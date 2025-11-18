¡El nuevo admirador de Jude Bellingham! James Maddison viste a su hijo con el uniforme del Real Madrid de su amigo cercano con un mensaje de 'sabia elección'
Un uniforme arraigado en la historia
La camiseta que el hijo de James Maddison lleva con orgullo es la tercera equipación del Real Madrid para la temporada 2025-26. Llega en un lujoso tono de azul, decorado con acentos blancos limpios que reflejan los asientos recién instalados en el renovado Santiago Bernabéu. La tela en sí lleva contornos sutiles que imitan el interior del estadio, un tributo silencioso tejido directamente en la prenda. Dentro del cuello descansa una frase grabada en el folclore del Madrid: "90 minuti en el Bernabeu son molto longo." Esas palabras, pronunciadas por la leyenda del club Juanito a un defensor del Inter durante las semifinales de la Copa de la UEFA 1984–85, sirven como advertencia a los oponentes: "90 minutos en el Bernabéu se sienten como una eternidad."
El color evoca la temporada 2013–14, el año en que el Real Madrid conquistó La Décima, su histórica décima corona europea. Es un uniforme impregnado de herencia, y ahora, gracias al hijo de Maddison, Leo, ya ha encontrado uno de sus embajadores más entusiastas.
Maddison añadió un pie de foto travieso a las imágenes: "Buena elección, hijo." Mientras que Bellingham republicó la historia en su cuenta y escribió: "Leooo😍💙".
La historia de Bellingham con Inglaterra da otro giro.
Mientras que el momento en las redes sociales de Maddison fue desenfadado, las recientes semanas de Jude Bellingham con el equipo nacional han sido más intensas. El mediocampista del Madrid fue dejado fuera de los planes de Inglaterra para octubre mientras se recuperaba de una cirugía en el hombro, un período que permitió que la especulación sobre su temperamento volviera a surgir mientras Thomas Tuchel busca construir un equipo armonioso de cara a la Copa del Mundo 2026. Tuchel finalmente lo devolvió al equipo para los partidos de noviembre contra Serbia y Albania. Bellingham comenzó el segundo de esos partidos pero se fue sin la camiseta que llevaba puesta, habiéndola cambiado con el defensor del Inter Kristjan Asllani mientras salía del campo. La decisión desató un debate ya que muchos cuestionaron la necesidad de un intercambio de camiseta a mitad del partido en lugar de esperar al pitido final.
El centrocampista defendido de las críticas recientes
El mes pasado, el mediocampista de Inglaterra Danny Murphy fue rápido en disipar cualquier noción de que el carácter de Bellingham debería ser cuestionado.
Hablando con GOAL, Murphy dijo: "Encuentro un poco extraño el relato sobre su carácter y cualquier problema porque cuando he visto a Inglaterra - los he visto mucho en torneos y lo he observado de cerca, él es, de lejos, el mejor carácter en el campo de fútbol cuando juega Inglaterra, en términos de producir momentos importantes, tomar el control del juego, dejarlo todo en el campo.
"Si pudieras tener 11 Jude Bellinghams, ganarías la mayoría de los torneos. El elemento de no hablar con la prensa o no dar entrevistas o la palabra malsonante ocasional o un arrebato o un poco de lo que algunas personas llamarían arrogancia, eso es lo que crea al jugador en el campo. Son solo rumores porque mucho de los comentarios de los jugadores - Jordan Henderson recientemente dijo cuánto le gusta y qué gran carácter tiene - creo que algo de eso ha sido exagerado.
"Desde una perspectiva futbolística, tenemos una oportunidad mucho mayor de ganar la Copa del Mundo si él está en el equipo. No me refiero solo a estar en la plantilla, me refiero a estar en el equipo. Es un talento fenomenal. Deberíamos - como expertos, aficionados, prensa - apoyarlo, aplaudirlo y estar agradecidos de tenerlo, no tratar de derribarlo porque es el mejor que tenemos. Es el que cambia el juego en nuestro equipo. Es el que puede hacer que las cosas sucedan. Es simplemente un jugador fenomenal."
¿Qué sigue para Bellingham?
Jude Bellingham ha sido una figura clave para Inglaterra durante varios años. Se ha convertido en un talismán en el Real Madrid. Y ahora, incluso las estrellas de la Premier League como Maddison encuentran que sus hijos eligen su nombre en la parte posterior de sus camisetas. Con la Copa del Mundo 2026 en el horizonte, Bellingham será central en las ambiciones de Inglaterra. Los intercambios de camisetas, los debates y las tormentas en las redes sociales no cambiarán eso.