Getty
Traducido por
Jude Bellingham en una «carrera contra el tiempo» mientras el seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, da noticias sobre la lesión de la superestrella del Real Madrid
Cirugía de hombro y problema en los isquiotibiales: los problemas físicos de Bellingham
Bellingham se perdió los partidos de Inglaterra al comienzo de la temporada 2025-26 tras someterse a una operación de hombro el verano pasado. La decisión se tomó para tratar una dolencia crónica, lo que permitió al dinámico jugador de 22 años volver a sentirse completamente cómodo con su cuerpo.
Así fue en los partidos de La Liga y la Liga de Campeones, en los que Bellingham fue ganando velocidad mientras el Real Madrid perseguía más títulos importantes en casa y en el extranjero.
Sin embargo, su progreso se vio interrumpido bruscamente el 1 de febrero, cuando duró menos de 10 minutos en un partido de Liga contra el Rayo Vallecano. Bellingham se vio obligado a abandonar el campo entre lágrimas después de agarrarse la pierna y desplomarse sobre el césped.
Inicialmente se sugirió que el «galáctico» del Santiago Bernabéu solo estaría de baja unas cinco semanas, lo que le permitiría optar a la convocatoria internacional en marzo. Ahora, los informes en España sugieren que Bellingham podría estar de baja un par de meses.
- getty
Tuchel ofrece información actualizada sobre la lesión de Bellingham.
Tuchel admite que podría quedarse sin su jugador estrella cuando Inglaterra se enfrente a Uruguay y Japón, en lo que serán sus últimos partidos antes de que se dé a conocer la convocatoria para el Mundial.
El seleccionador de los Tres Leones, Tuchel, que ha renovado su contrato, dijo cuando le preguntaron por Bellingham en el sorteo de la Liga de Naciones de la UEFA: «El club [Real Madrid] es un poco más cauteloso en cuanto a las perspectivas de su recuperación. Jude está presionando y, tal y como lo conocemos, es decidido y muy profesional.
Hará todo lo posible por estar con nosotros en marzo. Por supuesto que estamos en contacto, es lo normal, y le deseamos lo mejor... Haremos todo lo que podamos por él, le ayudaremos y le apoyaremos. Es una pequeña carrera contra el tiempo».
El técnico alemán continuó diciendo que los partidos de marzo en Wembley le darán la oportunidad de echar un vistazo a los jugadores que están al margen de su plantilla: «Personalmente, soy optimista [sobre la forma física de Bellingham]. Pero no estoy seguro».
¿Quién está ganando la carrera por el puesto número 10 de Inglaterra?
Bellingham sumó 46 partidos internacionales con la selección absoluta tras disputar los encuentros de noviembre contra Serbia y Albania con Inglaterra. Se enfrenta a una feroz competencia por el puesto de número 10 con jugadores como Morgan Rogers, Cole Palmer, Phil Foden y Morgan Gibbs-White.
El exdelantero de Inglaterra Michael Owen ha hablado con GOAL sobre la batalla por los puestos de creación de juego en la selección de los Tres Leones y sobre cómo Tuchel podría incorporar a más de un jugador creativo en su once inicial: «Creo que Morgan Rogers parece ser el favorito, últimamente parece ser el preferido de Tuchel. Parece que le gusta.
«Yo encontraría un hueco para Jude Bellingham si está en forma. Es uno de los mejores jugadores del mundo, no solo de Inglaterra. Mucho depende de si Tuchel empuja a uno de esos 10 a una posición más amplia para encajarlo.
¿Hay algún jugador obvio en la izquierda que vaya a ser titular? Hay varios candidatos. Si dos de estos números 10 están jugando excepcionalmente bien, ¿podría desplazar a alguien al lado izquierdo?
Si todos están en plena forma y rindiendo al máximo, para mí Jude Bellingham es el mejor jugador del país para esa posición. Pero antes hay que tener en cuenta algunos «si» y «pero».
- Getty
Partidos de Inglaterra: primer partido del Mundial el 17 de junio
Se espera que Inglaterra convoque a Bellingham independientemente de si juega o no los partidos internacionales de marzo, ya que tiene méritos suficientes para justificar esa convocatoria. Los Tres Leones tienen dos partidos en Florida que les ayudarán a prepararse para la competición, antes de que comience la lucha por la gloria mundialista contra Croacia el 17 de junio.
Anuncios