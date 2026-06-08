El sustituto del desafortunado Lennart Karl llegó un día antes al campamento alemán del Mundial y, con un cordial «Encantado de conocerte», se presentó a la selección. Su puntualidad le dio una pequeña ventaja sobre el resto de los internacionales.
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Julian Nagelsmann, con una pulla a Said El Mala, espera que continúe el cuento de hadas de la DFB
A diferencia de Said El Mala, Ouedraogo está «en plena forma», «en el ritmo» y causa «una excelente impresión».
«Ouedraogo es un chico encantador y un jugador con un talento extraordinario», aseguraba Julian Nagelsmann.
Mientras el joven era trasladado en un carrito de golf por el lujoso Graylyn Estate de Winston-Salem, la afición se preguntaba: ¿por qué él y no Said El Mala o Chris Führich? Tras la eliminación de Karl en el Mundial, Nagelsmann quiso a toda costa otro joven en la plantilla. El mediocampista del Leipzig, a diferencia de El Mala, del Colonia, «está en plena forma y tiene ritmo. Nos va a ayudar a avanzar».
Como en su debut en noviembre en Leipzig, donde marcó a los 102 segundos tras entrar contra Eslovaquia, Ouedraogo, «al igual que Lenny», nos impresionó desde el primer momento, destacó Nagelsmann. Además, «todos nuestros jugadores le han dado muy buenas referencias».
El seleccionador lo encontró en Marbella, donde el jugador pasaba sus vacaciones tras una gira con el RB en Sudáfrica. Al enterarse de su llamada de última hora, Ouedraogo admitió: «Primero tuve que asimilarlo». Para él es «un gran honor» y «un sueño de la infancia».
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Ouedraogo: entre supertalento y eterno lesionado
Hijo del exfutbolista Alassane, que jugó en el 1. FC Köln y fue 62 veces internacional con Burkina Faso, ya soñaba con ello a los nueve años, cuando jugaba en las categorías inferiores del Schalke. Ocho años después, lideró a Alemania en la Euro Sub-17 y, ese mismo año, en el Mundial Sub-17.
El técnico del RB, Ole Werner, afirma que Ouedraogo puede lograr «todo» y augura «muchos momentos extraordinarios»; su compañero David Raum destaca su «corazón en el lugar adecuado» y añade: «Podemos esperar mucho de él».
Polivalente en ataque, aunque prefiere el centro, posee un físico sobresaliente a pesar de sus lesiones, gran dinamismo, técnica exquisita y excelente visión de juego. Nagelsmann elogió su capacidad para ganar balones, su regate a alta velocidad y su olfato de gol.
A veces, según su compañero en el RB Christoph Baumgartner, solo necesita un pequeño empujón. El seleccionador se lo da con palabras: «Juega con valentía y sin preocupaciones; confía en ti, juega un gran Mundial y aprovecha tu ventaja».