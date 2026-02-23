Joan Laporta afirma que Lionel Messi se negó a saludarlo en la ceremonia del Balón de Oro 2023, al tiempo que se sincera sobre su «tensa» relación con la leyenda del Barcelona

No es la primera vez que Laporta admite haber sufrido una ruptura en la que fuera una sólida relación con Messi, tras haber disfrutado juntos de muchos momentos felices en el Camp Nou. Lamenta que el mejor jugador sudamericano de todos los tiempos se viera obligado a abandonar su hogar espiritual.

Laporta declaró anteriormente a La2CAT: «Soy aficionado del Barça y, por encima de todo, estoy con la institución». A continuación, reveló que solo habló con Messi una vez en los cuatro años que siguieron a su marcha a París: «Nos llamamos por teléfono el día de su cumpleaños, cuando se marchó. Alejandro (Echevarria) nos puso en contacto. Fue una conversación afectuosa, aunque no ha tenido consecuencias y el tema me ha dejado triste».

Es posible que se reconstruyan algunos puentes profesionales, ya que Messi no oculta el cariño que sigue sintiendo por el Barça. Ha declarado que él y su esposa Antonela tienen intención de volver a Cataluña cuando se retire.

Es posible que antes de eso se celebre otro partido en el Camp Nou, si se puede organizar un encuentro amistoso o de exhibición, mientras que el Barcelona tiene previsto erigir en algún momento una estatua que inmortalice al mejor jugador que jamás haya pasado por sus filas.