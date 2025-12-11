Jürgen Klopp, Zinedine Zidane y siete opciones en la lista del Real Madrid para reemplazar a Xabi Alonso

Pero desde entonces, todo se ha desmoronado de manera espectacular. El Real Madrid apenas ha ganado dos de sus últimos ocho encuentros y se encuentra ahora a cuatro puntos del Barça en LaLiga y a seis del líder europeo, el Arsenal. La caída comenzó con una derrota por 1-0 ante un Liverpool fuera de forma en Anfield y se acentuó con tres empates consecutivos frente a Rayo Vallecano, Elche y Girona.

El punto más bajo llegó con una desastrosa derrota 2-0 ante el Celta de Vigo en el Bernabéu, lo que obligó a la directiva a actuar. Según The Athletic, altos cargos del club, incluido el presidente Florentino Pérez y el director general José Ángel Sánchez, mantuvieron reuniones decisivas sobre el futuro de Xabi Alonso, concluyendo que “no mantiene una buena conexión con una parte significativa del vestuario”. Algunos jugadores estarían teniendo dificultades para adaptarse a sus tácticas, mientras que la mediática disputa con Vinícius Júnior ha añadido un drama adicional al entorno del club.

En su última salida, el equipo mostró corazón y urgencia frente al Manchester City, pero fue el conjunto inglés quien se llevó la victoria por 2-1, y Alonso recibió abucheos del frustrado público del Bernabéu tras el pitido final.

Alonso es un entrenador progresista que necesita tiempo para imponer su identidad, un lujo que en Madrid rara vez está disponible. Si la inconsistencia persiste, un cambio parece inevitable. Siete candidatos ya están en la lista para suceder al español, y GOAL repasa sus credenciales a continuación.