Jude Bellingham revela el nombre del deportista con el que le gustaría intercambiar roles y menciona a un jugador que, en su opinión, no recibe el reconocimiento que se merece

Bellingham se enfrenta a una carrera contrarreloj para recuperarse de una lesión en el tendón de la corva a tiempo para la Copa del Mundo de 2026.

El entrenador de los Tres Leones, Tuchel, que ha renovado su contrato, dijo cuando le preguntaron por Bellingham en el sorteo de la Liga de Naciones de la UEFA: «El club [Real Madrid] es un poco más cauteloso en cuanto a las perspectivas de su recuperación. Jude está esforzándose mucho y, tal y como lo conocemos, es muy decidido y súper profesional.

Hará todo lo posible por estar con nosotros en marzo. Por supuesto que estamos en contacto, es lo normal, y le deseamos lo mejor... Haremos todo lo que podamos por él, le ayudaremos y le apoyaremos. Es una pequeña carrera contra el tiempo».

El técnico alemán continuó diciendo que los partidos de marzo en Wembley le darán la oportunidad de echar un vistazo a los jugadores que están al margen de su plantilla: «Personalmente, soy optimista [sobre la forma física de Bellingham]. Pero no estoy seguro».