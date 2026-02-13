Jude Bellingham en una «carrera contra el tiempo» mientras el seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, da noticias sobre la lesión de la superestrella del Real Madrid

Bellingham se perdió los partidos de Inglaterra al comienzo de la temporada 2025-26 tras someterse a una operación de hombro el verano pasado. La decisión se tomó para tratar una dolencia crónica, lo que permitió al dinámico jugador de 22 años volver a sentirse completamente cómodo con su cuerpo.

Así fue en los partidos de La Liga y la Liga de Campeones, en los que Bellingham fue ganando velocidad mientras el Real Madrid perseguía más títulos importantes en casa y en el extranjero.

Sin embargo, su progreso se vio interrumpido bruscamente el 1 de febrero, cuando duró menos de 10 minutos en un partido de Liga contra el Rayo Vallecano. Bellingham se vio obligado a abandonar el campo entre lágrimas después de agarrarse la pierna y desplomarse sobre el césped.

Inicialmente se sugirió que el «galáctico» del Santiago Bernabéu solo estaría de baja unas cinco semanas, lo que le permitiría optar a la convocatoria internacional en marzo. Ahora, los informes en España sugieren que Bellingham podría estar de baja un par de meses.