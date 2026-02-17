Goal.com
En directo
+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Jose Mourinho Real Madrid GFXGetty/GOAL
James Westwood

Traducido por

José Mourinho aún tiene algo de magia, y no hay que descartar su regreso al Real Madrid, ya que el entrenador del Benfica planea la derrota de los blancos en la Liga de Campeones

Nadie sabe crear una mentalidad de asedio como José Mourinho. El Benfica estaba prácticamente descartado cuando recibió al Real Madrid en el Estadio da Luz en la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones de esta temporada, tras haber perdido cinco de sus ocho primeros partidos, incluida una sorprendente derrota por 3-2 en casa ante el modesto Qarabag de Azerbaiyán.

Necesitado de una victoria improbable y de que otros resultados le fueran favorables, el Benfica se enfrentaba a una humillante eliminación prematura. El destino parecía sellado tras solo media hora de juego, cuando Kylian Mbappé adelantó al Real Madrid con un remate de cabeza. Sin embargo, solo un tonto descartaría a un equipo entrenado por Mourinho.

El Benfica protagonizó una remontada emocionante y se puso 3-2 por delante en el tiempo de descuento, pero entonces se supo que aún necesitaba otro gol para pasar a la fase eliminatoria por diferencia de goles por delante del Nápoles y el Pafos. El Madrid le echó una mano, ya que Raúl Asencio y Rodrygo fueron expulsados por acumular dos tarjetas amarillas, lo que preparó el escenario para un final espectacular.

Un tiro libre desde unos 40 metros le dio al Benfica una última oportunidad, e incluso el portero Anatoliy Trubin se aventuró hacia adelante. Fredrik Aursnes lanzó un precioso tiro con efecto y, como era de esperar, el balón llegó directamente a la cabeza de Trubin, que lo desvió hacia la red y desató el caos.

Trubin fue rodeado por sus compañeros y Mourinho enloqueció en la banda, dirigiendo a los aficionados del Benfica en un cántico de celebración, antes de dar a un joven recogepelotas un recuerdo imborrable al llevarlo a sus brazos para darle un abrazo.

«Un gol fantástico, un gol histórico, un gol que casi derriba todo el estadio, y creo que fue muy merecido para nosotros», dijo el técnico portugués una vez que se calmaron los ánimos. «Pensaba que lo había visto todo en el fútbol, pero al final no era así. Para el Benfica, es un prestigio increíble ganar al Real Madrid».

El Benfica buscará ahora otra victoria prestigiosa, tras quedar emparejado con el Madrid en la eliminatoria. Si lo consigue, confirmaría que Mourinho está lejos de haber terminado como entrenador de élite. También podría allanar el camino para un glorioso regreso al Bernabéu este verano, ya que el Real aún no ha aclarado quién quiere que sea el sucesor a largo plazo de Xabi Alonso.

  • FBL-EUR-C1-BENFICA-PRESSERAFP

    «Vive por el Benfica»

    La popularidad de Mourinho ha caído significativamente en los últimos tiempos, eso es innegable. El que fuera un ganador habitual de trofeos solo ha añadido un título a su brillante palmarés en los últimos ocho años, al ganar la Conference League con la Roma en 2021-22.

    Su última etapa como entrenador en el Fenerbahçe también fue casi una farsa, ya que acaparó más titulares por sus declaraciones contra el arbitraje de la Superliga y el nivel general del fútbol en Turquía que por los resultados del equipo, que nunca superaron la media. Sin duda, se podría argumentar que Mourinho no merecía recalar en el Benfica, que lo fichó tras despedir a Bruno Lage en septiembre.

    Aun así, el reencuentro tenía su romanticismo. Mourinho comenzó su carrera como entrenador en el Benfica en 2000 y aún tenía asuntos pendientes en el club, ya que la última vez solo duró 10 partidos debido a una disputa con el presidente del club.

    «La promesa es muy clara: viviré para el Benfica, para mi misión», declaró en su presentación. «Yo no soy lo importante, lo importante es el Benfica». Sin embargo, era difícil creer esas palabras, porque equivalían a romper con la costumbre de toda una vida.

    • Anuncios
  • FBL-EUR-C1-BENFICA-REAL MADRIDAFP

    Sigue suscitando controversia.

    A Mourinho le encanta ser el centro de atención y disfruta enfadando a la gente, lo que le ha servido bien en el pasado. Se metía en la cabeza de los entrenadores rivales y sus jugadores se creían su filosofía de «nosotros contra el mundo». Instalar una paranoia calculada aumentaba el sentido de unidad en el vestuario y desviaba la presión exterior.

    Sin embargo, por desgracia, no era sostenible. A medida que el juego avanzaba tácticamente, Mourinho se negaba a adaptarse y se volvía amargado. Esto provocaba disputas internas habituales con sus superiores y arrebatos públicos contra cualquiera de su plantilla que no bailara a su son. Esa es la razón principal por la que, en esencia, nunca ha durado más de tres temporadas en ningún club (la única excepción es su primera etapa en el Chelsea, donde comenzó una cuarta campaña antes de ser despedido).

