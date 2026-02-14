«¡Joder!» Pep Guardiola invita de forma hilarante a un periodista a convertirse en su asistente tras quedarse atónito ante una pregunta en la rueda de prensa del Manchester City

El City cambia el foco de la Premier League a la FA Cup el sábado y otro empate con el Salford City. Los dos equipos se enfrentaron en la competición la temporada pasada, con el City ganando por 8-0. Se espera que Guardiola rote a su equipo contra el equipo de la League Two en su intento por guiarlos a otra final y admitió antes del partido que sus jugadores están cansados, diciendo a los periodistas: «Mi prioridad es ganar al Salford y pasar a la siguiente ronda. En los últimos años han hecho un trabajo magnífico, llegando a finales y semifinales. Por desgracia, no pudimos ganar las dos últimas finales, pero estar ahí ya es un éxito, siempre pienso en eso y espero que tengamos una semana larga, que creo que necesitamos. Estamos muy, muy agotados mental y físicamente por esta increíble cantidad de partidos. Unos días de descanso y podremos tomarnos un pequeño respiro después del partido de mañana.

«Por supuesto, ellos están en la League Two y nosotros jugamos en casa. Intento inculcar en la mente de los jugadores que nada se da por sentado y que todo es difícil. Puede que después sea fácil, pero tenemos que hacer nuestro trabajo. En estas competiciones, la FA Cup y la Carabao Cup, siempre hemos estado ahí. Siempre hemos sido muy buenos y mañana no puede ser una excepción».