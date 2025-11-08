Julián Álvarez habla sobre los rumores de transferencia al Barcelona mientras los Blaugranas buscan al astro del Atlético de Madrid como sucesor de Robert Lewandowski

Julián Álvarez dejó el Manchester City el verano pasado en busca de tiempo de juego regular. El jugador de 25 años comenzó 31 partidos de liga para los Ciudadanos en su última temporada en el Etihad Stadium, pero fue frecuentemente relegado cuando tanto Kevin De Bruyne como Erling Haaland estaban en forma.

Aunque el City hubiera preferido mantener al delantero argentino, estaban dispuestos a autorizar su venta, manteniéndose en sintonía con su disposición a vender jugadores que ya no desean jugar para el club.

Leroy Sane fue un hombre clave para el City tras su llegada en 2016 desde el Schalke, sin embargo, los gigantes de la Premier League estaban preparados para vender al extremo en 2020 cuando el Bayern Múnich mostró su interés en el internacional alemán. Y el City siguió un camino similar con Álvarez, quien fue clave para los Ciudadanos al ganar el triplete en 2023.

El interés por sus servicios el verano pasado fue intenso, pero fue el Atlético quien ganó la carrera para fichar a Álvarez. Y los Colchoneros enfrentan una batalla para retener sus servicios con el Barcelona fuertemente vinculado en un posible movimiento por el delantero.