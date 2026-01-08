Jude Bellingham defiende su récord de goles en el Real Madrid tras cambiar de posición después de la llegada de Kylian Mbappé y elogia a Vinicius Jr, "eléctrico y creativo", en una temporada difícil para la estrella de Brasil
Adaptarse a la nueva era Galáctica
Parece que ha pasado una eternidad desde que Jude Bellingham pisó por primera vez el césped del Santiago Bernabéu y se transformó inmediatamente en el delantero más letal del fútbol mundial. Su campaña de debut en la capital española fue nada menos que un cuento de hadas. Operando en la punta de un diamante en el centro del campo ante la ausencia de un delantero reconocido, el inglés asumió la carga goleadora dejada por Karim Benzema con una confianza que desmentía su juventud.
Marcó la asombrosa cifra de 23 goles en todas las competiciones ese año, produciendo momentos decisivos en El Clásico y la Liga de Campeones que cimentaron su estatus como un favorito ferviente de la multitud. La imagen de Bellingham de pie con los brazos extendidos, disfrutando de la adoración de los madridistas tras otro gol ganador tardío, se convirtió en la imagen definitoria del equipo doble campeón de Carlo Ancelotti.
El efecto Mbappe en Bellingham
Sin embargo, el panorama del ataque del Real Madrid cambió drásticamente con la llegada de Mbappé en el verano de 2024. El fichaje del astro francés trajo al club a un delantero que garantiza 40 goles por temporada, pero también requirió una reestructuración fundamental de la mecánica del equipo.
Mientras Mbappé ha brillado, convirtiéndose instantáneamente en el punto focal del ataque y entregando las devastadoras cifras esperadas de un 'Galáctico', la producción estadística de Bellingham naturalmente ha disminuido. Ya no siendo el objetivo principal de los centros ni el encargado de romper la línea defensiva, el jugador de 22 años ha sido reasignado al centro del campo. La caída en sus datos de goles puros - terminó la temporada pasada con 15 goles y lleva cinco en su haber hasta ahora esta temporada - ha llevado a escrutinio en la prensa española esta temporada, con críticos cuestionando si su influencia ha disminuido a la sombra del francés.
Bellingham, sin embargo, rechaza completamente esta narrativa. Hablando con los medios, insistió en que la recalibración de su papel fue un paso lógico y necesario para maximizar los talentos de Mbappé.
“Ha sido un cambio fácil”, explicó Bellingham. “En mi primera temporada aquí vivía muy cerca del área rival y anoté bastantes goles, pero tras la llegada de Mbappé, tenemos un delantero natural que marca 40 goles por temporada y ya no es necesario que yo esté tan adelantado.”
El centrocampista quiso señalar que, aunque ya no está persiguiendo el trofeo Pichichi, está lejos de ser un mero espectador en el tercio final. Hizo referencia a su retorno de la campaña 2024/25 - su primera junto a Mbappé - como evidencia de que sigue siendo una amenaza potente incluso comenzando sus carreras desde atrás.
“Cada temporada voy a aportar mis goles, tengo esa llegada”, afirmó. “Anoté 15 jugando más atrás, lo cual no está nada mal. Este año estoy jugando más atrás e influyo más en el juego. Es un papel diferente, pero los goles nunca han sido lo más importante para mí.”
Defendiendo a Vinicius Jr
Mientras Bellingham se siente cómodo con su propia adaptación, también ha tenido que asumir un papel de líder para proteger a sus compañeros. El foco de atención ha recaído fuertemente en Vinicius Jr durante la actual campaña 2025-26, con el extremo brasileño atravesando un período turbulento definido por luchas dentro del campo y fricciones fuera de él.
Vinicius no ha logrado replicar su mejor forma explosiva esta temporada, y un percibido "bloqueo" frente al gol lo ha llevado a perder oportunidades que normalmente aprovecharía. Sin embargo, los problemas han sido más profundos que el simple acabado; el extremo se ha encontrado frecuentemente relegado al banquillo en medio de informes de una relación fracturada con el técnico Xabi Alonso. Las supuestas disputas con el entrenador vasco solo han añadido a la palpable frustración, con algunas secciones de la afición creciendo impacientes. Bellingham, sin embargo, ofreció una defensa firme de su colega, instando a los observadores a mirar más allá de las estadísticas de finalización y el ruido circundante.
“Desde mi perspectiva, creo que hay mucha presión sobre Vini,” señaló Bellingham. “Hace mucho bien en el campo. Tal vez hay un bloqueo frente al gol, pero veo a un jugador eléctrico y muy creativo.”
Viendo el panorama general
Para Bellingham, el valor de Vinicius no puede capturarse únicamente en una hoja de cálculo. El caos que el brasileño crea en el flanco izquierdo es a menudo el catalizador de los goles de Mbappé, desestabilizando las defensas y abriendo espacios centrales.
“Los goles no cuentan toda la verdad,” argumentó Bellingham. “Hay asistencias y jugadas importantes. Tenemos que verlo como un compañero de equipo muy útil. Estoy seguro de que volverá a ser el de antes.”
Después de haber perdido grandes trofeos la temporada pasada, la presión está sobre Madrid para prosperar bajo el nuevo entrenador Alonso. Sin embargo, actualmente están a cuatro puntos de Barcelona en La Liga.