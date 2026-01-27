Getty Images
José Mourinho se niega a dar consejos a Álvaro Arbeloa antes del Benfica-Real Madrid de Champions League
Mourinho muestra indiferencia ante su relación con Arbeloa
En la rueda de prensa previa al partido, Mourinho aclaró que no había hablado recientemente con Arbeloa, señalando que los constantes cambios de número de teléfono dificultan la comunicación. Además, indicó que no veía necesario un consejo formal, sugiriendo que Arbeloa conoce perfectamente la tarea que tiene por delante y entiende la rivalidad profesional de este duelo en particular.
El técnico portugués también expresó su deseo de que Arbeloa tenga éxito en su nuevo rol como entrenador del Real Madrid, aunque naturalmente, no a expensas del Benfica en este partido crucial. Mourinho describió su relación personal con Arbeloa como cercana, refiriéndose a él como uno de sus “chicos” y un jugador favorito desde una perspectiva humana durante su etapa en Madrid. No obstante, este afecto no se traduce en colaboración táctica antes de un importante encuentro europeo. El “Especial” subrayó que, aunque desea que el Real Madrid prospere en general, para este partido su enfoque está únicamente en lograr la victoria.
- Getty Images Sport
Mourinho: "¡No puedo darle consejos!"
En su rueda de prensa previa al partido, Mourinho afirmó: “Le deseo lo mejor. Arbeloa puede entrenar a cualquier club del mundo. El Real Madrid puede ser dirigido por cualquier entrenador, y quiero que les vaya bien. Imagina lo mucho que deseo que le vaya bien al Real Madrid con Álvaro… excepto mañana. Amo a Arbeloa y al Real Madrid, pero no puedo darle consejos. Lo importante es que esté feliz. Ser entrenador es una tarea difícil, con muchas personas criticando y opinando todos los días. Se crean ‘influenciadores’ en el mundo del fútbol. Lo más importante es que lo disfrute, sobre todo”.
Sobre su comunicación con Arbeloa, Mourinho explicó: “No he hablado con él. Mi número de teléfono es complicado; el único que siempre funciona es el del club y el de mi familia. Mi otro número cambia constantemente. Algunas personas pierden mi contacto, y yo también lo pierdo. No necesitamos llamarnos para desearnos suerte. Él ya lo sabe”.
Mourinho habla sobre las contrataciones de entrenadores
Estos comentarios siguen a declaraciones previas en las que Mourinho parecía cuestionar la tendencia de nombrar entrenadores con poca experiencia en gestión de alto nivel para clubes importantes, algo que la prensa interpretó ampliamente como una crítica al recién nombrado Arbeloa.
Mourinho explicó: “Para mí, lo sorprendente es cuando entrenadores sin trayectoria, sin un historial de trabajo, tienen la oportunidad de dirigir los clubes más grandes del mundo. Eso sí me sorprende. Cuando el AC Milan contrata a Max Allegri, la Juventus a Luciano Spalletti o la AS Roma a Gian Piero Gasperini, nunca me sorprende, porque estamos hablando de grandes entrenadores. Lo que realmente sorprende es que personas que no han hecho nada antes asuman estos trabajos de tanta responsabilidad. Esa es la situación”.
- AFP
Se avecina el enfrentamiento de la Champions League
El partido de este miércoles por la noche tiene importantes implicaciones para ambos clubes. El Real Madrid podría asegurar su pase a los octavos de final con una victoria, mientras que el Benfica necesita ganar y esperar resultados favorables para avanzar a la ronda de play-offs. Mourinho describió la situación de su equipo como un verdadero “matar o morir”, mostrando un enfoque altamente motivado. Este contexto de alta tensión y trasfondo personal prepara el escenario para un encuentro realmente apasionante.
