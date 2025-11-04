Getty Images Sport
Jude Bellingham eclipsa a Lionel Messi y Kylian Mbappé y hace historia en la Champions League ante el Liverpool
De las calles de Birmingham al trono del Bernabéu
Desde que se trasladó del Borussia Dortmund al Real Madrid en el verano de 2023, Jude Bellingham ha estado a la altura de las enormes expectativas e incluso podría haberlas superado. Su llegada se hizo notar con goles en sus primeros cuatro partidos de la Champions League con los blancos, consolidándose como el corazón de un equipo que terminaría conquistando la Champions bajo la dirección de Carlo Ancelotti.
Esa racha inicial lo convirtió en apenas el cuarto jugador del Real Madrid en el siglo XXI en anotar en sus debuts tanto en LaLiga como en la Champions, uniéndose a figuras como Cristiano Ronaldo, Isco y Marco Asensio.
Pero los récords de Bellingham no se detienen ahí. Según datos de Opta, es el cuarto capitán más joven en la historia de la Champions, tras liderar al Dortmund contra el Sevilla en 2022 con solo 19 años y 98 días. Solo Rúben Neves, Arthur Vermeeren y Matthijs de Ligt habían capitaneado a sus equipos a una edad más temprana.
Además, su gol decisivo en el minuto 90 contra Union Berlin en septiembre de 2023 lo convirtió en el jugador más joven en marcar un gol de último minuto para el Real Madrid en la Champions, y también en el inglés más joven en lograrlo en la historia de la competencia.
Una estrella en el vestuario del Bernabéu
La brillantez de Bellingham radica en la totalidad de sus habilidades. Es ampliamente elogiado por su dominio del centro del campo y su frialdad a la hora de tomar decisiones, apareciendo siempre en el lugar correcto en el momento justo.
Ya es campeón de la Champions League, tras levantar el trofeo en su temporada de debut con el Real Madrid en 2023-24, pero el joven inglés sigue con hambre de más. Tras superar una persistente lesión en el hombro que lo afectó durante gran parte de la temporada 2024-25, Bellingham ha recuperado su ritmo letal. Ha marcado en tres partidos consecutivos, incluyendo un gol decisivo en la victoria por 2-1 en el Clásico ante el Barcelona.
Xabi Alonso elogia a Bellingham tras su brillante actuación
Bellingham decidió el partido de Champions del Real Madrid contra la Juventus con el gol de la victoria, y Xabi Alonso no escatimó elogios para el mediocampista.
"Estoy muy contento por Jude. Después de su lesión, necesitaba un buen partido", afirmó Alonso. "Más allá del gol, jugó excelente, moviéndose por posiciones intermedias. Lo encontramos muy bien en la segunda mitad. Jugó un partido muy completo. No había mucho espacio y encontrarlo entre líneas fue difícil… y aun así anotó. Estoy feliz por él; se divirtió y fue competitivo. Es un centrocampista con la calidad para construir y la determinación para finalizar. Cubre mucho terreno y tiene muchas cualidades. Por eso es tan completo, uno de los más completos del mundo."
En el programa El Larguero de Cadena SER, el exjugador del Madrid Pedja Mijatovic coincidió con Alonso: "Creo que es el mejor jugador del Real Madrid, junto con Mbappé. Es quien nos da más confianza."
La forma del Real Madrid pasa por Bellingham
El equipo de Alonso llega a Anfield en una forma imparable. El Real Madrid ha ganado 13 de sus 14 partidos en todas las competiciones esta temporada y actualmente acumula seis victorias consecutivas. Bellingham ha sido clave en ese éxito, contribuyendo con goles y asistencias por igual.
Su regreso a la plena forma física ha restaurado el equilibrio en el centro del campo del Madrid, donde su química con el prodigio turco Arda Güler se ha convertido en una de las historias destacadas de la temporada.
Con apenas 22 años, la lista de logros de Bellingham ya parece el currículum de un veterano. Si mantiene esta trayectoria, podría terminar su carrera junto a nombres como Zinedine Zidane, Andrés Iniesta y Steven Gerrard, formando parte del panteón de los grandes mediocampistas de todos los tiempos.
