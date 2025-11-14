Jude Bellingham parece un calentador de banquillo del Mundial con el obstinado Thomas Tuchel: Ganadores y perdedores mientras la estrella del Real Madrid tiene que esperar para ser titular, mientras que Nico O'Reilly y Ezri Konsa reclaman lugares en la victoria contra Serbia

Saka se convirtió el mes pasado en el jugador con más goles de Arsenal en el equipo masculino de Inglaterra cuando anotó en su goleada contra Gales. Sin embargo, el entrenador en jefe Tuchel no estaba tan impresionado con el récord.
"¿Cuántos goles anotó para Inglaterra? ¿13? Uno-tres?" dijo el alemán con incredulidad. "Esto tiene que ser más. No es suficiente. Necesita seguir adelante. ¡Pensé que era al menos 30! Y entonces habría dicho 'bueno, no es suficiente' porque nunca, nunca estoy satisfecho."
Para ser justos, esta era una postura que el propio Saka entendía. "Estoy 100 por ciento de acuerdo con él. Así que, sí, vamos por más," dijo el extremo del Arsenal a talkSPORT esta semana.
"Creo que estar en el campo es suficiente. En la camiseta de Inglaterra, tienes jugadores de una calidad inmensa que pueden crear ocasiones, que pueden convertirlas. Así que simplemente estar en el campo para mí creo que es suficiente. Depende de mí, del entrenador, del cuerpo técnico, ellos crean el plan de juego perfecto para que seamos nosotros mismos, mostremos nuestras mejores cualidades y nos expresemos. Así que, sí, depende de mí."
¿Cómo respondió Saka en el campo? Rompiendo el empate con estilo, obviamente. Había un toque de espinilla en el disparo, pero no importa mientras acabe en el fondo de la red, y difícilmente habrías creído que el No.7 de Inglaterra lo había golpeado mal por el vuelo arremolinado del balón de todos modos.
En verdad, solo tres posiciones de campo están aseguradas en el equipo de Tuchel. Kane al frente es una, Rice en el mediocampo es otra, y Saka por la derecha es la tercera.