Getty Images Sport
Julián Álvarez habla sobre los rumores de transferencia al Barcelona mientras los Blaugranas buscan al astro del Atlético de Madrid como sucesor de Robert Lewandowski
- Getty Images Sport
El Manchester City sorprendentemente autoriza la salida de Álvarez
Julián Álvarez dejó el Manchester City el verano pasado en busca de tiempo de juego regular. El jugador de 25 años comenzó 31 partidos de liga para los Ciudadanos en su última temporada en el Etihad Stadium, pero fue frecuentemente relegado cuando tanto Kevin De Bruyne como Erling Haaland estaban en forma.
Aunque el City hubiera preferido mantener al delantero argentino, estaban dispuestos a autorizar su venta, manteniéndose en sintonía con su disposición a vender jugadores que ya no desean jugar para el club.
Leroy Sane fue un hombre clave para el City tras su llegada en 2016 desde el Schalke, sin embargo, los gigantes de la Premier League estaban preparados para vender al extremo en 2020 cuando el Bayern Múnich mostró su interés en el internacional alemán. Y el City siguió un camino similar con Álvarez, quien fue clave para los Ciudadanos al ganar el triplete en 2023.
El interés por sus servicios el verano pasado fue intenso, pero fue el Atlético quien ganó la carrera para fichar a Álvarez. Y los Colchoneros enfrentan una batalla para retener sus servicios con el Barcelona fuertemente vinculado en un posible movimiento por el delantero.
'Estoy centrado en el Atlético'
La publicación francesa L'Equipe planteó recientemente la pregunta sobre un posible traslado a PSG o Barcelona, preguntándole a Julián Álvarez: "Sabemos que PSG y Barcelona, que están buscando un sucesor para Robert Lewandowski, te tienen en la mira. ¿Te ves jugando para alguno de estos dos clubes en los próximos años?"
Álvarez pareció desestimar las conversaciones de transferencia que lo vinculan con una mudanza fuera de Madrid, insistiendo en que está enfocado en el Atlético. "¿Planeo jugar en Barcelona o en PSG? Honestamente, no lo sé," respondió el delantero.
"Veo lo que la gente dice en las redes sociales. En España, la gente habla mucho de mí y del Barcelona. Por ahora, estoy enfocado en el Atletico y lo revisaremos al final de la temporada."
Álvarez también explicó su decisión de mudarse al Atlético el año pasado mientras hablaba muy bien del entrenador Diego Simeone, añadiendo: "Compartimos la misma visión del fútbol: pasión, trabajo duro, dedicación, ese deseo de luchar contra dos clubes inmensos, de no rendirse nunca, de siempre creer. En el campo, él me da confianza y me concede total libertad: nuestra relación es muy positiva."
¿Buscas apuestas de fútbol más inteligentes? Obtén previas expertas, predicciones basadas en datos e información ganadora con GOAL Tips en Telegram. ¡Únete a nuestra comunidad en crecimiento ahora!
- AFP
'Hablamos mucho sobre París'
Alvarez también confirmó que se llevaron a cabo conversaciones entre el jugador y PSG antes de que decidiera trasladarse al Atlético. PSG terminó añadiendo a su línea delantera con el fichaje de Desire Doue, y fortaleció aún más su ataque en enero al traer a Khvicha Kvaratskhelia desde el Napoli en enero.
La pareja fue clave cuando el PSG aseguró la Champions League a expensas del Inter en mayo pasado, pero las cosas podrían haber sido muy diferentes para el lado francés si hubieran fichado a Alvarez. Y el internacional argentino confirmó que hubo discusiones respecto a un traslado a París, afirmando: "Cuando firmé por el Atlético, hablamos mucho sobre París. Es cierto. Hubo discusiones entre la jerarquía del PSG y mi agente. Mostraron interés en ficharme, pero no sucedió."
Barça busca reemplazos para Lewandowski
El Barcelona está evaluando sus opciones en ataque mientras consideran la posibilidad de la vida después de Robert Lewandowski. El delantero polaco se mudó a Barcelona en 2022 y trasladó su prolífica forma de la Bundesliga a La Liga, habiendo marcado 23 goles de liga en su temporada de debut en España.
El jugador de 37 años disfrutó de su mejor temporada en La Liga hasta la fecha, ya que el artillero del Barcelona anotó 27 veces en su temporada de conquista del título mientras Hansi Flick entregó la gloria en su primer intento, pero ahora se encuentra en el último año de su contrato en Cataluña.
Lewandowski también ha tenido dificultades para tener tiempo de juego debido a una lesión en 2025-26, y solo ha realizado tres inicios de liga para los Blaugrana. En ese tiempo, el jugador de 37 años ha anotado cuatro goles de liga mientras el Barcelona vacila en su defensa del título.
El equipo de Flick se encuentra a cinco puntos de los líderes de la liga, el Real Madrid, antes de su viaje a Celta de Vigo el domingo por la noche. Los Blancos tienen la oportunidad de abrir una ventaja de ocho puntos sobre sus rivales cuando se enfrenten al Rayo Vallecano más temprano en el día.
Anuncios