    Por lo tanto, a nadie le sorprenderá que Mourinho haya seguido generando polémica en el Benfica esta temporada. En su segundo partido tras su regreso a la Liga Portugal, las Águilas empataron 1-1 en casa ante un Rio Ave que no había ganado ningún partido hasta ese momento. Después, Mourinho arremetió contra el árbitro por anular un gol del Benfica en la primera parte, acusándolo de «no tener personalidad» y calificando el resultado final de «tremendamente injusto».

    Tras una poco convincente victoria por 2-0 sobre el Atlético CP, de tercera división, en la cuarta ronda de la Taca de Portugal en noviembre, Mourinho criticó la «mala actitud» de su equipo y dijo que habría hecho nueve sustituciones en el descanso si se le hubiera permitido. Al mes siguiente, volvió a dirigir su ira hacia los árbitros tras el empate 2-2 en liga con el Braga, alegando que el Benfica había marcado «tres goles claros» y que los «extraños» acontecimientos en la sala del VAR le habían costado el partido a su equipo. Mourinho claramente aún no ha aprendido que estos arrebatos solo alejan a todos los que le rodean.

  • FBL-EUR-C1-BENFICA-REAL MADRIDAFP

    «Tenso» enfrentamiento en el campo de entrenamiento

    Mourinho tampoco es tan querido por los aficionados últimamente. De hecho, en enero, unos 200 ultras del Benfica se manifestaron en las instalaciones de entrenamiento del club en Seixal para expresar su «creciente descontento» con la trayectoria del club. Se les concedió una audiencia con Mourinho, el defensa estrella Nicolás Otamendi y el director técnico Simao Sabrosa, y expresaron sus sentimientos en una «tensa» discusión que duró una hora.

    Aunque la protesta fue pacífica, el mensaje final fue claro: los resultados tenían que mejorar rápidamente. Fue una respuesta totalmente comprensible tras la derrota por 3-1 ante el Braga en las semifinales de la Taca da Liga y la derrota por 2-1 ante el Oporto en los cuartos de final de la Taca de Portugal, lo que llevó a Mourinho a ordenar a sus jugadores que durmieran en el campo de entrenamiento, otra descarada estratagema para llamar la atención.

    El presidente del Benfica, Rui Costa, también se vio obligado a salir al paso y aclarar la situación de Mourinho. Cuando se le preguntó directamente si podría despedir al técnico de 63 años, Costa respondió: «No. Es un excelente entrenador y ya lo ha demostrado. No es una temporada fácil. ¿Cambiar de entrenador? Eso está fuera de discusión».

    Ya fuera animado por el respaldo de Costa o impulsado por las acciones de los fieles seguidores del Benfica, Mourinho ha alejado desde entonces el barco de las aguas infestadas de tiburones y ha recuperado parte de su arrogancia.

  • benfica-jose-mourinho(C)Getty Images

    «Sigue siendo uno de los mejores».

    El Benfica ha ganado cinco de sus últimos siete partidos en todas las competiciones, marcando 14 goles en el proceso. El equipo de Mourinho se ha colocado a siete puntos del líder de la Liga portuguesa, el Oporto, y aunque el Benfica necesitará un esfuerzo monumental y una gran dosis de suerte para alzarse con el título, al menos hay una renovada sensación de esperanza.

    Además, el equipo lleva 18 partidos de liga sin conocer la derrota con Mourinho al frente, y el técnico no ha perdido en la máxima categoría portuguesa desde la temporada 2001-02, cuando estaba al mando del Oporto. Llevar al Benfica a la fase previa de la Liga de Campeones fue todo un logro, teniendo en cuenta la falta de profundidad de la plantilla y el hecho de que Mourinho se hizo cargo del equipo tras la derrota en la primera jornada ante el Qarabag.

    Las Águilas derrotaron con facilidad al Ajax en Ámsterdam y se impusieron al Nápoles, campeón de la Serie A, con lo que Mourinho se tomó la revancha de su eterno rival, Antonio Conte, antes de conquistar el Madrid, 15 veces campeón de Europa. Parecería, entonces, que la caída de Mourinho ha sido muy exagerada.

    Esa es, sin duda, la opinión del excentral del Real Madrid y del Oporto Pepe, que ha declarado a A Bola: «Me entrenó, conozco sus habilidades y es un excelente entrenador que sin duda hará todo lo posible para ayudar al Benfica a ganar. No creo que Mourinho haya perdido nada; sigue siendo Mourinho. También hablo por experiencia. Los años nos enseñan muchas cosas; no nos dejamos llevar tanto por la sangre o el corazón, sino más bien por la razón, y Mourinho ha mejorado en este aspecto. Ahora es un entrenador mucho más... no tranquilo, sino mucho más reflexivo».

