¡Juega contra Cristiano Ronaldo! Sitio web de empleo promociona contrato con la Saudi Pro League con sorprendente salario revelado
Los solicitantes potenciales pueden conseguir un acuerdo de £875,000 por año.
El anuncio se puede encontrar en el sitio web de empleo español, Futboljobs, que está anunciando el puesto de mediocampista defensivo con experiencia relevante. Además, se ha indicado que el salario es de hasta £875,000 por año, aunque no se ha mencionado ningún equipo.
El empleador en el anuncio se muestra como la Liga Profesional Saudita, mientras que el logotipo se puede ver en el sitio de empleo junto con los requisitos para los posibles solicitantes. Aquellos que aspiren al puesto deben tener experiencia jugando en una liga de nivel similar o superior a la Liga Profesional Saudita.
Además, deben enviar un CV o enlace de Transfermarkt, un video reciente de destacados y deben ser jugadores libres. Además, el jugador debe tener un agente que controle el 100% del futbolista en lugar de una propiedad dividida. El rango salarial se ha indicado como entre £522,000 y £875,000 por año, y probablemente dependa de la experiencia.
1.500 millones de libras gastados en estrellas europeas desde 2023
Los solicitantes seleccionados tendrán la oportunidad de enfrentarse a ilustres estrellas de la Saudi Pro League, como Ronaldo, que juega para Al-Nassr, Mane, Mahrez y Karim Benzema. A su vez, sin embargo, uno del cuarteto, entre otros, también podría demostrar ser un compañero de equipo, ya que el club en cuestión que busca un mediocampista central no ha sido listado.
Eso podría resultar ser Al-Ittihad, quien se dice que venderá al legendario mediocampista francés N'Golo Kante. El exjugador del Chelsea, que se esperaba se mudara al Fenerbahce este mes, ha sido vinculado con un regreso a la Premier League, con el West Ham y el Everton con interés en el jugador de 34 años.
La liga en sí ha demostrado ser un semillero de talentos reconocibles desde 2023, con un total de 1,5 mil millones de libras esterlinas gastadas en jugadores durante los últimos dos años para traer a figuras como Ronaldo, Kante y Benzema, entre otros, al Medio Oriente. Esto ha ayudado a elevar el perfil de la Saudi Pro League y ha generado más interés en la liga misma.
Ronaldo, la estrella de la Liga Profesional Saudí
Sin embargo, Cristiano Ronaldo sigue siendo la estrella emblemática de la Pro League saudita tras haber firmado recientemente una lucrativa extensión de contrato de dos años con Al-Nassr, a pesar de cumplir 41 años el próximo mes. El acuerdo tiene un valor asombroso de £492 millones durante la duración del contrato, convirtiéndolo en uno de los más lucrativos en la historia del deporte.
Según se informa, Ronaldo ganó un bono de firma de £24.5 millones del nuevo acuerdo, que aumentará a £38 millones si activa el segundo año del contrato. El capitán de Portugal anotó su 16º gol de la temporada en la liga cuando Al-Nassr logró una victoria de 2-1 sobre Damac FC el miércoles por la noche.
Abdulrahman Ghareeb anotó el primer gol para el equipo de Jorge Jesus antes de que Ronaldo duplicara su ventaja poco después del descanso. El defensor marroquí Jamal Harkass redujo la diferencia a la mitad a mitad de la segunda mitad, pero Al-Nassr mantuvo la ventaja para lograr dos triunfos consecutivos en la liga.
Al-Hilal lidera la Liga Profesional Saudí
Al-Nassr ha soportado una racha difícil en las últimas semanas al no ganar en cuatro partidos de liga antes de su 3-2 sobre Al-Shabab el fin de semana. Los triunfos consecutivos en la liga han visto a Al-Nassr cerrar la brecha en la parte superior de la tabla de la Saudi Pro League a solo un punto.
Sin embargo, los líderes de la liga Al-Hilal, que jugarán el jueves cuando se enfrenten a Al-Fayha, ahora tienen dos partidos en mano sobre Al-Nassr y Al-Ahli, el dúo empatado con 37 puntos en segundo y tercer lugar, respectivamente.
El gol de Ronaldo a mediados de semana, por su parte, llevó al icono portugués dos goles arriba en la carrera por conseguir el Bota de Oro de la Saudi Pro League. El internacional inglés Ivan Toney le sigue de cerca a Ronaldo con 14 goles a su nombre tras haber anotado nueve veces en sus últimos seis partidos, incluyendo un hat-trick en la victoria 4-1 sobre Al Khaleej el martes.
