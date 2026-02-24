AFP
Jesse Marsch refuta la afirmación de Sam Allardyce de que el exentrenador del Leeds ayudó a deshacer el trabajo de Marcelo Bielsa en Elland Road
Marsch contra Allardyce: las repercusiones en Leeds
Allardyce, que fue contratado para una desesperada pero infructuosa aparición en cuatro partidos al final de esa temporada, ha señalado directamente a los hombres que ocuparon el banquillo antes que él. En el podcast No Tippy Tappy Football, el exseleccionador de Inglaterra sugirió que los excelentes niveles físicos establecidos por Bielsa fueron desperdiciados por Marsch y Javi Gracia, que tomaron el relevo tras la marcha de Marsch y la del entrenador interino inicial, Michael Skubala, antes de la llegada de Allardyce.
El veterano entrenador expresó su sorpresa por los datos que heredó, sugiriendo que el legendario motor del «Bielsa-ball» se había estancado por completo cuando llegó a West Yorkshire para intentar evitar la amenaza del descenso a la Championship.
Big Sam: Leeds Fitness se derrumbó
Allardyce no se contuvo en su valoración del declive físico en Elland Road, señalando un marcado contraste entre el Leeds al que se enfrentó como rival y el que acabó entrenando. «Bielsa tenía las mejores estadísticas físicas de la Premier League, el Leeds era el número uno», declaró Allardyce en el podcast. «Así que cuando fui al Leeds pensé: "Al menos están en forma". [Pero el Leeds estaba] entre los tres últimos [en estadísticas físicas].
Los dos entrenadores que sucedieron a Bielsa permitieron que las estadísticas físicas cayeran hasta los tres últimos puestos de la Premier League. Pensé: "Si estamos entre los seis primeros, al menos estamos en forma para mantenernos en el juego y organizarnos"».
El hombre al que a menudo se conoce como «Big Sam» reflexionó sobre sus anteriores encuentros con los blancos para destacar lo mucho que, en su opinión, habían bajado los estándares. Durante su etapa en el West Bromwich Albion, fue testigo de primera mano de la implacable naturaleza del equipo que había construido Bielsa, una característica que echó en falta durante su breve mandato. «Recuerdo que cuando era entrenador del West Brom, [el Leeds de Bielsa] seguía jugando en los últimos 20 minutos tan rápido como en los primeros 20», añadió Allardyce, lamentando la falta de resistencia que encontró en el vestuario.
Marsch presenta los recibos para acallar a sus críticos.
Marsch, que nunca rehúye una confrontación, recurrió a las redes sociales para desmontar sistemáticamente el discurso de Allardyce. El actual seleccionador de Canadá presentó una serie de datos de su etapa al frente del equipo, que parecían contradecir la idea de que el equipo se había vuelto lento. Según las estadísticas compartidas por Marsch, el Leeds siguió siendo una potencia física durante su mandato, ocupando el primer lugar de la Premier League en kilómetros recorridos, metros recorridos, sprints a alta velocidad, carreras a alta velocidad y sprints generales. Su respuesta a Allardyce fue breve y mordaz, limitándose a añadir: «¿En serio?».
El intercambio se caldeó aún más cuando Marsch se enfrentó a los aficionados que cuestionaban su legado en el club. Cuando un aficionado cuestionó sus estadísticas, Marsch respondió: «Semanas 1-20. Aprende a leer, amigo». El estadounidense parecía decidido a proteger su reputación profesional, negándose a dejar que la narrativa de «Big Sam» quedara sin respuesta. A pesar de la fricción, algunos aficionados apoyaron su decisión de mantenerse firme, y Marsch dio un pulgar hacia arriba a un seguidor que sugirió que las críticas «no valen la pena» en el gran esquema de las cosas.
Marsch defiende su legado en Leeds
Sin embargo, el debate tomó un cariz más sombrío cuando un seguidor recordó a ambos entrenadores que sus opiniones eran secundarias ante el hecho de que el club había descendido finalmente. «A nadie le importan tus opiniones ni las de Big Sam, el descenso habla por sí solo», escribió el aficionado. Marsch se apresuró a aclarar su propia participación en la trayectoria del club, respondiendo: «Excepto que mantuvimos al equipo en la categoría», en referencia al dramático último día de la temporada 2021-22, cuando una victoria sobre el Brentford aseguró la permanencia, un momento famoso por las celebraciones de Raphinha antes de su fichaje millonario por el Barcelona.
Desde ese turbulento periodo, las trayectorias profesionales de los dos entrenadores han divergido significativamente. Mientras que Allardyce no ha vuelto a los banquillos desde que no consiguió salvar al Leeds del descenso, Marsch ha encontrado una nueva oportunidad en la escena internacional.
Como seleccionador de Canadá, actualmente está preparando al país para su papel de coanfitrión en la próxima Copa del Mundo de 2026. Para los aficionados del Leeds, la era de Bielsa, Marsch y Allardyce sigue siendo un periodo de intensas emociones, pero los datos sugieren que el debate sobre lo que salió mal en Elland Road está lejos de haberse zanjado.