    El exdefensa del Benfica Sergio Nunes, otro de los antiguos alumnos de Mourinho, declaró a la misma publicación: «Mourinho sigue siendo uno de los mejores del mundo, con su experiencia y su pensamiento estratégico, sabe cómo y cuándo actuar. Sigo admirándolo, aunque mucha gente piense que ya no es el mismo. A mí me sigue gustando lo que hace y sigo pensando que lo tiene todo. Era lo que necesitaba el Benfica. El club estaba un poco dormido, siempre parecía más de lo mismo. Con él, hubo un impacto y ganas de hacer más. Está construyendo el Benfica del futuro. Quiere lograr algo grande este año».

  • FBL-FRA-FIFA-CONGRESSAFP

    El «objetivo final» de Pérez

    La pregunta es: ¿ve Mourinho su futuro en el Benfica? Si consigue algo «grande» en los próximos meses, es muy probable que los mejores clubes de Europa vuelvan a rondarle y pongan a prueba su lealtad. Según The Athletic, hay una cláusula de rescisión mutua en su contrato que puede activarse en los 10 días siguientes al final de la temporada, y su regreso al Madrid podría ser una opción obvia, ya que no está claro que el actual entrenador, Álvaro Arbeloa, siga al frente del equipo después del verano.

    El partido de play-off contra el Real Madrid, que dará comienzo el martes en Lisboa, podría incluso considerarse como una última prueba para Mourinho. De hecho, incluso Arbeloa ha admitido que su antiguo entrenador es único en su género, y ha declarado a los periodistas: «Nunca habrá nadie como José... Cualquiera que intente imitarlo fracasará. Si yo intentara ser José Mourinho, fracasaría estrepitosamente».

    El poder de provocación de Mourinho alcanzó su punto álgido cuando dirigió al Real Madrid entre 2010 y 2013, y sus batallas en la banda con Pep Guardiola fueron todo un espectáculo. El Barcelona era una fuerza irresistible con Guardiola al mando, inspirado por la brillantez de Lionel Messi, pero el Madrid se negó a rendirse; Mourinho registró cinco victorias y seis empates en sus 17 partidos del Clásico, y dejó el club con un título de Liga y una Copa del Rey, por no mencionar el mérito de convertir a Cristiano Ronaldo en el delantero más letal del planeta.

    Además, sigue gozando del respeto y la admiración del hombre que dirige toda la operación del Madrid. «Me gustaría decir que el presidente Florentino me envió un mensaje diciendo: "Estoy muy contento de que hayas vuelto a un club de tu calibre", y escuchar esto del propio presidente del Real Madrid», dijo Mourinho en su presentación en el Benfica.

    Por lo tanto, es fácil creer los informes procedentes de España que afirman que el «objetivo final» de Pérez es traer de vuelta a Mourinho. En marcado contraste con Alonso, un entrenador progresista que había hecho grandes cosas en el Bayer Leverkusen pero que carecía de experiencia en el entrenamiento de jugadores de talla mundial con grandes egos, Mourinho se ganaría el respeto inmediato en el vestuario del Bernabéu.

  • FBL-EUR-C1-REALMADRID-TOTTENHAMAFP

    Se requiere ganador en serie

    Por ahora, Mourinho está restando importancia a la posibilidad de sustituir a Arbeloa. «No cuenten conmigo para las telenovelas. Hay telenovelas buenas, pero son muy largas», declaró a Sport TV cuando le preguntaron por su vinculación con el Madrid en enero. «Si te pierdes un capítulo o dos, pierdes el hilo. No cuenten conmigo, porque no veo telenovelas».

    Esa fue una respuesta típicamente mordaz de un hombre inteligente que no quiere arriesgarse a desestabilizar el proyecto que tiene entre manos en el Benfica. Sin embargo, eso no significa que Mourinho no se vaya a plantear la oferta si el Real Madrid le hace una propuesta formal.

    Es posible que Mourinho tenga que elegir entre el Madrid y Portugal en verano, ya que ESPN informa de que la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) probablemente le ofrecerá un contrato cuando expire el de Roberto Martínez tras el Mundial de 2026. Por muy tentador que sea para Mourinho tomar las riendas de su país, una segunda oportunidad con el Madrid le devolvería a la cima del fútbol y completaría un cambio de rumbo extraordinario.

    Mourinho no ha trabajado a ese nivel desde que dejó el Manchester United en 2018, con el debido respeto al Tottenham, la Roma y el Fenerbahçe. Y, a pesar de lo que él y Pérez puedan decir, el Benfica tampoco es un auténtico peso pesado de la actualidad.

    El Madrid necesita otro ganador en serie al mando, aunque ahora haya superado al Barcelona de Hansi Flick en la cima de la tabla de La Liga. La diferencia de dos puntos entre el actual campeón y el Real en la cima no refleja con precisión la diferencia entre los dos equipos; el Barça tiene una identidad clara y todos remando en la misma dirección, mientras que Arbeloa depende de momentos individuales fugaces.

    Si alguien puede unir a la plantilla del Madrid y convencer a jugadores como Mbappé y Vinicius Jr. de que hagan su parte sin el balón, ese es Mourinho. Otro milagro en la Liga de Campeones con el Benfica podría convertirlo en el claro favorito para el puesto.

Liga de Campeones
Benfica crest
Benfica
BEN
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
0