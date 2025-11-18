Jude Bellingham, Trent Alexander-Arnold y seis dilemas de Inglaterra que Thomas Tuchel todavía necesita responder antes de la Copa Mundial 2026

Inglaterra ha tenido campañas de clasificación prometedoras para torneos anteriores, pero nunca antes han ganado todos sus partidos antes de un Mundial o terminado uno sin conceder un gol. Puede que hayan tenido un camino relativamente sencillo hacia la competición del próximo verano, pero se tomaron su tarea muy en serio, desarrollando una ventaja implacable que los vio superar a Albania 2-0 en su último partido con dos goles en los últimos 15 minutos.

"Es lo mejor que hemos tenido", dijo el capitán Harry Kane, quien se ha clasificado para seis torneos importantes con Inglaterra. "Vamos a entrar en el torneo como uno de los favoritos y tenemos que aceptar eso, ha sido así en los últimos torneos y eso es parte de ello. Hemos estado construyendo, tuvimos un gran año juntos con el nuevo entrenador y es ahora hasta 2026".

Inglaterra tiene muchas razones para estar emocionada sobre el próximo año, donde apuntarán a terminar una sequía de 60 años sin trofeos importantes con un primer triunfo desde la Copa del Mundo de 1966 en suelo local. Inglaterra siempre ha sido optimista antes de los torneos, y mientras que otras naciones podrían ver ese optimismo como arrogancia, el bombo ahora está justificado y tendrán que ser tomados muy en serio en Estados Unidos, México y Canadá.

Pero a pesar de supervisar una campaña perfecta, Tuchel todavía tiene algunos problemas que resolver antes del torneo en junio. Aquí, entonces, están las grandes preguntas que el entrenador debe responder en los próximos siete meses...