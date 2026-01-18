José Mourinho responde a los rumores de 'telenovela' sobre su regreso al Real Madrid mientras deja claros sus sentimientos sobre la reunión con Florentino Pérez
El Real Madrid sumido en el caos tras una semana caótica
Real Madrid optó por separarse de Alonso tras la derrota en la final de la Supercopa de España del domingo contra el Barcelona. El excentrocampista fue destituido después de menos de ocho meses en el cargo y fue reemplazado de inmediato por Arbeloa. Sin embargo, el caos continuó ya que el primer partido de Arbeloa al mando trajo una humillante eliminación de la Copa del Rey a manos del modesto Albacete. Arbeloa luego llevó a su equipo a una victoria por 2-0 sobre Levante en La Liga en un partido que vio a superestrellas Jude Bellingham y Vinicius Jr abucheados intensamente por furiosos seguidores en el Santiago Bernabéu mientras los fanáticos expresaban su frustración por su equipo que no estaba rindiendo.
Arbeloa admitió después que esperaba que fuera un día difícil: "Sabíamos que sería un partido difícil porque habíamos tenido una semana dura y por el ambiente que se había creado. No es fácil. Yo también he jugado partidos después de una gran desilusión y no sientes la misma confianza que cuando las cosas van bien. Sabíamos que necesitábamos jugadores con mucha responsabilidad que quisieran asumir este tipo de partido."
- AFP
Mourinho responde a los rumores sobre su regreso al Real Madrid
La situación ha llevado a especulaciones de que el Real Madrid podría cambiar de entrenador nuevamente en el verano. El ex jefe del Liverpool, Jurgen Klopp, ya ha sido señalado como un posible candidato, mientras que también se ha mencionado el nombre de Mourinho. Mourinho ganó títulos de La Liga y Copa del Rey en su anterior etapa en la capital española, pero no está interesado en regresar. Le dijo a Sport TV: "No cuenten conmigo para telenovelas. Hay buenas telenovelas, pero son muy largas; te pierdes uno o dos episodios y luego te desorientas. No cuenten conmigo, porque no veo telenovelas."
Arbeloa reacciona a los abucheos al Real Madrid
Arbeloa también habló sobre los abucheos dirigidos a sus jugadores después de la victoria del sábado. Dijo: "No tuvimos una buena semana y los aficionados tienen todo el derecho a mostrar su insatisfacción con los jugadores, con el equipo y conmigo en primer lugar. Es mi primer partido como entrenador del Real Madrid aquí en el estadio y lo que hice como jugador es cosa del pasado y ya me mostraron su afecto cuando era jugador. Ahora tengo que ganármelo como entrenador. Esos silbidos fueron para todos, y para mí en primer lugar porque soy el responsable, el líder de este equipo, y el culpable cuando las cosas van mal. Siempre he tenido mucho respeto por el Bernabéu. Me han abucheado mucho también, y creo que una de las razones por las que este club es tan grande es por lo exigente que es nuestra afición.
"Sé de dónde vienen los abucheos y sé de dónde vienen las campañas. No son de personas que no les gusta Florentino. Son de personas que no les gusta el Real Madrid. No me van a engañar. Sé de dónde viene todo esto y me considero afortunado de tener un presidente que es la persona más importante, junto a Santiago Bernabéu, en la historia de este club. Siete Copas de Europa y creo que más de 60 títulos entre los equipos de fútbol y baloncesto. Todos los aficionados del Madrid son conscientes de lo afortunados que somos de tenerlo como presidente, de lo que ha hecho por el club y de dónde vienen los abucheos y por qué."
- Getty Images Sport
¿Qué sigue para el Real Madrid?
La presión estará sobre Arbeloa para mejorar el rendimiento y los resultados en la segunda mitad de la temporada, con el Real Madrid luchando para evitar terminar la temporada sin títulos por segundo año consecutivo. Lo próximo es una visita de Mónaco en la Liga de Campeones antes de un viaje al tercer clasificado Villarreal en La Liga.