Jugadores del Real Madrid, calificados de 'niños mimados' mientras el ícono de MMA Khabib Nurmagomedov reacciona con enojo al despido del 'gran entrenador' Xabi Alonso
Alonso sale bajo una nube
El mundo del fútbol todavía se está recuperando de la salida repentina de Alonso. El entrenador de 44 años vio truncado su trabajo soñado tras una derrota decepcionante en la final de la Supercopa de España contra el Barcelona, un resultado que llevó al presidente del club, Florentino Pérez, a tomar la decisión a mitad de temporada. Mientras los expertos y los aficionados debaten sobre la justicia de la decisión, uno de los atletas más dominantes en la historia de los deportes de combate ha dejado clara su postura.
Khabib, el ex campeón de peso ligero de la UFC y un reconocido aficionado del Real Madrid, recurrió a Instagram para expresar su frustración por la noticia. Conocido por su disciplina, respeto y lealtad en el octágono, el luchador ruso estaba indignado por lo que considera una traición de un entrenador de primera clase por parte de un grupo de jugadores de bajo rendimiento. En una serie de historias publicadas para sus millones de seguidores, 'The Eagle' lanzó un ataque mordaz sobre la cultura dentro del vestuario del Madrid, sugiriendo que el poder de los jugadores se ha descontrolado a expensas de la estabilidad del cuerpo técnico.
La leyenda de la UFC critica al equipo 'mimado' por traición.
El principal reclamo de Nurmagomedov radica en la actitud de los jugadores del Real Madrid, a quienes culpó explícitamente por el fracaso de Alonso. El luchador, que se retiró con un récord perfecto de 29-0, sabe una cosa o dos sobre la dedicación requerida para mantenerse en la cima, y claramente siente que el grupo actual de Galácticos carece de la humildad para seguir instrucciones.
"Ya sea en el gimnasio o en el campo, no importa si son boxeadores o futbolistas, eres responsable como entrenador", escribió Khabib. "Pero si tu equipo irradia tal aura que algunos jugadores no responden a tus demandas, entonces claramente estás en el camino equivocado.
"Creo que Alonso es uno de los tres mejores entrenadores en este momento. Si este equipo no está funcionando bien con él, necesitas cambiar a los jugadores, no al entrenador. Estoy simplemente seguro de que ningún entrenador puede manejar una plantilla como la del Real Madrid. Tienes que deshacerte de los jugadores impredecibles. No hay nada como la lealtad."
Alonso calificado como el mejor del mundo por ícono de lucha
A pesar del difícil periodo en Madrid, Khabib sigue convencido de la calidad de Alonso. El entrenador llegó a la capital española con la reputación de ser la mente joven más brillante del fútbol un año después de su milagrosa racha invicta en la Bundesliga con Bayer Leverkusen. Para Khabib, esa calidad no desaparece de la noche a la mañana, y argumentó que Alonso sigue siendo parte del grupo élite de entrenadores a nivel mundial, culpando completamente a los jugadores.
Otra publicación de Instagram Story decía: "Hace un año, le estaban suplicando. Ahora lo han despedido. Por culpa de estos mimados. Xabi, eres el mejor."
Su furia hacia las estrellas de Madrid surge en medio de una ola de críticas dirigidas a jugadores como Kylian Mbappé y Vinicius Junior tras la salida de Alonso. Las tensiones entre el entrenador y el extremo brasileño habían estado creciendo toda la temporada, con Alonso dejando a Vinicius en el banquillo en ocasiones. Además, la decisión de Mbappé de disuadir a sus compañeros de equipo de dar al Barca un pasillo de honor a pesar de las instrucciones de Alonso después de la Supercopa fue vista como la gota que colmó el vaso para el entrenador.
Lealtad en el fútbol cuestionada en medio de un despido
El núcleo emocional del mensaje de Khabib se centró en la naturaleza voluble del deporte. Destacó el marcado contraste entre la desesperada corteja a Alonso hace un año y la manera despiadada en que fue desechado esta semana. El ícono ruso, que valora mucho la lealtad dentro de su propio equipo, expresó disgusto por la rapidez con la que cambió la narrativa.
Alonso fue una vez el entrenador más codiciado del fútbol mundial tras sus hazañas en Alemania. El Real Madrid ganó la carrera para ficharlo, viéndolo como el elegido para definir una era. Abandonar ese proyecto después de una única derrota en la Supercopa habla del entorno único y de gran presión en el Bernabéu, donde la paciencia es inexistente y la memoria es corta.