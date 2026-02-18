Jhon Durán fue expulsado a los CINCO MINUTOS de su debut con el Zenit tras un feo choque con un defensa rival

Mientras perseguía un balón largo de su compañero de equipo, Durán se vio envuelto en un forcejeo con un defensa. Tras un par de empujones por parte de ambos jugadores, el delantero pareció saltar por encima de su oponente y agarrarlo por el cuello antes de tirarlo al suelo. Fue una jugada más propia de un ring de lucha libre que de un campo de fútbol, y enseguida suscitó la preocupación de que la estancia del delantero en San Petersburgo pudiera ser tan volátil como sus anteriores etapas en Europa y Oriente Medio.

Afortunadamente para Durán, la situación no degeneró en una pelea a gran escala. Antes de que el árbitro se acercara, ambos jugadores se levantaron y se dieron un rápido apretón de manos. A continuación, el árbitro mostró una tarjeta amarilla a Durán y pidió claramente a los jugadores que se calmaran. El hecho de que se tratara de un partido amistoso puede haber jugado a favor de Durán, ya que el árbitro adoptó un enfoque más indulgente de lo que cabría esperar en un partido de liga competitivo.