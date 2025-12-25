'¡Juegas para el Chelsea!' - Le han dicho a Cole Palmer que debe rechazar al Real Madrid si los gigantes de La Liga hacen un movimiento de transferencia, ya que solo ha tenido una 'carrera de dos años' y debería 'ir más despacio'
El notable ascenso de Palmer: Números de goles y trofeos ganados
Palmer ha disfrutado de un ascenso notable a la prominencia desde que dejó el Manchester City por el oeste de Londres en 2023. Presumía de medallas de ganador de la Premier League, FA Cup y Liga de Campeones de su tiempo en el Etihad Stadium, pero nunca fue un habitual bajo las órdenes de Pep Guardiola.
Su campaña de debut en el Chelsea entregó 25 goles, un debut con la selección absoluta de Inglaterra y los honores de Jugador Joven del Año de la PFA. Su valor se disparó, con los éxitos en la Conference League y los éxitos en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA siendo saboreados en 2025.
¿Estaría Palmer interesado en un traslado al Real Madrid?
Su producción, sin embargo, disminuyó la temporada pasada y ha tenido problemas de lesiones en 2025-26. Con eso en mente, Leboeuf - hablando en asociación con ToonieBet - dijo a GOAL cuando se le preguntó si Palmer está destinado a otro traspaso de alto perfil en algún momento: “Si eres Cole Palmer, ¿quieres jugar para el Real Madrid? ¿Dónde vas a jugar? Tienes a Jude Bellingham, entre muchos otros. Tienes que tomar la decisión correcta. Tienes que pensarlo dos veces.
“Está bien, quiero estar en el mejor club del mundo - tal vez el Real Madrid sea el mejor club del mundo - pero quieres jugar, no quieres estar en el banco. Eso no tiene ningún sentido.
“Hablamos de [Florian] Wirtz yendo al Bayern Múnich la temporada pasada, pero allí estaba [Jamal] Musiala - no puedes jugar con Musiala y Wirtz, a menos que pongas a Wirtz en la izquierda, lo cual es posible, pero fue la decisión correcta para Wirtz ir al Liverpool. Nadie esperaba que fuera como es ahora.
“Cole Palmer ha tenido una carrera de dos años. El City no quiso retenerlo, fue una verdadera sorpresa, un jugador fantástico, pero cálmate, juegas para el Chelsea Football Club y puedes conseguir algo de eso. Nunca se sabe, tal vez estés en el club correcto. Puede que algo suceda con el Chelsea.
“¿Quién habría pensado que [Frank] Lampard tendría la carrera que tuvo cuando llegó al Chelsea? Quizás un poco, pero no tan loco. Recuerdo estar en el Chelsea en el '99 cuando el Real Madrid me llamó y dije: ‘Me quedo aquí, amo el club, son geniales, el fútbol es genial, los fanáticos son geniales, entonces, ¿por qué iría allí? Sé lo que tengo y lo que obtendría’. Nuevamente, tienes que pensarlo dos veces.
“Por la fama, tal vez sea mejor ir al Real Madrid cuando estás en el Chelsea, pero ya ni siquiera estoy seguro de eso. Lo que vemos en el Real Madrid, no son lo mejor de lo mejor ahora mismo. Tal vez vayan a regresar porque es un gran club, pero no es ahora mismo - estás hablando de historia, no del tiempo presente.”
Getty Images
Próximo gran brasileño: ¿Hasta dónde puede llegar Estevao?
Chelsea ha invertido mucho en construir un equipo que pueda ser competitivo en el presente y en el futuro. Más talento creativo ha sido incorporado junto a Palmer, incluyendo al emocionante delantero brasileño Estevao Willian.
Preguntado hasta dónde puede llegar el adolescente sudamericano, con el apodo de 'Messinho' (Pequeño Messi) ya otorgado a él, Leboeuf dijo: “Le deseo lo mejor. Parece tener una buena cabeza además de las habilidades. Chelsea parece estar protegiéndolo también. Es joven y no quieres lanzarlo, no creo que esté listo para eso.
“Para tener una posición muy importante y un futuro en el club, él va hacia allí. Podemos verlo. A menos que tenga mala suerte, tenga una mala lesión, no veo por qué ese chico no puede ser uno de los mejores brasileños que hemos visto a lo largo de las generaciones.
“Es un tipo de bajo perfil, pero le encanta presumir cuando marca un gol. Quiere enfrentarse a los jugadores. Me encanta el chico, pero todavía está verde. Tenemos que ser pacientes y asegurarnos de que madure de la manera que necesita, para convertirse en uno de los mejores jugadores del mundo.”
- Getty
Caza de trofeos: Chelsea persigue más títulos importantes
Con Palmer y Estevao a bordo, el Chelsea - que vuelve a la búsqueda de los cuatro primeros puestos esta temporada - creerá que son capaces de ganar más honores importantes tanto en casa como en el extranjero. El éxito tangible debería ayudar a asegurar que nadie se distraiga, con la ambición colectiva e individual siendo igualada por un equipo que nunca ha tenido miedo de gastar dinero para resolver un problema.