Jude Bellingham revela el nombre del deportista con el que le gustaría intercambiar roles y menciona a un jugador que, en su opinión, no recibe el reconocimiento que se merece
El posible intercambio deportivo de Bellingham
Bellingham habló con la página de Instagram de Laureus Sport y le preguntaron con quién cambiaría de lugar si pudiera, con la única salvedad de que tenía que ser un deportista de una disciplina distinta al fútbol.
Bellingham optó por la estrella de críquet inglesa Ben Stokes, y también nombró a Jordan Henderson, el ex capitán del Liverpool, como el jugador que no recibe el reconocimiento que se merece.
El exjugador del Borussia Dortmund también mencionó su mayor pesar futbolístico: no haber ganado el título de la Bundesliga en la última jornada de la temporada, cuando aún jugaba en el Signal Iduna Park.
Los problemas de lesiones de Bellingham
Bellingham se enfrenta a una carrera contrarreloj para recuperarse de una lesión en el tendón de la corva a tiempo para la Copa del Mundo de 2026.
El entrenador de los Tres Leones, Tuchel, que ha renovado su contrato, dijo cuando le preguntaron por Bellingham en el sorteo de la Liga de Naciones de la UEFA: «El club [Real Madrid] es un poco más cauteloso en cuanto a las perspectivas de su recuperación. Jude está esforzándose mucho y, tal y como lo conocemos, es muy decidido y súper profesional.
Hará todo lo posible por estar con nosotros en marzo. Por supuesto que estamos en contacto, es lo normal, y le deseamos lo mejor... Haremos todo lo que podamos por él, le ayudaremos y le apoyaremos. Es una pequeña carrera contra el tiempo».
El técnico alemán continuó diciendo que los partidos de marzo en Wembley le darán la oportunidad de echar un vistazo a los jugadores que están al margen de su plantilla: «Personalmente, soy optimista [sobre la forma física de Bellingham]. Pero no estoy seguro».
La competencia por las plazas se recrudece con Inglaterra
Bellingham se enfrenta a una intensa competencia para ganarse un puesto en el once inicial de Tuchel, con jugadores como Morgan Rogers, Cole Palmer, Phil Foden y Morgan Gibbs-White luchando por el puesto número 10.
El exdelantero de Inglaterra Michael Owen ha hablado con GOAL sobre la lucha por los puestos de creación de juego en la alineación de los Tres Leones y sobre cómo Tuchel podría incorporar a más de un jugador creativo en su once inicial: «Creo que Morgan Rogers parece ser el favorito, últimamente parece ser el preferido de Tuchel. Parece que le gusta.
«Yo encontraría un hueco para Jude Bellingham si está en forma. Es uno de los mejores jugadores del mundo, no solo de Inglaterra. Mucho depende de si Tuchel empuja a uno de esos 10 a una posición más amplia para encajarlo.
¿Hay algún jugador obvio en la izquierda que vaya a ser titular? Hay varios candidatos. Si dos de estos números 10 están jugando excepcionalmente bien, ¿podría sacar a alguien al lado izquierdo?
Si todos están en plena forma y rindiendo al máximo, para mí Jude Bellingham es el mejor jugador del país para esa posición. Pero antes hay que tener en cuenta algunos «si» y «pero».
¿Qué viene después?
El próximo partido del Real Madrid será contra el Benfica en la ronda de play-off de la Liga de Campeones a mitad de semana, pero Bellingham no estará en condiciones de jugar ese partido.
Se espera que Inglaterra convoque a Bellingham independientemente de si juega o no los partidos internacionales de marzo, ya que tiene suficientes méritos para justificar esa convocatoria. Los Tres Leones tienen dos partidos en Florida que les ayudarán a prepararse para la competición, antes de que comience la lucha por la gloria mundialista contra Croacia el 17 de junio.
