Jude Bellingham, Trent Alexander-Arnold y seis dilemas de Inglaterra que Thomas Tuchel todavía necesita responder antes de la Copa Mundial 2026

Thomas Tuchel nunca ha parecido tan feliz como durante los ocho meses en los que ha estado a cargo del equipo de Inglaterra. Pero ahora viene la parte triste: estar lejos de los jugadores de los que se ha encariñado hasta la próxima ventana internacional en marzo. A pesar del cinismo alrededor de su nombramiento, el alemán ha demostrado ser una excelente elección como entrenador y ha dado a los Tres Leones el impulso que necesitaban.

Inglaterra ha tenido campañas de clasificación prometedoras para torneos anteriores, pero nunca antes han ganado todos sus partidos antes de un Mundial o terminado uno sin conceder un gol. Puede que hayan tenido un camino relativamente sencillo hacia la competición del próximo verano, pero se tomaron su tarea muy en serio, desarrollando una ventaja implacable que los vio superar a Albania 2-0 en su último partido con dos goles en los últimos 15 minutos.

"Es lo mejor que hemos tenido", dijo el capitán Harry Kane, quien se ha clasificado para seis torneos importantes con Inglaterra. "Vamos a entrar en el torneo como uno de los favoritos y tenemos que aceptar eso, ha sido así en los últimos torneos y eso es parte de ello. Hemos estado construyendo, tuvimos un gran año juntos con el nuevo entrenador y es ahora hasta 2026".

Inglaterra tiene muchas razones para estar emocionada sobre el próximo año, donde apuntarán a terminar una sequía de 60 años sin trofeos importantes con un primer triunfo desde la Copa del Mundo de 1966 en suelo local. Inglaterra siempre ha sido optimista antes de los torneos, y mientras que otras naciones podrían ver ese optimismo como arrogancia, el bombo ahora está justificado y tendrán que ser tomados muy en serio en Estados Unidos, México y Canadá.

Pero a pesar de supervisar una campaña perfecta, Tuchel todavía tiene algunos problemas que resolver antes del torneo en junio. Aquí, entonces, están las grandes preguntas que el entrenador debe responder en los próximos siete meses...

  ¿Cómo debería manejar a Jude Bellingham?

    ¿Cómo debería manejar a Jude Bellingham?

    Tuchel ha aprendido que la agenda mediática inglesa gira esencialmente en torno a Jude Bellingham, juegue o no. La ausencia del mediocampista del Real Madrid del equipo en octubre siguió siendo un tema importante de conversación incluso cuando empezaron los partidos, y la cuestión de si sería convocado nuevamente dominó la preparación para la concentración de noviembre.

    Incluso después de impresionar en un rol titular contra Albania, Bellingham logró dominar los titulares nuevamente a pesar de no marcar. Su reacción al ser sustituido fue inmediatamente analizada por la prensa a pesar de que no fue la peor reacción que se haya visto. Bellingham no estaba exactamente encantado de ser retirado antes del final, pero tampoco hizo un escándalo, y Tuchel fue sorprendido cuando se le preguntó sobre la reacción, diciendo que "tendría que revisarla". 

    A pesar de parecer no estar molesto por la reacción de Bellingham, Tuchel repitió su mantra de que el equipo debe ser lo primero al decir: "Estamos sobre estándares, compromiso y respeto mutuo. No cambiaremos nuestra decisión solo porque alguien esté agitando los brazos."

    Eso podría interpretarse como otra crítica de Bellingham por parte de Tuchel, quien a principios de este año reveló que incluso su propia madre encontró el comportamiento del hombre de Madrid "repulsivo". Esto mostró que Tuchel aún no ha aprendido a manejar adecuadamente a Bellingham, y si quiere tenerlo en su equipo, entonces necesita aceptar la naturaleza ultra-competitiva de Bellingham y resistir la tentación de dar a los medios más munición para usar en su contra.

  ¿Qué pasa si Kane se lesiona?

    ¿Qué pasa si Kane se lesiona?

