José Mourinho explica la cláusula de rescisión de su «contrato especial» en medio de los rumores sobre su regreso al Real Madrid, mientras que el entrenador del Benfica admite que quiere que Álvaro Arbeloa triunfe y se quede en el gigante español
Un vínculo que dura para siempre
Tras haber dirigido al Real Madrid entre 2010 y 2013, periodo en el que el equipo acumuló 100 puntos sin precedentes, rompiendo el dominio del Barcelona y asegurándose el título de liga, el legado de Mourinho en el Bernabéu se define tanto por los trofeos como por el drama de alta intensidad.
Ahora que se especula con que el presidente Florentino Pérez está buscando a un ganador contrastado para capitanear un periodo de transición, el técnico portugués se vio inevitablemente arrastrado a la posibilidad de un segundo acto. Cuando los medios españoles le preguntaron sobre un posible reencuentro, Mourinho se mostró característicamente sincero sobre su afecto perdurable por sus antiguos empleadores.
«Le di al Real Madrid todo lo que tenía. Hice cosas buenas y cosas malas, pero lo di absolutamente todo. Y se acabó», reflexionó. «Cuando un profesional deja un club con ese título de sentimientos, creo que hay una conexión para siempre. Habiendo salido hace 12 años, sigo teniendo el mismo sentimiento cada vez que me encuentro con madridistas de todo el mundo: la gente tiene un sentimiento similar al mío, que siempre lo di todo. Y, en general, la gente me tiene estima, lo cual es fantástico».
La verdad detrás de la cláusula de salida «especial»
Los rumores sobre su regreso a la capital española se vieron alimentados por las informaciones que apuntaban a que Mourinho cuenta con una cláusula contractual que le permite abandonar el club lisboeta con relativa facilidad. Mourinho no rehuyó los tecnicismos y explicó que dicha cláusula se diseñó para garantizar la flexibilidad ética tras el reciente periodo electoral del Benfica.
«Con esto, no quiero alimentar rumores que no existen. Lo único que existe es que me queda un año más de contrato con el Benfica», aclaró Mourinho. «Es un contrato especial porque se firmó en un periodo electoral y tanto yo como el presidente Rui Costa queríamos proteger éticamente a un hipotético nuevo presidente. Y tiene una cláusula que hace que sea muy fácil, tanto para mí como para el Benfica, romper el contrato. Pero lo único concreto que existe es un contrato con el Benfica. Con el Real Madrid no hay nada».
Apoyando a Arbeloa a largo plazo
A pesar de la sombra que proyecta sobre el banquillo visitante, Mourinho no dudó en mostrar todo su apoyo al hombre que actualmente ocupa el puesto: Álvaro Arbeloa. Antiguo lugarteniente de Mourinho durante su etapa en España, Arbeloa lidera actualmente el equipo mientras la directiva evalúa opciones a largo plazo. Sin embargo, su antiguo mentor espera que el puesto se convierta en permanente.
«Diré más: me gustaría mucho eliminar al Real Madrid, pero también me gustaría mucho que Álvaro [Arbeloa] ganara la liga y se quedara en el Real Madrid durante muchos años», declaró Mourinho, mostrando un profundo respeto por el proyecto actual. «Es un entrenador con mucha capacidad y un hombre con mucho madridismo dentro de él, y con la personalidad necesaria para entrenar al club, algo que no todo el mundo tiene».
Los pesos pesados se enfrentan en Lisboa
Aunque Mourinho admite tener un vínculo de toda la vida con el gigante español, bromeando con que es «uno de los pocos entrenadores que no ha sido despedido del Real Madrid», su compromiso profesional sigue estando firmemente con las Águilas, que buscan asegurarse una ventaja vital en el partido de ida. Hace apenas un mes, el exentrenador del Chelsea y del Manchester United fue el artífice de la victoria por 4-2 contra el gigante español, con el portero Anatoliy Trubin contribuyendo con un sorprendente gol en los últimos minutos que les permitió pasar a la ronda de play-off en el último suspiro.
A medida que se acerca el pitido inicial de la eliminatoria, los ojos del mundo del fútbol estarán puestos en la banda. Queda por ver si esta eliminatoria servirá como despedida definitiva del Madrid o como entrevista de trabajo para un sensacional regreso, pero con Mourinho involucrado, el drama está garantizado.
