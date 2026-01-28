Jugadores del Chelsea, en 'misterioso' accidente automovilístico tras extraño incidente cerca del campo de entrenamiento de Cobham
Misterio del accidente de coche de Chelsea revelado
El accidente tuvo lugar el sábado por la mañana y provocó que un coche saliera de la carretera, terminando a cierta distancia de la calzada y en una zanja en Tilt Common, según informó The Sun. Aunque se cree que el propietario registrado del coche es un jugador de fútbol, el club aún no ha confirmado si el vehículo en cuestión pertenece a alguna de sus estrellas. Para añadir más intriga al misterio, los informes de testigos afirman que el coche estaba siendo conducido por una persona mayor en el momento del accidente. Esto ha llevado a sugerencias de que el conductor podría haber sido un familiar de uno de los jugadores. La Policía de Surrey no se espera que investigue más, ya que no se han reportado lesiones y no se cree que se haya cometido ninguna infracción.
- AFP
Problemas en Cobham para el Chelsea
El misterioso accidente de coche es el último incidente que pone el campo de entrenamiento del Chelsea en el centro de atención esta temporada. Los servicios de emergencia fueron llamados en octubre, ya que el campo de entrenamiento tuvo que ser evacuado cuando se activó una alarma en la piscina. Jugadores y personal fueron forzados a salir por temor a una posible fuga de cloro. El club emitió un comunicado después que decía: "Los servicios de bomberos respondieron a una alarma activada automáticamente en las instalaciones de entrenamiento de Cobham del Chelsea FC. Como precaución, todo el personal fue evacuado de manera segura. Los servicios de emergencia confirmaron una falsa alarma, y el personal y los jugadores pudieron regresar al edificio."
Las autoridades también fueron llamadas a la base de entrenamiento del Chelsea en agosto después de que 30,000 libras en equipo de cámaras desaparecieran. La tecnología se utilizaba principalmente para análisis de rendimiento y preparación táctica, lo que llevó a los Blues a llamar a la policía de Surrey para investigar.
Chelsea se prepara para un gran partido de la Liga de Campeones.
Chelsea se encuentra actualmente en Italia preparándose para un gran partido de la Liga de Campeones contra el Napoli. Los Blues esperan una victoria en el Estadio Diego Armando y un lugar entre los ocho mejores, lo que significaría la clasificación automática para los últimos 16. El entrenador Liam Rosenior sabe que su equipo enfrenta una dura prueba contra el equipo de Antonio Conte. Dijo a los periodistas: "Este es un equipo muy, muy fuerte. Creo que han tenido mala suerte en los últimos partidos que jugaron; los resultados no han seguido el rendimiento que el equipo de Antonio ha producido. Sabemos que va a ser un juego muy, muy difícil en una atmósfera muy, muy especial. No cambia mis planes en absoluto porque he estado planeando un juego muy difícil. En la Liga de Campeones, la Serie A o la Premier League, no se puede esperar nada. La competencia siempre es muy alta. Napoli es un gran equipo y lo demostraron con un fantástico título la temporada pasada. Tienen jugadores individuales sobresalientes y un entrenador de clase mundial. Todavía están en una posición en la que pueden avanzar y estamos conscientes de eso. Creo que será un juego emocionante porque Napoli tiene que ganar y para que nosotros tengamos una oportunidad realista de terminar entre los ocho primeros, también tenemos que ganar."
- Getty Images Sport
Gran semana para los Blues
El partido del Chelsea contra el Napoli marca el inicio de una semana crucial para Rosenior y sus Blues. El equipo regresa de Italia y se enfrenta al West Ham en apuros en Stamford Bridge en la Premier League el sábado, y luego se dirige al Arsenal para el partido de vuelta de su semifinal de la Carabao Cup. Los Gunners tienen una estrecha ventaja de 3-2 después del primer partido, con los ganadores enfrentándose a Newcastle o Manchester City en la final en Wembley.