    Kane marcó su 77º y 78º gol para Inglaterra contra Albania, superando el total de goles internacionales anotados por el gran Pelé. Encontró la red en seis de los ocho partidos de clasificación, mientras que ha anotado ocho goles más que cualquier otro jugador en Europa (Cristiano Ronaldo es su rival más cercano) en las eliminatorias de la Copa del Mundo y el Campeonato Europeo desde 2019. Kane se ha vuelto aún más decisivo bajo la dirección de Tuchel, anotando nueve goles en nueve partidos con el entrenador alemán, representando el 34 por ciento de los goles totales de Inglaterra.

    Pero surge la pregunta: ¿qué sucede si Kane se lesiona? Inglaterra ha llegado a depender tanto de Kane que Gareth Southgate lo eligió en los siete partidos de la Euro 2024 a pesar de que claramente le faltaba agudeza tras una lesión de espalda. Confiar en Kane ahora tiene todo el sentido dado que está en la mejor forma de su carrera, pero Inglaterra necesita un plan de contingencia para la eventualidad de que no esté disponible, especialmente porque es probable que esté sintiendo la presión de su temporada de récords con el Bayern Múnich para cuando llegue la Copa del Mundo. 

    "No quiero pensar en una Inglaterra sin Harry Kane," dijo el exdefensor inglés Conor Coady en BBC Radio 5 Live, y no es el único. Tuchel ni siquiera se molestó en elegir otro delantero centro en su última convocatoria después de que Ollie Watkins fuera descartado por lesión, dejando a Jarrod Bowen y Marcus Rashford como las únicas opciones en caso de que Kane no estuviera disponible. Sin embargo, necesitarán una opción más comprobada el próximo verano.

  ¿Quién debería acompañar a John Stones en la defensa?

    ¿Quién debería acompañar a John Stones en la defensa?

    John Stones ha comenzado los últimos cuatro partidos de Inglaterra después de recuperarse de una lesión, y mientras pueda mantenerse en forma hasta el próximo junio, parece asegurado que será uno de los centrales titulares en América del Norte. Ofrece a Inglaterra la dupla de una gran experiencia en defensa así como destreza en el mediocampo, pero hay una disputa sobre quién debería acompañarlo en el corazón de la defensa.

    Dan Burn fue expuesto en varios puntos durante el viaje a Albania y carece de experiencia en torneos mayores, y Marc Guehi parece ser la opción más confiable dado que fue uno de los jugadores más consistentes de Inglaterra en la Euro 2024, aunque no está claro cuánto lo valora Tuchel. El entrenador sacó al capitán del Crystal Palace de su alineación titular el mes pasado contra Letonia sin una explicación obvia y tampoco lo trajo del banco. 

    Una lesión en el pie dejó a Guehi fuera de la convocatoria para el último campamento y Ezri Konsa, quien lo sustituyó cuando fue suspendido por un partido en la Euro y tomó su lugar contra Letonia, tuvo un buen desempeño contra Serbia en su ausencia antes de sufrir una lesión en la pantorrilla que lo descartó contra Albania. Jarell Quansah, quien debutó contra Albania, es la cuarta opción en este momento.

  ¿Pueden los laterales relegados ganarse una convocatoria?

    ¿Pueden los laterales relegados ganarse una convocatoria?

    Si bien Tuchel ha demostrado estar en gran parte desinteresado en la opinión pública a la hora de elegir jugadores, un par de opciones que anteriormente favorecía han caído en desgracia debido a las decisiones de otros entrenadores.

    Myles Lewis-Skelly anotó el primer gol de la era Tuchel contra Albania en marzo, en medio de su impresionante temporada de debut con el Arsenal, pero desde entonces ha desaparecido del panorama tanto del club como, por extensión, del país. El lateral izquierdo ha caído detrás de Riccardo Calafiori en el orden de preferencia de Mikel Arteta y solo ha comenzado cuatro partidos esta temporada, ninguno de los cuales ha sido en la Premier League.

