y totalmente infundado. Al contrario, estamos muy satisfechos con el trabajo de Jurgen Klopp.
Invierte mucho, está en constante comunicación con nuestros entrenadores y directores deportivos, y está desarrollando de forma sostenible nuestra filosofía futbolística en Red Bull. Estamos convencidos de que es el hombre adecuado para el puesto. Ahí es donde estamos centrando toda nuestra energía y atención».
Klopp quería un descanso del estrés que le causaba el entrenamiento.
El contrato de Klopp con Red Bull tiene vigencia hasta 2029. Él ha declarado en varias ocasiones que no tiene intención de volver al estrés de la gestión de un club en un futuro próximo. En enero de 2026, declaró a Servus TV: «Ya no quería seguir viviendo con esta agenda tan apretada que he tenido durante más de 25 años. El mercado de los entrenadores está en plena transformación, y no está tan mal vivirlo todo desde la perspectiva de un observador y no pensar en lo que puede significar para ti personalmente, porque estás en el lugar adecuado».
Continuó diciendo que era partidario de los proyectos y compromisos a largo plazo: «Me quedé en Maguncia durante siete años, aunque podría haberme mudado cada año; me quedé en Dortmund durante siete años, aunque podría haberme ido a otros sitios con relativa frecuencia; y podría haber dejado Liverpool antes, donde no tenía tantas ofertas. Así que me gustan las relaciones a largo plazo, y la de Red Bull acaba de empezar».
- Getty
¿Glasner sustituirá a Klopp en su regreso al banquillo?
Sin embargo, Klopp ha sido mencionado como posible sucesor de Xabi Alonso en el Real Madrid, con Álvaro Arbeloa ocupando actualmente el puesto de entrenador interino en el Santiago Bernabéu. Tampoco se descarta un emotivo regreso a Anfield, con algunas preguntas sobre la presencia actual de Arne Slot allí.
El Salzburger Nachrichten también ha sugerido que Red Bull ya tiene en mente un sucesor para Klopp. Se dice que ese hombre es el actual entrenador del Crystal Palace, Oliver Glasner. Anteriormente, Glasner trabajó como coordinador deportivo y segundo entrenador en el RB Salzburgo.
La cotización del austriaco ha seguido subiendo en Inglaterra, con la conquista de un histórico primer gran trofeo en el Palace, al ganar la FA Cup de 2025. Glasner ha revelado que dejará Selhurst Park cuando expire su contrato en verano.
Se le ha relacionado con otros puestos de entrenador que actualmente ocupan interinos, como los del Manchester United y el Tottenham, pero podría verse tentado a dar un paso atrás y asumir un papel más relajado en el Red Bull, lo que permitiría a Klopp ir en la dirección opuesta.
Anuncios