+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Zidane Alonso Klopp GFX.jpgGetty/GOAL
James Westwood

Jürgen Klopp, Zinedine Zidane y siete opciones en la lista del Real Madrid para reemplazar a Xabi Alonso

Tras un inicio de temporada perfecto con victorias en LaLiga y Champions League, Xabi Alonso lideraba al Madrid antes de la sorpresiva caída ante el Manchester City.

Pero desde entonces, todo se ha desmoronado de manera espectacular. El Real Madrid apenas ha ganado dos de sus últimos ocho encuentros y se encuentra ahora a cuatro puntos del Barça en LaLiga y a seis del líder europeo, el Arsenal. La caída comenzó con una derrota por 1-0 ante un Liverpool fuera de forma en Anfield y se acentuó con tres empates consecutivos frente a Rayo Vallecano, Elche y Girona.

El punto más bajo llegó con una desastrosa derrota 2-0 ante el Celta de Vigo en el Bernabéu, lo que obligó a la directiva a actuar. Según The Athletic, altos cargos del club, incluido el presidente Florentino Pérez y el director general José Ángel Sánchez, mantuvieron reuniones decisivas sobre el futuro de Xabi Alonso, concluyendo que “no mantiene una buena conexión con una parte significativa del vestuario”. Algunos jugadores estarían teniendo dificultades para adaptarse a sus tácticas, mientras que la mediática disputa con Vinícius Júnior ha añadido un drama adicional al entorno del club.

En su última salida, el equipo mostró corazón y urgencia frente al Manchester City, pero fue el conjunto inglés quien se llevó la victoria por 2-1, y Alonso recibió abucheos del frustrado público del Bernabéu tras el pitido final.

Alonso es un entrenador progresista que necesita tiempo para imponer su identidad, un lujo que en Madrid rara vez está disponible. Si la inconsistencia persiste, un cambio parece inevitable. Siete candidatos ya están en la lista para suceder al español, y GOAL repasa sus credenciales a continuación.

  • Presentation Of Jürgen Klopp As Head Of Global Soccer Red BullGetty Images Sport

    Jürgen Klopp

    Jürgen Klopp se alejó de los banquillos tras poner fin a su destacada etapa de nueve años en el Liverpool en el verano de 2024 y asumió el rol de jefe global de fútbol del Grupo Red Bull. En septiembre, habló con The Athletic sobre su nueva vida y, al ser preguntado sobre un posible regreso a los banquillos, respondió: "Eso es lo que creo. Pero no sabes. Tengo 58 años. Si volviera a empezar a los 65, ¡todos dirán, '¡Dijiste que nunca lo harías de nuevo!' No extraño nada."

    Sin embargo, su postura pareció suavizarse recientemente, al describir un posible regreso al Liverpool como "teóricamente posible". En abril, Klopp ya estaba en la órbita del Real Madrid junto a Alonso cuando comenzaron los rumores sobre la salida de Carlo Ancelotti, aunque The Telegraph informó que esperaría hasta el próximo verano para decidir sobre cualquier oportunidad de gestión.

    Ahora, según El Mundo, el Madrid parece listo para poner a prueba la determinación del alemán. Se le considera uno de los "favoritos" para asumir el cargo si Alonso es destituido. Con su personalidad y experiencia, Klopp podría provocar un cambio inmediato en el club, y su fútbol de alta intensidad seguramente encajaría con la afición blanca. No obstante, sus verdaderas motivaciones siguen siendo inciertas, lo que convierte la posibilidad en un sueño más que en una realidad inmediata.

    • Anuncios
  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-DORTMUND-REAL MADRIDAFP

    Zinedine Zidane

    Zinedine Zidane sigue siendo uno de los jugadores y entrenadores más emblemáticos que ha pasado por el Bernabéu, por lo que su nombre vuelve a aparecer cada vez que se habla de un posible cambio en el banquillo del Real Madrid. Según The Athletic, Florentino Pérez mantiene una gran "confianza y afecto" por Zidane, quien logró tres Champions League consecutivas durante su primera etapa como entrenador.

