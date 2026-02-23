José Mourinho responde con dureza a las repercusiones del incidente racista contra Vinicius Junior, mientras el Benfica se prepara para el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid

Un responsable de prensa del Benfica intervino rápidamente para aclarar la postura del club, explicando que «hay una investigación de la UEFA en curso y el entrenador no está disponible para responder». El silencio de la jerarquía sugiere un deseo de centrarse exclusivamente en cuestiones futbolísticas, aunque Mourinho reconoció que el ambiente que rodea al campo de entrenamiento dista mucho de ser normal. El peso de las acusaciones se ha dejado sentir claramente dentro de las paredes de la academia de Seixal.

Reflexionando sobre la tensión mental que la saga ha supuesto para su plantilla, Mourinho añadió: «Repito que ha sido difícil para todos. No voy a especificar en qué medida han sido las dificultades. Ellos y yo hemos sido capaces de actuar con profesionalidad».