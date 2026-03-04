Getty Images
¡Jesse Lingard está a punto de volver! El exjugador del Manchester United está a pocos días de debutar con el Corinthians tras su primera sesión de entrenamiento con el equipo brasileño
Primera sesión de entrenamiento en Corinthians
Según el medio brasileño Globo, el fichaje de Lingard por Brasil está llegando a su fase final, ya que el exdelantero del Manchester United se ha incorporado oficialmente a su nuevo equipo. El jugador de 33 años fue visto el miércoles en el CT Joaquim Grava, en lo que supuso su primer día en las instalaciones del gigante sudamericano tras su salida del Seúl.
Mientras el resto de la plantilla saltaba al césped bajo la atenta mirada del entrenador Dorival Junior, Lingard se quedó en el interior. Se centró en un programa de fuerza y acondicionamiento físico diseñado a medida para acelerar rápidamente su forma física, mientras se prepara para embarcarse en esta nueva y audaz etapa de su carrera tras convertirse en agente libre en diciembre.
A la espera de la autorización burocrática
A pesar de su presencia visible en el campo de entrenamiento, Lingard aún no está registrado oficialmente para jugar en el club brasileño. La directiva del Corinthians está trabajando diligentemente para superar los obstáculos burocráticos necesarios y finalizar los trámites para obtener el visado de trabajo antes de que se pueda confirmar el contrato de un año.
Las evaluaciones físicas iniciales sugieren que necesitará al menos una semana de entrenamiento intensivo antes de que se le considere lo suficientemente en forma como para participar en la competición con el equipo.
Reencuentro con Memphis Depay
Si el traspaso se cierra definitivamente, Lingard volverá a compartir vestuario con Depay, recreando así la pareja atacante que formaron en Old Trafford. El dúo disputó 31 partidos juntos en el United durante la temporada 2015-16, y es probable que el exitoso fichaje de Depay por el Brasil en 2024 haya influido en la decisión de Lingard.
Memphis ya había hablado anteriormente de sus motivaciones para fichar por el equipo brasileño: «Para mí, la razón por la que firmé es muy sencilla... Esta aventura me llenó el corazón de alegría. La energía que recibí, el esfuerzo del club, la acogida de los aficionados... Nunca había vivido algo así. Quizá en Europa jugamos a un nivel más alto, pero no se puede negar que el fútbol auténtico viene de Brasil. Esta es la meca del fútbol».
Preparativos para el enfrentamiento contra el Coritiba
Mientras Lingard trabajaba duro en el gimnasio, el resto de la plantilla del Timao participaba en ejercicios tácticos de alta intensidad en el campo. El entrenamiento incluyó partidos de tres contra tres y cuatro contra cuatro, así como simulaciones específicas de contraataques diseñadas para aprovechar las ventajas numéricas bajo la estricta supervisión de Dorival Junior.
La sesión concluyó con un partido de entrenamiento a campo completo, ya que el entrenador prepara a su equipo para los próximos encuentros, en concreto para el importante choque contra el Coritiba en el Neo Quimica Arena el próximo miércoles. El club está aprovechando activamente este periodo para gestionar la carga de trabajo de sus jugadores clave, ofreciendo descanso a aquellos que muestran signos de fatiga e integrando cuidadosamente a los recién llegados, como Lingard.
