Jordi Alba descarta comparaciones entre Lionel Messi y Lamine Yamal y nombra a otros tres jugadores del Barcelona que merecen el mismo reconocimiento que el delantero de 18 años
Messi vs Yamal: Graduados de La Masia siempre comparados
Alba, quien pasó muchos años felices junto al icónico argentino en el Camp Nou y ahora es compañero de club del gran futbolista en el equipo de la MLS Inter Miami, siempre ha considerado que Messi es el mejor en el negocio.
Yamal, a sus 18 años, está mostrando señales de que podría seguir un camino similar. Los récords han caído a su alrededor después de hacer su debut en el primer equipo con solo 15 años. Como un delantero zurdo que se desliza por encima de los oponentes y tiene un ojo certero para el gol, siempre iba a ser comparado con Messi.
¡Nadie como Messi! Alba se mantiene al margen del debate sobre Yamal
Alba, sin embargo, está ansioso por evitar esa discusión. Dijo en El Larguero al nombrar a otros tres jugadores del Barca que merecen la misma cantidad de crédito que Yamal: “Creo que es un gran jugador, pero hay otros en el Barca, como Pedri, Gavi, [Frenkie] de Jong. Y me estoy dejando a muchos. Creo que compararlo con Leo... no hay comparación, pero eso es porque Leo no tiene rival.”
Alba se está preparando para cortar lazos profesionales con Messi. Mientras el ganador del Balón de Oro en ocho ocasiones se ha comprometido con un nuevo contrato de tres años en el Inter Miami, su amigo cercano ha decidido retirarse al final de los play-offs de la MLS Cup 2025.
Explicando esa decisión, el lateral de 36 años, Alba, dijo: "Honestamente, físicamente podría haber durado otro año o dos. Pero por cómo me he sentido, especialmente al principio de la temporada, y por los nuevos proyectos que se avecinan…
“Es una decisión bien considerada, y estoy muy claro al respecto. Extrañaré el fútbol, pero estoy contento con lo que he podido lograr. Todavía disfruto de los partidos, pero el trabajo diario y viajar cada semana es más duro. La ilusión que tienes a los 20 años se desvanece. Cuando tienes una familia, se nota.”
Llamado al retiro: ¿Seguirá Suárez a Alba y Busquets?
Sergio Busquets se dirige en la misma dirección, mientras se prepara para colgar las botas, con Alba agregando sobre su compañero exlegendario del Barcelona: “¿Su retiro? Obviamente, estas decisiones son muy personales. Hemos hablado sobre la situación en la que estábamos durante el año. Es una decisión para cada uno de nosotros. Soy afortunado de compartir un equipo y una amistad con él; nuestras familias también se llevan muy bien. Vivimos muy cerca el uno del otro en la misma zona residencial.”
Luis Suárez es otro exestrella del Barça que todavía no ha decidido qué le depara el futuro inmediato. El delantero uruguayo ha luchado con problemas de rodilla en los últimos tiempos, pero continúa marcando goles antes de cumplir 39 años en enero.
Alba añadió sobre la posibilidad de que Suárez continúe jugando junto a Messi: “Ahí está él, el tipo. No sé si tiene contrato por años, pero es decisión de cada uno. Ya no se trata solo de cambiar de equipo, se trata de dejar el fútbol, lo que has hecho toda tu vida. Estaré triste, pero no ha sido difícil para mí. Lo he aceptado y lo estoy tomando con calma.”
MSN reformado: ¿Se reunirá Neymar con Messi y Suárez?
Se ha sugerido que Messi y Suárez podrían ver su legendario trío de ataque 'MSN' con Neymar reformado en 2026. Eso se debe a que el astro brasileño está agotando su contrato con Santos y se dirige hacia la agencia libre.
Cualquier mudanza a Florida generaría mucho interés, con algunos titulares siendo robados de Yamal en Europa. Sin embargo, el prodigio adolescente parece estar destinado a la grandeza por sí mismo, con algunos sugiriendo que podría eclipsar la impresionante colección de Balones de Oro de Messi. Yamal terminó segundo en la votación del Balón de Oro de 2025, detrás de Ousmane Dembelé, pero tiene mucho tiempo a su favor, a diferencia de Alba y Busquets.
