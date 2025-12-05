Getty
Jude Bellingham recibe un impulso de cara al Mundial 2026 mientras Thomas Tuchel analiza la lista de Inglaterra
Inglaterra y su profundidad de talento: ¿Quién viajará al Mundial 2026?
Los Tres Leones cuentan con profundidad en casi todas las líneas, con jugadores capaces de intervenir y cubrir cualquier problema de forma o lesión. Thomas Tuchel se encuentra en la envidiable posición de poder elegir entre una abundante piscina de talento estelar.
Aunque se han planteado dudas sobre las opciones defensivas de Inglaterra —especialmente en el lateral izquierdo, donde todavía no hay un dueño claro—, el equipo dispone de múltiples alternativas en ataque.
Harry Kane sigue siendo el indiscutible número 9 y capitán, sin rivales cercanos por el momento. En cambio, las posiciones creativas y los extremos presentan decisiones más complicadas.
Jugadores como Bukayo Saka, Cole Palmer, Marcus Rashford, Anthony Gordon, Jack Grealish, Phil Foden, Morgan Rogers, Eberechi Eze, Jarrod Bowen, Noni Madueke, Jude Bellingham y Morgan Gibbs-White sueñan con viajar a Estados Unidos, Canadá y México el próximo verano.
No todos podrán ser seleccionados. Ha surgido la pregunta de si el ‘Galáctico’ del Real Madrid, Bellingham, podría quedarse fuera, ya que Tuchel ha dejado claro que no llevará a ningún jugador conflictivo que pueda poner en riesgo la armonía del grupo.
Bellingham en la cuerda floja: ¿Estará en la lista final de Inglaterra para el Mundial 2026?
Cuestionado sobre la posibilidad de que Tuchel deje fuera a algún “gran nombre”, el exdefensor inglés Nigel Winterburn, en colaboración con BetBrain, declaró a GOAL:
“No, no lo creo. Todo depende de a quién consideres un gran nombre. Lo que sí está claro es que Thomas Tuchel se centra en el equipo. No tiene miedo de tomar decisiones y no parece que vaya a consentir a nadie. Podrías darle la vuelta y decir que algunos jugadores que esperábamos ver podrían quedarse fuera por su forma física o alguna lesión. Nuestro talento ofensivo por las bandas es enorme, así que sugeriría que uno o dos de esos jugadores no formarán parte del equipo. Eso simplemente refleja la cantidad de opciones que tenemos en esas posiciones.”
Tuchel lanza advertencia mientras Henderson da un mensaje alentador
Tuchel advirtió a jugadores como Bellingham y Palmer, quienes se han perdido partidos por lesiones, que nadie tiene un lugar garantizado en su equipo:
“Por ahora mantenemos nuestra selección, y la declaración clara es que no reunimos a los jugadores más talentosos. Elegimos a los que tienen la cohesión y el pegamento necesarios para formar el mejor equipo. Necesitamos llegar como un equipo sólido, porque enfrentaremos a rivales que han ganado la Copa del Mundo repetidamente mientras nosotros no lo hacemos desde hace décadas. Si no llegamos unidos, no tendremos ninguna posibilidad.”
Quienes trabajan junto a Bellingham destacan su impacto positivo en Inglaterra. Jordan Henderson, con quien estrechó lazos en la Copa del Mundo 2022 en Qatar, dijo:
“Es muy especial. Tenemos jugadores destacados en este equipo, pero Jude es único. Desde que llegó, todos sabíamos que era un talento excepcional. La forma en que entrena, vive el fútbol y busca mejorar constantemente lo define. Es un jugador de clase mundial, y aunque habrá titulares y historias sobre él, para él lo importante es centrarse en el fútbol.”
Sorteo del Mundial 2026: Cuándo Inglaterra conocerá a sus rivales de grupo
Habrá otra pausa internacional en marzo, cuando Bellingham y sus compañeros tendrán una última oportunidad de ganarse un lugar bajo Tuchel. Por ahora, todos en el equipo de Inglaterra esperan conocer a sus rivales de la fase de grupos del Mundial 2026, cuyo sorteo está programado para el 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington D.C.