    El presidente ya lo trajo de vuelta una vez, en marzo de 2019, tras los breves y desastrosos mandatos de Julen Lopetegui y Santiago Solari. Zidane tomó las riendas y llevó al equipo a conquistar LaLiga 2019-20, pero renunció al final de la siguiente campaña y desde entonces ha permanecido alejado de los banquillos.

    Zidane es un técnico versátil, capaz de equilibrar solidez defensiva con un fútbol ofensivo, y sabe cómo sacar lo mejor de sus jugadores de clase mundial, al igual que Ancelotti. Sin embargo, no es un secreto que su objetivo es dirigir a la selección francesa. Con Didier Deschamps previsto a renunciar tras la Copa del Mundo 2026, se espera que Zidane esté listo para iniciar una nueva era con Les Bleus. Sería una gran sorpresa que cambiara de rumbo ahora, especialmente con un Madrid inmerso en una crisis de confianza y plagado de lesiones.

  • Manchester City v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Andoni Iraola

    En febrero, el Daily Mail informó que el Real Madrid había identificado a Andoni Iraola como uno de los principales candidatos para suceder a Ancelotti. Iraola ya había dirigido en Madrid al Rayo Vallecano, llevándolos desde la Segunda División hasta un notable 11º puesto en LaLiga y a las semifinales de la Copa del Rey.

    Su reputación como uno de los entrenadores jóvenes más prometedores de Europa creció aún más cuando en junio de 2023 firmó un contrato de dos años con el Bournemouth, y desde entonces ha seguido consolidándose. Los Cherries están ahora en la lucha por la clasificación europea gracias al estilo ofensivo de Iraola, basado en presión alta y pases verticales, que los convierte en un rival complicado incluso para los equipos más fuertes de la Premier League.

    El consenso general es que Iraola pronto dará el salto a proyectos más grandes. A sus 43 años, ha superado las expectativas tanto en LaLiga como en Inglaterra, y el interés del Madrid seguramente ha crecido en los últimos meses. El Bernabéu es una presión como ninguna otra, pero Iraola posee la calma y el carácter necesarios para afrontarla, sin temor a asumir riesgos para sacar al equipo de su estancamiento.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Marcelino Garcia Toral Villarrealgetty

    Marcelino

    Si el Real Madrid decide mirar cerca de casa, un nombre sobresale en LaLiga: Marcelino García Toral. Gracias a su enfoque disciplinado, el Villarreal se encuentra actualmente tercero en la tabla, a cinco puntos del Barça y con un partido menos, y en Castellón creen de verdad que pueden pelear por el título.

    El Submarino Amarillo presume del mejor récord defensivo de LaLiga, con la compacta formación 4-4-2 de Marcelino que obliga a los rivales a los costados y permite transiciones rápidas y letales en el último tercio. El técnico de 60 años heredó un equipo que estaba 14º cuando regresó al Estadio de la Cerámica en noviembre de 2023, y ha transformado su suerte de manera notable: el quinto puesto de la temporada pasada devolvió al club a la Champions League.

    Si bien el Villarreal ha tenido dificultades en Europa, lo que podría preocupar al Madrid, solo entrenadores como Alonso, Hansi Flick, Diego Simeone y Manuel Pellegrini cuentan con currículos más sólidos entre los técnicos en España. Marcelino llevó al Villarreal a las semifinales de la Europa League en su primer período, ganó la Copa del Rey con el Valencia en 2018-19 y alcanzó la final en dos ocasiones más con el Athletic Club.

    Si el Villarreal logra superarse y convertirse en el principal contendiente del Barça, Florentino Pérez podría decidir que Marcelino es el hombre indicado para devolver la gloria doméstica al Bernabéu.

  • FBL-EUR-C1-MARSEILLE-ATALANTAAFP

    Roberto De Zerbi

    Roberto De Zerbi fue vinculado con el Real Madrid tras su histórica campaña 2022-23 con el Brighton. Las Gaviotas terminaron sextas en la Premier League, asegurando por primera vez en su historia un puesto en la Europa League, y el técnico italiano recibió elogios por su estilo de juego intrincado. De Zerbi exigía a sus jugadores construir desde atrás, provocando la presión rival antes de romper líneas con pases rápidos e incisivos.