    Tuchel continuó eligiendo a Lewis-Skelly para los partidos de septiembre y octubre, pero trazó la línea en esta ocasión, en parte porque la forma de Nico O'Reilly para el Manchester City era imposible de ignorar. O'Reilly completó 90 minutos tanto contra Serbia como con Albania y ahora parece ser el favorito para ser el lateral izquierdo titular en la Copa del Mundo, especialmente si Lewis-Skelly continúa teniendo poco tiempo de juego con el Arsenal.

    Tuchel actuó más rápidamente para dejar fuera a Trent Alexander-Arnold tras su lento inicio con el Real Madrid, dejándolo fuera de los partidos de septiembre y no lo ha convocado desde entonces. Inglaterra tiene muchas otras opciones en el lateral derecho, aunque Tino Livramento está actualmente fuera por un problema de rodilla y Reece James tiene un historial de lesiones complicado, incluso si se ha mantenido en forma hasta ahora esta temporada.

    Alexander-Arnold sigue siendo una opción elegante a la que volver, dada su visión y capacidad de pase, pero Tuchel, al igual que con Arteta, está a merced del entrenador del Madrid, Xabi Alonso, quien le ha dado al ex lateral derecho del Liverpool solo tres titularidades en todas las competiciones hasta ahora esta temporada.

  ¿Puede Phil Foden ser solo un suplente?

    ¿Puede Phil Foden ser solo un suplente?

    Phil Foden tuvo un regreso mixto a la selección de Inglaterra al hacer sus primeras apariciones internacionales desde marzo. Por un lado, se desempeñó bien en ambos partidos, dando una asistencia para Eberechi Eze contra Serbia antes de añadir chispa y fluidez desde el banquillo contra Albania. Por otro lado, fue suplente en ambas ocasiones, una situación extraña para uno de los líderes del Manchester City.

    Tuchel había prometido "roles centrales" para Foden y Bellingham cuando recordó a ambos jugadores en la selección, por lo que fue algo sorprendente ver que Foden no comenzara ninguno de los dos partidos. Sin embargo, el entrenador admitió que no preveía jugar con Foden, Bellingham y Kane juntos, ya que todos rinden mejor en áreas centrales. Terminó retractándose contra Albania, aunque el trío solo estuvo en el campo juntos por 22 minutos.

    Será fascinante ver por cuánto tiempo Foden puede tolerar ser suplente cuando comience la Copa del Mundo. La verdad es que se necesita un poco de flexibilidad en la selección en lugar de llenar el equipo con los nombres más grandes, pero requerirá una gran muestra de humildad de Foden. 

    El mediocampista ha experimentado períodos dentro y fuera del once titular del City, y a pesar de lo que ha logrado en el juego, no hay indicios de que crea que es demasiado importante para comenzar en el banquillo. Si Foden está listo y dispuesto a continuar en el rol de suplente, podría ser un activo increíble para introducir contra equipos cansados en la Copa del Mundo.

  ¿Quién debería comenzar en la banda izquierda?

    ¿Quién debería comenzar en la banda izquierda?

    Es irónico que Inglaterra estuviera ridículamente desequilibrada en la Euro 2024 debido a la falta de opciones en el lado izquierdo, pero ahora tengan una abundancia de talento en la posición. Rashford está en una forma increíble para el Barcelona y el domingo salió del banco para asistir al segundo gol de Kane, y aunque Eze puede haber tenido un desempeño decepcionante en Albania, anotó un gol espectacular contra Serbia tres días antes y ha marcado en cada una de sus últimas tres apariciones con los Tres Leones como suplente.

    Luego está Anthony Gordon, quien se perdió esta convocatoria por lesión pero fue uno de los mejores jugadores de Inglaterra en la victoria por 5-0 sobre Letonia el mes pasado. Tuchel tomó una decisión audaz al reincorporar a Rashford al equipo en marzo después de que había sido dejado de lado por Southgate y expulsado del Manchester United por Ruben Amorim. La decisión fue ridiculizada por algunos aficionados del United que se habían cansado de Rashford en sus últimos meses en Old Trafford, pero Tuchel ha demostrado tener razón.

    Rashford y Gordon están codo a codo por la posición mientras que Eze parece estar en tercer lugar ya que es más un extremo interior, aunque eso también lo hace más versátil y un jugador muy útil para tener en el equipo.