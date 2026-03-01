José Mourinho insinúa que podría dejar el Benfica en una velada crítica al nivel arbitral de la Liga portuguesa

En declaraciones realizadas el domingo, antes del partido de su equipo contra el Gil Vicente, Mourinho introdujo un controvertido concepto sobre la clasificación de la Liga Portugal. El entrenador explicó que su equipo está luchando actualmente en dos universos paralelos: uno dictado por los puntos oficiales y otro por lo que él percibe como una realidad distorsionada. Actualmente, el Benfica ocupa la tercera posición de la tabla con 55 puntos, por detrás de los líderes, en una carrera que, según el entrenador, se ha visto comprometida por factores externos.

Para explicar esta perspectiva, Mourinho ofreció una visión directa de sus tácticas motivacionales: «Hay clasificaciones reales y virtuales. La real es la que cuenta, pero, si queremos aferrarnos a la virtual, hay una diferencia fundamental. La real es la real, pero, como líder de un grupo, tengo que aferrarme también a la virtual y eso es una motivación para nosotros. Sabemos perfectamente lo que ha estado pasando».