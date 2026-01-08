Sin embargo, el panorama del ataque del Real Madrid cambió drásticamente con la llegada de Mbappé en el verano de 2024. El fichaje del astro francés trajo al club a un delantero que garantiza 40 goles por temporada, pero también requirió una reestructuración fundamental de la mecánica del equipo.

Mientras Mbappé ha brillado, convirtiéndose instantáneamente en el punto focal del ataque y entregando las devastadoras cifras esperadas de un 'Galáctico', la producción estadística de Bellingham naturalmente ha disminuido. Ya no siendo el objetivo principal de los centros ni el encargado de romper la línea defensiva, el jugador de 22 años ha sido reasignado al centro del campo. La caída en sus datos de goles puros - terminó la temporada pasada con 15 goles y lleva cinco en su haber hasta ahora esta temporada - ha llevado a escrutinio en la prensa española esta temporada, con críticos cuestionando si su influencia ha disminuido a la sombra del francés.

Bellingham, sin embargo, rechaza completamente esta narrativa. Hablando con los medios, insistió en que la recalibración de su papel fue un paso lógico y necesario para maximizar los talentos de Mbappé.

“Ha sido un cambio fácil”, explicó Bellingham. “En mi primera temporada aquí vivía muy cerca del área rival y anoté bastantes goles, pero tras la llegada de Mbappé, tenemos un delantero natural que marca 40 goles por temporada y ya no es necesario que yo esté tan adelantado.”

El centrocampista quiso señalar que, aunque ya no está persiguiendo el trofeo Pichichi, está lejos de ser un mero espectador en el tercio final. Hizo referencia a su retorno de la campaña 2024/25 - su primera junto a Mbappé - como evidencia de que sigue siendo una amenaza potente incluso comenzando sus carreras desde atrás.

“Cada temporada voy a aportar mis goles, tengo esa llegada”, afirmó. “Anoté 15 jugando más atrás, lo cual no está nada mal. Este año estoy jugando más atrás e influyo más en el juego. Es un papel diferente, pero los goles nunca han sido lo más importante para mí.”