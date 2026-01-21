¡Juega contra Cristiano Ronaldo! Sitio web de empleo promociona contrato con la Saudi Pro League con sorprendente salario revelado

El anuncio se puede encontrar en el sitio web de empleo español, Futboljobs, que está anunciando el puesto de mediocampista defensivo con experiencia relevante. Además, se ha indicado que el salario es de hasta £875,000 por año, aunque no se ha mencionado ningún equipo.

El empleador en el anuncio se muestra como la Liga Profesional Saudita, mientras que el logotipo se puede ver en el sitio de empleo junto con los requisitos para los posibles solicitantes. Aquellos que aspiren al puesto deben tener experiencia jugando en una liga de nivel similar o superior a la Liga Profesional Saudita.

Además, deben enviar un CV o enlace de Transfermarkt, un video reciente de destacados y deben ser jugadores libres. Además, el jugador debe tener un agente que controle el 100% del futbolista en lugar de una propiedad dividida. El rango salarial se ha indicado como entre £522,000 y £875,000 por año, y probablemente dependa de la experiencia.