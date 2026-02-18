¿Jesse Lingard, el jugador itinerante? El exjugador del Manchester United negocia otro traspaso inesperado tras su salida del FC Seúl

A lo largo de su carrera, Lingard ha jugado en numerosos clubes, entre ellos el Manchester United, el West Ham y el Nottingham Forest. El centrocampista también ha sido objeto de críticas en ocasiones, pero el mes pasado declaró a Sky Sports que ya no le afectaban.

«En la vida, en general, tanto fuera como dentro del fútbol, siempre hay momentos difíciles a nivel mental cuando no estás jugando bien y recibes críticas de los aficionados. A veces hay que pasar por eso y aprender, y yo he aprendido de todo ello y ahora estoy en un punto en el que no me importa lo que digan los demás, no me importa lo que piensen, al fin y al cabo solo son palabras. No escucho nada negativo», afirmó.

«La mayoría de las cosas son positivas y todas las personas que he conocido desde que estoy en Manchester han sido positivas, así que, en mi caso, me gusta ser un buen tipo, hacer sonreír a la gente, ser el chico alegre, pero cuando llega la hora de trabajar, trabajo. Creo que eso se ha malinterpretado a lo largo de los años porque la gente piensa que me divierto mucho y cosas así. Dicen que siempre estoy bailando, claro que voy a bailar, me encanta bailar en el lugar y el momento adecuados. Pero cuando estoy en el campo de entrenamiento y en un día de partido, estoy al 100 % en modo trabajo».