    En mayo de 2024, De Zerbi dejó el Amex Stadium para unirse al Marsella, donde también ha dejado una huella importante. Llevó al OM del octavo al segundo puesto en su primera temporada completa, asegurando la clasificación a la Champions League, y tomó audaces decisiones de fichajes que dieron resultado, incluyendo a Mason Greenwood, Adrien Rabiot y Pierre-Emile Hojbjerg.

    No sería sorprendente que el Madrid volviera a considerar a De Zerbi: es una opción atractiva por su pasión y convicción. Sin embargo, sería la apuesta más arriesgada de esta lista, ya que no duda en señalar públicamente a jugadores o directivos por un rendimiento inferior y suele generar controversia desde la línea de banda. Esto explica en parte por qué nunca ha permanecido más de tres años en un club, y su llegada podría no aportar la estabilidad que el Real Madrid tanto necesita.

  • "Dune: Part 2" Madrid PremiereGetty Images Entertainment

    Álvaro Arbeloa

    Álvaro Arbeloa también está en la mira del Real Madrid como opción interna, en lugar de fichar a otro entrenador de alto perfil, según The Athletic. Arbeloa, actualmente al mando del Real Madrid Castilla desde mayo, cuando sucedió a la leyenda Raúl, es “muy valorado” para asumir el primer equipo.

    El exdefensor, que regresó al Bernabéu en 2020 como técnico del Sub-14, ha ido escalando posiciones hasta convertirse en uno de los candidatos para reemplazar a Carlo Ancelotti en mayo. Su candidatura se fortalece ahora, con el Castilla ocupando el cuarto puesto en la tercera división española y peleando por el ascenso, mientras intenta replicar la típica formación 4-3-3 de Alonso con el equipo sénior.

    Aunque algunos críticos lo acusan de carecer de un “Plan B” y señalan que el Castilla muestra poca penetración en el último tercio comparado con sus rivales, Arbeloa conoce el club a la perfección. Darle la oportunidad de dar el salto supondría una mínima interrupción en una etapa crucial de la temporada, a la vez que podría impulsar a una nueva generación de estrellas de la cantera.

  • Crystal Palace FC v AZ Alkmaar - UEFA Conference League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    Oliver Glasner

    Si el Real Madrid busca un entrenador entusiasta, detallista y obsesionado con la eficiencia, Oliver Glasner debería estar en su lista de opciones. El técnico austríaco llevó al Eintracht Frankfurt a conquistar la Europa League, llegar a la fase de eliminación directa de la Champions League y disputar la final de la DFB-Pokal. Desde que asumió en el Crystal Palace en febrero de 2024, Glasner ha seguido realizando proezas impresionantes.

    Cuando llegó a Selhurst Park, los Eagles estaban al borde del descenso, pero terminaron la temporada en décimo lugar y lograron su primer trofeo importante: la FA Cup 2024-25, derrotando al Manchester City en la final. Glasner implementa un sistema 3-4-2-1 fluido que permite a los centrales avanzar al mediocampo y generar superioridad numérica, mientras los carrileros suben rápidamente al ataque tras recuperar el balón, un planteamiento que ha superado todas las expectativas.

    Actualmente, el Palace ocupa la cuarta posición de la Premier League tras 15 jornadas, combinando la competición doméstica con la Conference League, a pesar de una plantilla afectada por lesiones y reforzada insuficientemente en el mercado de verano, algo que ha frustrado a Glasner. Con 51 años y una ambición desbordante, el entrenador no permanecerá mucho tiempo en Selhurst Park si no recibe las herramientas necesarias para progresar, y varios clubes de élite europeos ya vigilan su situación.

    El salto del Palace al Real Madrid sería enorme, pero Glasner es el tipo de técnico que enfrenta desafíos intimidantes con determinación. Sería fascinante ver qué podría lograr al mando de un equipo repleto de estrellas.

Primera División
Alavés crest
Alavés
ALA
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
0