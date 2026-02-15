Getty/Instagram
Jude Bellingham lleva a su novia Ashlyn Castro a una cita de San Valentín en el Real Madrid, mientras la estrella lesionada arrastra a la modelo WAG al Bernabéu
Bellingham y Castro vieron cómo el Real Madrid se alzaba con una cómoda victoria.
Bellingham no se iba a perder la contundente victoria en casa de los blancos, un resultado que amplió a ocho partidos la racha de victorias del Real Madrid en la liga. Gonzalo García adelantó al gigante madrileño a los cinco minutos de partido, pero la Real Sociedad empató en el minuto 21 con un gol de Mikel Oyarzabal desde el punto de penalti que superó a Thibaut Courtois.
La Real solo mantuvo el empate durante cuatro minutos, ya que Vinicius Junior volvió a adelantar al equipo de Álvaro Arbeloa a mitad de la primera parte. Federico Valverde duplicó la ventaja del Real Madrid a la media hora de juego, antes de que Vinicius Junior marcara su segundo gol y el cuarto del Real Madrid poco después del descanso.
La victoria no solo significó que el Real Madrid superara a su rival, el Barcelona, antes de su partido contra el Girona el lunes por la noche, sino que también supuso una rara aparición pública conjunta de ambos.
Bellingham y Castro han mantenido su relación en secreto desde que la hicieron pública en enero. La modelo estadounidense Castro, que cumplió 28 años en diciembre, y Bellingham se conocieron tras intercambiar mensajes en Instagram.
Bellingham se apresura para estar en forma para los partidos internacionales de marzo
Bellingham está en una carrera contra el tiempo para estar en forma para los amistosos previos al Mundial de Inglaterra contra Uruguay y Japón el próximo mes, ya que el jugador de 22 años busca demostrar su estado físico antes del gran evento del verano en Norteamérica.
En un principio, se esperaba que el centrocampista solo estuviera de baja cuatro semanas por su problema en el tendón de la corva, pero las pruebas revelaron la gravedad de la lesión, lo que significa que estará de baja entre seis y ocho semanas. El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, que recientemente firmó un nuevo contrato hasta la Eurocopa 2028, fue preguntado sobre el estado físico de Bellingham tras el empate de los Tres Leones en la Liga de Naciones de la UEFA la semana pasada.
«El club es un poco más cauteloso en cuanto a las semanas que durará su recuperación», comenzó diciendo el seleccionador inglés. «Jude está esforzándose mucho y, tal y como lo conocemos, es muy decidido y súper profesional. Hará todo lo posible por estar con nosotros en marzo. Por supuesto que estamos en contacto, es lo normal, y le deseamos lo mejor. Haremos todo lo que podamos por él, le ayudaremos y le apoyaremos. Es una pequeña carrera contra el tiempo».
Y cuando se le preguntó si Bellingham estaría en forma para los partidos del mes que viene, Tuchel respondió: «Personalmente, soy optimista, pero no estoy seguro».
La temporada irregular de Bellingham
Bellingham se ha consolidado como una pieza clave tanto para su club como para su selección tras irrumpir en escena en 2019. El centrocampista fichó por el Borussia Dortmund en 2020 y luego por el Real Madrid en 2023, periodo en el que ha marcado 44 goles en 128 partidos.
Sin embargo, Bellingham solo ha disputado 15 partidos como titular en la liga esta temporada, tras someterse a una operación de hombro después del Mundial de Clubes. Eso significó que el joven no disputó su primer partido como titular en la liga hasta la derrota por 5-2 en el derbi madrileño ante el Atlético a finales de septiembre.
El Real Madrid se enfrenta a un calendario apretado
Bellingham se perderá una serie de partidos cruciales para el Real Madrid antes del parón internacional del próximo mes. De hecho, el equipo español renovará su rivalidad con el Benfica en el partido de ida de los play-offs de la Liga de Campeones que se disputará el martes por la noche.
El portero del Benfica, Anatoliy Trubin, marcó un famoso gol de cabeza en el minuto 98 en la victoria por 4-2 sobre el Real Madrid en los últimos compases de la fase de grupos de la Liga de Campeones el mes pasado, un gol que permitió al equipo de la Liga Portuguesa pasar a la fase de eliminatorias a costa del Marsella, y que impidió al Real Madrid terminar entre los ocho primeros.
El equipo de Arbeloa viajará a Osasuna el próximo fin de semana antes de su partido de vuelta contra el Benfica para cerrar el mes de febrero. El Real Madrid tiene previsto jugar contra el Getafe, el Celta de Vigo, el Elche y el Atlético de Madrid en marzo, antes del próximo parón internacional.
Sin embargo, el Real Madrid también tendrá que disputar dos partidos de octavos de final de la Liga de Campeones si vence al Benfica, donde se enfrentará al Sporting CP o al Manchester City si pasa de ronda.
